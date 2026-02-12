La reforma laboral impulsada por Milei, aprobada por el Senado

Mientras los senadores discutían dentro del Congreso, afuera se desarrollaba una protesta convocada por sindicatos y partidos de oposición. Hubo choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La policía reprimió, hubo heridos y alrededor de 40 detenidos .

Quienes se manifestaban consideran que la ley atenta contra los derechos de los trabajadores, quita recursos al Estado y solo beneficia a grandes empleadores.

Entre otras cosas, la norma incorpora cambios en las indemnizaciones por despido, las vacaciones, el alcance del derecho a huelga, los límites y distribución de las horas de trabajo, y privilegia negociaciones a nivel empresa por sobre las sectoriales.

El gobierno libertario de Javier Milei tenía en agenda esta reforma desde su llegada al poder, a fines de 2023.

Ya había intentado sin éxito avanzar con modificaciones parciales. Y ahora, con un Congreso algo más afín tras las favorables elecciones de medio término de 2025, logró la media sanción para esta ley.

Pasada la una y veinte de la madrugada del jueves, y tras más de 14 horas de sesión, la norma fue aprobada en general, con 42 votos a favor y 30 en contra. Luego siguió la votación en particular.

Tras la aprobación en el Senado la ley de reforma laboral deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados.

FUENTE:RFI