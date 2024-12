Carper obtuvo el reconocimiento Club del Presidente que otorga General Motors

Carper es una empresa que tiene sus comienzos en 1986. Al principio era una sociedad y en 1997 se transformó en una firma familiar. Somos un equipo, ya que en la empresa también trabaja mi hermano, Juan Ignacio, que es contador y coordina el Área de Finanzas y otras unidades de negocios, como el service y la arrendadora, y mi padre, el fundador, que aún hoy integra el directorio. Mi madre se retiró hace ya algunos años, pero fue un pilar fundamental en el crecimiento de la empresa.

En lo personal, en el año 2000, aún siendo estudiante de Comunicación, me incorporé a la empresa en el Área de Recursos Humanos y posteriormente creé el Departamento de Publicidad. Luego de recibirme, seguí vinculada en el Departamento de Marketing, pero en 2004 me propuse como un desafío vender autos.

Ya venía con un aprendizaje sobre marcas, modelos y comencé a experimentar lo que era la negociación con el público. Para mí fue muy importante ser vendedora y tener esa experiencia para hoy poder dirigir la empresa. Estuve muchos años vinculada como un miembro más del equipo de Ventas.

Fue una gran experiencia porque yo tenía 26 años y en ese momento no era muy común que haya mujeres vendedoras en las concesionarias. No estaba tan presente como hoy el tema de la igualdad de género. Había mucho prejuicio al ver una mujer joven vendiendo autos. Me encontré con muchos clientes que dudaban si yo tenía el conocimiento suficiente sobre autos, aunque también me encontré con otros que me ayudaron a crecer de forma personal y profesional.

Ya en 2008 empecé a estar en la gerencia, y en el año 2019 tomé la parte ejecutiva, estando más vinculada a la parte comercial, donde se da el cierre a las negociaciones, las tasaciones, las inspecciones y se programan los negocios. Me tocó liderar el equipo de ventas y me ayudó mucho la experiencia que tuve antes como vendedora.

¿Cuáles son las unidades de negocio de Carper?

Actualmente, contamos con cinco unidades de negocio: venta de autos cero kilómetros, venta de autos usados, servicio de posventa y service, rentadora de autos y aseguradora. Brindamos un servicio integral.

¿Qué aspectos definen a Carper y cuáles son sus principales valores?

Lo que caracteriza a Carper es el profesionalismo, la innovación, la mejora continua en los procesos y la calidad en la atención. Lo que los clientes siempre destacan en las encuestas de satisfacción es la cordialidad, la trayectoria y el respaldo posventa.

Carper fue reconocido recientemente con el premio Club del Presidente, una distinción otorgada por General Motors a los mejores concesionarios de la red de Chevrolet en Uruguay. ¿Qué significó para la empresa obtener este reconocimiento?

Lo primero a destacar es que no es la primera vez que recibimos este reconocimiento. General Motors entrega este reconocimiento en todo el mundo. Son dos distinciones: una implica alcanzar la categoría A, para la cual hay que cumplir con ciertos estándares de eficiencia bastante integrales y muy desafiantes porque son niveles muy altos. Y a su vez, a las mejores performances se les otorga otra distinción más, que es ser parte del Club del Presidente. Es un orgullo y un reconocimiento más que satisfactorio y valioso para todo el equipo. Todos los años General Motors eleva el estándar de exigencia, entonces alcanzar este logro implica también superarse a uno mismo.

Obviamente, esto es un esfuerzo de todo el equipo que trabaja en Carper, donde ponemos el foco en el consumidor porque la evaluación consta de varios ítems, como capacidad de ventas, retención de clientes, estado de las instalaciones, incorporación de tecnología, aprobación de cursos y más, pero lo que prima es la opinión del propio cliente. El objetivo está en brindar una buena atención y asesorar bien al cliente, en hacerlo sentir cómodo y lograr que toda su experiencia sea memorable. Este rubro exige muchos trámites y documentación, y la gente no tiene por qué saberlo. En todas esas instancias nos preocupamos para que al cliente le sea todo lo más fácil y gratificante posible.

Carper.jpg Local de Carper Adrian Echeverriaga

¿Qué implica para Carper mantener el estándar de excelencia que exige esta distinción?

Lo vivimos como algo intrínseco porque esto se hace desde hace muchos años y ya es parte de nuestra filosofía e identidad. Cada vez cuesta más llegar a esta distinción porque va subiendo el nivel, pero lo tomamos con normalidad porque son las cosas que tenemos que cumplir per se para nuestro óptimo funcionamiento. Tenemos objetivos de venta, de entrega, de llamadas de bienvenida, de agendamiento de servicios, de satisfacción. Hay varios requisitos para cumplir que consolidan ser concesionario clase A. Nos ocupamos cada vez más de la experiencia del cliente y de nuestros procesos para que la compra de su auto sea lo más gratificante posible. Lo invitamos a formar parte de nuestra pasión por los autos y le damos la bienvenida al mundo Chevrolet. La meta es que disfrute del primer contacto con su auto, se sienta bien asesorado y tenga la comodidad de preguntarnos todo acerca de su vehículo, que se sienta seguro.

¿Cuáles son las perspectivas y los principales desafíos que identifica a futuro en Carper, pensando, por ejemplo, en lo vinculado a la movilidad eléctrica?

La industria automotriz está teniendo cambios estructurales con los avances de la electrificación, la autonomía y la inteligencia artificial. Este rubro siempre estuvo muy alineado a las nuevas tecnologías, pero se vienen cambios muy importantes y prácticamente transversales. Eso obliga a la industria a seguir por el lado de la innovación y a adecuarse a los nuevos usos. Las empresas que se adapten más rápido van a estar a la vanguardia, y nosotros ya estamos preparándonos para esa transformación. Esto cambiará el futuro de todos los servicios relacionados a los vehículos.

Como comenté, General Motors ya incorporó en casi todos sus vehículos el sistema OnStar. Nuestros autos ya incorporan sistemas novedosos que te permiten transportarte de manera segura, estando conectado en todo momento. El servicio OnStar te cuida. Por ejemplo, si ocurre un siniestro, el call center automáticamente te envía a la Policía, los bomberos y una ambulancia para auxiliarte. Tiene también un servicio de acompañamiento en línea hasta tu casa para que te sientas protegido y permite la recuperación de los autos vía satelital en caso de robo. El mercado estaba ávido de tener un servicio integral, y una vez que entrás en el mundo OnStar, es muy difícil vivir sin él. Si cambiás a otro modelo que no tiene OnStar, ya no te sentís acompañado y seguro.

Chevrolet ha incorporado y crecido mucho en cuanto a seguridad y modernidad. Tenemos autos cinco estrellas en seguridad y equipados con más asistencias, desde cámaras de 360 grados hasta alertas de todo tipo e Internet. La tecnología está muy presente en los autos y en el futuro va a ser más renovador aún, con innovaciones que se van a dar más rápidamente.

¿Cómo vienen las ventas en comparación a años anteriores?

En 2024 las ventas han ido mejor con respecto a 2023. La industria sigue creciendo. General Motors (Chevrolet) sigue liderando el mercado y nosotros acompañamos esa tendencia. Para estar en el podio tenemos que ser muy eficientes en cada contacto.

¿Cómo se visualiza a usted misma y a la empresa en los próximos cinco años?

Ahora me toca el reto más grande desde que ingresé a la industria, ya que en los últimos 25 años ha habido transformaciones, pero el cambio más radical va a ser quizás en los próximos cinco años. Es un desafío porque implica readaptarse y aprender con las innovaciones que van a venir, cada vez más asociadas a los autos. Habrá que modificar muchas cosas y otras quedarán obsoletas. Desde que tenemos OnStar eso nos parece normal, pero fue un gran cambio en su momento y es como la punta del iceberg. Me imagino acompañando a la empresa hacia este desarrollo tan prometedor. Y aspiro a que Carper siga siendo un referente en el rubro.