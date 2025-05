Impacto en el juicio por la muerte de Maradona: la jueza Makintach y el escándalo del documental clandestino

En el capítulo inicial, según el guion, se incluyen escenas de la jueza en su hogar preparándose para acudir al juzgado y una declaración llamativa: “Toda mi vida me preparé para esto, la vida o Dios me puso aquí para hacer justicia”.

El fiscal Patricio Ferrari fue quien impulsó la revisión del papel de Makintach en el proceso, al considerar que la participación de la magistrada en una producción audiovisual sobre un juicio aún en curso pone en duda la imparcialidad del tribunal.

El abogado Julio Rivas, defensor de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y uno de los principales imputados por la muerte del astro futbolístico, también había solicitado su recusación. Según explicó, incluso la BBC se había puesto en contacto con él para solicitar una entrevista en el marco de la elaboración de un documental.

Frente a las pruebas, y con todos los abogados pidiendo su salida, Makintach rechazó las acusaciones, argumentando que desconocía completamente el contenido del material exhibido. “Nunca vi ese guion, no me pertenece. No sabía que esas imágenes existían. Lamento que no me crean”, expresó la jueza con visible indignación.

En sus palabras, atribuyó el episodio a “una razón macabramente armada” y concluyó: “Espero que el juicio pueda seguir sin mí”.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de las hijas mayores de Maradona, Dalma y Gianinna, aseguró que “esto es una tragedia judicial”, refiriéndose a la conducta de la jueza.

Burlando afirmó que el juicio podría reanudarse a finales de este año con el nombramiento de un nuevo juez para unirse a los dos restantes del caso, tras haberse suspendido la semana pasada. Con la renuncia de uno de los tres jueces, serán los dos magistrados restantes quienes, en conjunto con las partes, deberán resolver si el proceso puede continuar o si debe comenzar de nuevo.

Una muerte, muchos implicados

La Justicia argentina juzga a siete profesionales de la salud por presunta negligencia en la atención médica de Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años mientras se encontraba hospitalizado en su domicilio a las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, días después de ser operado de un hematoma que se formó entre el cráneo y el cerebro.

Para los fiscales de la causa, la atención médica brindada a Maradona fue imprudente, deficiente y sin precedentes. Su deceso se produjo por una insuficiencia cardíaca.

Entre los acusados se encuentran médicos, enfermeros y su psiquiatra, quien ya declaró ante el tribunal. A lo largo del turbulento proceso judicial que comenzó el 11 de marzo, hasta su suspensión días atrás, han prestado testimonio más de 40 testigos entre familiares directos, amigos cercanos, colegas del entorno sanitario y periodistas que siguieron de cerca los últimos meses de vida del exjugador. En total, la justicia argentina tiene previsto que la causa implique a 190 testigos convocados a declarar.

Paralelamente, un octavo integrante del equipo médico será juzgado por separado en un juicio por jurado previsto para julio, lo que añade una nueva dimensión al caso y anticipa que el debate en torno a la muerte del “10” se extenderá todavía más en el tiempo.

Maradona, ícono eterno del fútbol, es recordado tanto por sus hazañas deportivas como el inolvidable Mundial de México 1986, donde llevó a la selección argentina hacia la gloria, y el gol que marcó contra Inglaterra, bautizado como “la mano de Dios”. Sin embargo, su vida personal marcada por excesos, luchas contra las adicciones y una salud quebrantada en sus últimos años, también fue tapa de los medios.

