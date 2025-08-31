  • Cotizaciones
    domingo 31 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Israel mata al primer ministro hutí en un ataque aéreo en Yemen

    El primer ministro es el líder hutí más destacado que las autoridades israelíes han eliminado en este grupo. Los hutíes forman un movimiento rebelde que controla cerca de un tercio del territorio de Yemen. El ejército israelí ha confirmado que el ataque fue posible gracias a “la oportunidad de una pista de inteligencia”.

    Un fotoperiodista toma una foto de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí contra Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, el 24 de agosto de 2025.

    Un fotoperiodista toma una foto de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí contra Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, el 24 de agosto de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Un ataque aéreo israelí ha golpeado fuertemente a los rebeldes hutíes en Yemen. Los hutíes han confirmado mediante un comunicado la muerte de su primer ministro hutí, Ahmed Ghaleb al Rahawi, durante un bombardeo israelí sobre Saná, la capital del país. El comunicado también explica que el ataque también mató a varios ministros del grupo en un ataque con precisión dirigido a una reunión de su gobierno.

    Tras casi dos años de conflicto regional, el primer ministro es el líder hutí más destacado que las autoridades israelíes han eliminado en este grupo, que supone la única milicia pro-iraní en todo Oriente Próximo que mantiene sus ataques periódicos contra Israel.

    Leé además

    Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”

    Por France 24
    Vehículos del ejército israelí se despliegan en la Franja de Gaza, cerca de la frontera con el sur de Israel, el 29 de agosto de 2025.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel suspende las ayudas humanitarias y declara la ciudad de Gaza, afectada por la hambruna, como “zona de combate”

    Por France 24

    Los hutíes forman un movimiento rebelde que controla cerca de un tercio del territorio de Yemen. Tras la invasión de Gaza a raíz del ataque de Hamás de octubre de 2023, irrumpieron en el conflicto “en solidaridad con los hermanos” palestinos y acabaron adquiriendo un gran protagonismo en la región por la baza estratégica que les concede la geografía de poder acosar a buques mercantes en el mar Rojo.

    Embed - Hutíes en Yemen confirman muerte de jefe de Gobierno y otros altos cargos • FRANCE 24 Español

    El ejército israelí ha confirmado por su parte que el ataque fue posible gracias a “la oportunidad de una pista de inteligencia y la realización de un ciclo operativo inmediato”.

    El movimiento hutí forma parte de una red de grupos armados que están presentes en la región que reciben apoyo económico y militar de Irán. En esta alianza, autodenominada “Eje de la Resistencia”, y que comparte hostilidad hacia Israel, se encuentran la milicia palestina Hamás, en la Franja; el grupo libanés Hezbolá o los hutíes en el Golfo Pérsico. Un eje muy debilitado tras los ataques israelíes durante los últimos dos años.

    Ahmed Ghaleb al Rahawi había ejercido como primer ministro desde el pasado agosto, después de haber sido parte del Consejo Supremo de los hutíes desde 2019. Antes, había ocupado otros cargos dentro del movimiento.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Educación

    ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

    Por José Frugoni
    Oficialismo

    En el Día del Comité de Base, dirigentes frenteamplistas cargaron contra la gestión de Lacalle Pou y advirtieron que gobiernan “contra viento y marea”

    Por  Santiago Sánchez,  Leonel García  y Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema inicia trámites para una bancada propia en el Parlamento

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández