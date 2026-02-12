  • Cotizaciones
    jueves 12 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La reforma laboral impulsada por Milei, aprobada por el Senado

    El jueves por la madrugada el Senado argentino aprobó en general una ley de reforma laboral que busca flexibilizar la normativa para, dice el gobierno, reducir incrementar el empleo y reducir la informalidad, que hoy está por encima del 40%. Frente al Congreso, se manifestaron sindicatos y partidos opositores que argumentan que la ley quitará derechos a los trabajadores

    Victoria Villarruel (centro), lidera la sesión para debatir la reforma laboral en el Congreso Nacional en Buenos Aires el 11 de febrero de 2026.

    Victoria Villarruel (centro), lidera la sesión para debatir la reforma laboral en el Congreso Nacional en Buenos Aires el 11 de febrero de 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Mientras los senadores discutían dentro del Congreso, afuera se desarrollaba una protesta convocada por sindicatos y partidos de oposición. Hubo choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

    Leé además

    trump, la era del imperio y que le espera a la argentina en 2026
    Opinión y Análisis

    Trump, la era del imperio y qué le espera a la Argentina en 2026

    Por Ezequiel Burgo
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido con su par argentino, Javier Milei.
    Argentina

    Las nuevas “relaciones carnales” entre Argentina y Estados Unidos: entre sentarse a la mesa o formar parte del menú

    Por Fabián Bosoer

    Quienes se manifestaban consideran que la ley atenta contra los derechos de los trabajadores, quita recursos al Estado y solo beneficia a grandes empleadores.

    Entre otras cosas, la norma incorpora cambios en las indemnizaciones por despido, las vacaciones, el alcance del derecho a huelga, los límites y distribución de las horas de trabajo, y privilegia negociaciones a nivel empresa por sobre las sectoriales.

    Embed

    El gobierno libertario de Javier Milei tenía en agenda esta reforma desde su llegada al poder, a fines de 2023.

    Ya había intentado sin éxito avanzar con modificaciones parciales. Y ahora, con un Congreso algo más afín tras las favorables elecciones de medio término de 2025, logró la media sanción para esta ley.

    Embed - MEDIA SANCIÓN: El Senado aprobó la Reforma Laboral en general

    Pasada la una y veinte de la madrugada del jueves, y tras más de 14 horas de sesión, la norma fue aprobada en general, con 42 votos a favor y 30 en contra. Luego siguió la votación en particular.

    Tras la aprobación en el Senado la ley de reforma laboral deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    El gobierno pidió al Parlamento ratificar el capítulo comercial del acuerdo Mercosur-Unión Europea

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado cambiario

    El precio del dólar oscila; economistas consideran ineficaces anuncios del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    El halcón del palacio

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    El gobierno asume que la economía creció menos de lo previsto en 2025, mientras surgen análisis pesimistas

    Por Redacción Búsqueda
    Canciller Mario Lubetkin.

    Cancillería inicia proceso de venta de residencias en Washington, Madrid y Lima

    Por  Santiago Sánchez  y Guillermo Draper
    Presidente Yamandú Orsi.

    La flota oficial volvió a crecer el año pasado y son casi 18.500 los vehículos del Estado

    Por Ismael Grau
    El Foro Paraguay, que organizó la empresa Everdem, en Agro en Punta.

    Los uruguayos son los extranjeros con más tierras en Paraguay, con casi 3 millones de hectáreas

    Por Ruben Silvera