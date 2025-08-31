Israel mata al primer ministro hutí en un ataque aéreo en Yemen

El primer ministro es el líder hutí más destacado que las autoridades israelíes han eliminado en este grupo. Los hutíes forman un movimiento rebelde que controla cerca de un tercio del territorio de Yemen. El ejército israelí ha confirmado que el ataque fue posible gracias a “la oportunidad de una pista de inteligencia”.

Un fotoperiodista toma una foto de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí contra Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, el 24 de agosto de 2025.

Un ataque aéreo israelí ha golpeado fuertemente a los rebeldes hutíes en Yemen. Los hutíes han confirmado mediante un comunicado la muerte de su primer ministro hutí, Ahmed Ghaleb al Rahawi, durante un bombardeo israelí sobre Saná, la capital del país. El comunicado también explica que el ataque también mató a varios ministros del grupo en un ataque con precisión dirigido a una reunión de su gobierno.

Tras casi dos años de conflicto regional, el primer ministro es el líder hutí más destacado que las autoridades israelíes han eliminado en este grupo, que supone la única milicia pro-iraní en todo Oriente Próximo que mantiene sus ataques periódicos contra Israel.

Los hutíes forman un movimiento rebelde que controla cerca de un tercio del territorio de Yemen. Tras la invasión de Gaza a raíz del ataque de Hamás de octubre de 2023, irrumpieron en el conflicto “en solidaridad con los hermanos” palestinos y acabaron adquiriendo un gran protagonismo en la región por la baza estratégica que les concede la geografía de poder acosar a buques mercantes en el mar Rojo.

El ejército israelí ha confirmado por su parte que el ataque fue posible gracias a “la oportunidad de una pista de inteligencia y la realización de un ciclo operativo inmediato”.