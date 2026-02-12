La reforma laboral impulsada por Milei, aprobada por el Senado

Mientras los senadores discutían dentro del Congreso, afuera se desarrollaba una protesta convocada por sindicatos y partidos de oposición. Hubo choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El jueves por la madrugada el Senado argentino aprobó en general una ley de reforma laboral que busca flexibilizar la normativa para, dice el gobierno, reducir incrementar el empleo y reducir la informalidad, que hoy está por encima del 40%. Frente al Congreso, se manifestaron sindicatos y partidos opositores que argumentan que la ley quitará derechos a los trabajadores
La policía reprimió, hubo heridos y alrededor de 40 detenidos.
Quienes se manifestaban consideran que la ley atenta contra los derechos de los trabajadores, quita recursos al Estado y solo beneficia a grandes empleadores.
Entre otras cosas, la norma incorpora cambios en las indemnizaciones por despido, las vacaciones, el alcance del derecho a huelga, los límites y distribución de las horas de trabajo, y privilegia negociaciones a nivel empresa por sobre las sectoriales.
El gobierno libertario de Javier Milei tenía en agenda esta reforma desde su llegada al poder, a fines de 2023.
Ya había intentado sin éxito avanzar con modificaciones parciales. Y ahora, con un Congreso algo más afín tras las favorables elecciones de medio término de 2025, logró la media sanción para esta ley.
Pasada la una y veinte de la madrugada del jueves, y tras más de 14 horas de sesión, la norma fue aprobada en general, con 42 votos a favor y 30 en contra. Luego siguió la votación en particular.
Tras la aprobación en el Senado la ley de reforma laboral deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados.
FUENTE:RFI