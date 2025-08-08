  • Cotizaciones
    Estados Unidos: la policía de inmigración recluta a miles de civiles para “defender la patria”

    En Estados Unidos, ICE, la policía de inmigración, ha lanzado una amplia campaña de reclutamiento. El objetivo: atraer a 10.000 civiles para que participen en la lucha contra la inmigración ilegal y “defender la patria”, nombre que se le ha dado a esta campaña. Un paso más en la caza que Donald Trump lleva a cabo contra los migrantes indocumentados.

    Dean Cain

    Dean Cain

    RFI
    Por RFI

    “América te necesita”: con este contundente eslogan, la policía de inmigración de Donald Trump espera atraer a sus filas a 10 000 “patriotas”. El cartel parodia el famoso dibujo del Tío Sam con el dedo extendido, utilizado para movilizar a la población durante las dos guerras mundiales.

    En su página web, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del que depende la policía de inmigración, afirma querer reclutar a estadounidenses “valientes y heroicos (...) para expulsar de las calles estadounidenses a los peores delincuentes extranjeros en situación irregular”. En X, el tono y la retórica son igualmente agresivos: “Por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestro modo de vida. ¿Responderás a la llamada?”.

    Embed - Agricultores temen que redadas del ICE impacten el sector • FRANCE 24 Español

    Un antiguo Superman entre los reclutas

    Superman respondió a esta llamada. En Instagram, el actor Dean Cain, que lo interpretó en la serie de los años 90 Lois y Clark, anunció que se unía a esta policía. “Consideré que era importante asociarnos con los primeros intervinientes para contribuir a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, y no solo hablar de ello. (...) Ellos te necesitan, nosotros te necesitamos para proteger nuestra patria y nuestras familias”, declaró.

    Agente encargado de las expulsiones, investigador criminal, fiscal general... toda una serie de ofertas de empleo se publican en la página web del gobierno federal. Los recién llegados recibirán una prima de contratación de 50.000 dólares.

    FUENTE:RFI

