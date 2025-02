Las claves del ‘criptogate’ en Argentina, el escándalo que salpica a Javier Milei

“La Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el mandatario argentino en su cuenta X y en otras redes sociales.

En su publicación, Milei incluyó dos enlaces: uno a la página del proyecto; el otro, el tag de la criptomoneda. Además, adjuntó el contrato del token, que operó en billeteras de la cripto Solana, como recogió el diario Clarín.

Los mensajes de Milei convencieron a miles de personas a invertir en la criptomoneda, que supuestamente debía sostener el emprendimiento en el país. Así, la divisa virtual movió millones de dorales en pocos minutos.

Sin embargo, la euforia financiera no duró y la Libra se desplomó poco tiempo después.

¿El resultado de la operación? Unos 40.000 ciudadanos sufrieron pérdidas que suman decenas de millones de dólares, mientras un pequeño puñado de personas se enriquecieron, en lo que ahora es investigado como una presunta megaestafa virtual.

“Solo 9 personas han ganado 87 millones de dólares, mientras que más de 44.000 personas han perdido todo lo que pusieron (…) Una estafa Ponzi en toda regla, promocionada por Javier Milei”, aseguró el economista español Eduardo Garzón en X.

Esto es gravísimo: atención a la criptoestafa que ha promocionado directamente el presidente de Argentina, Javier Milei, y que ha provocado que sólo 9 personas se hayan llevado 87 millones de dólares provenientes de más de 44.000 estafados. — Eduardo Garzón (@edugaresp) February 15, 2025

¿A qué procesos judiciales se enfrenta ahora Javier Milei?

Frente a la polémica creciente, Milei encara desde una investigación en el Congreso hasta una denuncia penal en suelo argentino y otra demanda en Estados Unidos.

El mandatario borró su mensaje pocas horas después de su publicación y pidió disculpas tras indicar que no había "interiorizado" los detalles de Libra antes de recomendarla en sus redes sociales, pero eso no ha frenado las acciones en su contra.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, afirmó Milei en el mensaje, ofreciendo disculpas.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Sin embargo, expertos financieros rápidamente consideraron la maniobra como lo que en el mundo de las criptomonedas se llama un “rug pull”, es decir una estafa basada en la promoción de un activo financiero por parte de una persona conocida, en este caso el presidente argentino.

El sábado 15 de febrero, la oposición de izquierda indicó que pedirá al congreso abrir una investigación contra el presidente por el presunto delito.

Y el domingo, cuatro dirigentes políticos argentinos presentaron una primera denuncia penal contra el jefe de Estado, por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia señala al jefe de Estado como “partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas”.

Además, una oficina argentina especializada en fraudes financieros también transmitió una denuncia al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI, según reportó el lunes el diario argentino La Nación.

“Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”, plantean los abogados en el documento transmitido a la justicia estadounidense.

La oposición al presidente ultraliberal no tardó en reaccionar. La expresidenta del país, Cristina Fernández, fue una de las primeras en señalar a Milei, cuando lo acusó de ser un “cripto estafador” y de convertir a “Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo presidente”.

“Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”, escribió la exmandataria.

Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE.



De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL.



Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién.



Inflaste su valor aprovechándote de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 15, 2025

¿Tenía Javier Milei conocimiento de la presunta estafa?

Estas investigaciones giran en torno a si el presidente argentino tenía conocimiento o no, de la presunta estafa que promocionó.

Por su parte, Milei mantuvo en un mensaje en X que no tuvo “vinculación alguna” con el “supuesto emprendimiento privado” y acusó a “las ratas inmundas de la casta política que quiere aprovechar esta situación para hacer daño”.

Sin embargo, la demanda en Argentina habla de “una organización concertada en cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo.”

“En esta megaestafa tuvo como partícipes necesarios a los que organizaron y crearon el proyecto Libra y también en igual medida a quienes lo promocionaron y dieron confiabilidad y respaldo al proyecto”, precisa el documento de la demanda.

La demanda sostiene que hubo “coordinación” entre el momento en que se hizo público el proyecto y el mensaje de Milei en X y otras redes sociales.

La otra demanda ante la Justicia estadounidense presenta acusaciones similares y también apunta al empresario Julian Peh, de la empresa Kip Protocol y a Hayden Mark Davis, de la empresa Kelsier, dos de los responsables de la criptomoneda.

Este último hombre, en una entrevista difundida este lunes, negó que se tratara de una estafa, reporta el diario argentino Clarín.

Sin embargo, Hayden Mark Davis confesó que se realizaron compras con información privilegiada y que, por eso, ahora posee unos 110 millones de dólares del proyecto de los cuales busca desprenderse.

Hayden-Mark-Davis-con-Milei.png Hayden Mark Davis, empresario estadounidense que estaría implicado en la criptomoneda fraudulenta. Javier Milei X

No obstante, defendió a Milei, al señalar “no saber” quién tenía conocimiento o no de la maniobra.

“No puedo decir que yo o nadie sabía, o que Manuel o Mauricio no le dijeron a nadie. Te puedo decir que muy pocos sabían”, expresó el empresario en la entrevista.

La prensa argentina destaca que el presidente argentino se había reunido el pasado octubre con Julian Peh y en enero con Hayden Mark Davis. Estos encuentros ahora alimentan las dudas sobre el papel jugado que habría jugado el mandatario en la cuestionada operación.

El encuentro con Davis lo testifica un mensaje en X por parte de Milei, con una foto en el que se ve a los dos hombres juntos.

“Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino”, escribió en esa oportunidad el jefe de Estado.

Hasta el momento, Milei no ha señalado cómo encarará las denuncias en su contra.

Con EFE, AFP y medios locales

