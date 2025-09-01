La advertencia de Maduro a Estados Unidos: “Si Venezuela resulta agredida, nos declararemos en lucha armada”

En una rueda de prensa, el presidente venezolano, Nicolás Maduro , declaró este lunes 1° de setiembre que su país enfrenta “la mayor amenaza” vista en el continente en un siglo, pero advirtió que no cederá ante ella.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Sus declaraciones llegan en medio de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue naval de Estados Unidos (EE. UU.) cerca a las costas del país sudamericano. En paralelo, los cancilleres de la CELAC sostienen una reunión, en la que Colombia rechazó lo que llamó “la lógica de intervención”.

Oficialismo En el Día del Comité de Base, dirigentes frenteamplistas cargaron contra la gestión de Lacalle Pou y advirtieron que gobiernan “contra viento y marea”

Nicolás Maduro sube el tono ante Estados Unidos. Este 1 de septiembre, el presidente venezolano aseguró que su país está en paz, pero advirtió que no cederá ante las amenazas del Gobierno de Donald Trump .

" Venezuela se enfrenta a la mayor amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años (...) Nunca se había visto una situación como esta", declaró Maduro a periodistas, funcionarios y altos mandos militares uniformados en Caracas.

Las tensiones entre EE. UU. y Venezuela han aumentado en las últimas semanas en medio de un importante despliegue naval estadounidense en el Caribe, cerca a las costas venezolanas.

“Se equivocaron, se metieron en un callejón sin salida”.

La medida, según Washington, busca abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, mientras apunta principalmente al Cartel de los Soles, que vincula al gobierno de Maduro, aunque Caracas rechaza las acusaciones.

“Es una narrativa bien absurda, se cae por su propio peso porque Venezuela tiene récord en la lucha contra el narcotráfico”, declaró el líder chavista tras exponer las supuestas labores por parte de su Gobierno para detener el tráfico de drogas, pese a que EE. UU. señala lo contrario.

“Se equivocaron, se metieron en un callejón sin salida (...) La opción es entre ser independientes, colonia o esclavos. Y colonia y esclavos jamás”, agregó Maduro, mientras arremetía de forma directa contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien llamó “el señor de la guerra”.

El líder de la Casa Blanca, Trump, ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su Administración, como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de EE. UU.

Embed

“Buscan un cambio de régimen a través de la amenaza militar”

Mientras EE.UU. apunta directamente al gobierno venezolano con el narcotráfico, el pasado 7 de agosto, el Departamento de Estado anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

Sin embargo, Maduro, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y otros funcionarios insisten en que la primera potencia está amenazando a su país con los despliegues navales y que dicho movimiento forma parte de un intento por justificar una “intervención militar” en su contra.

Postura que fue reiterada por el líder venezolano este lunes. “Marco Rubio busca un cambio de régimen, ellos buscan un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar el apellido Trump con sangre”, subrayó Maduro sobre las presuntas intenciones detrás del despliegue naval de EE.UU.

Sus palabras llegan después de que el pasado 19 de agosto Washington confirmara un despliegue inicial de al menos tres buques destructores, con alrededor de 4.500 soldados a bordo, incluidos 2.200 infantes de marina, en aguas cercanas a las costas venezolanas.

Posteriormente, el 26 de agosto, dos fuentes del gobierno estadounidense indicaron que Trump ordenó un mayor despliegue de buques al sur del Caribe. Entre los nuevos navíos para el despliegue en la región se encuentran el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

Ante esos movimientos, Maduro llamó a los venezolanos a unirse a lo que llamó una milicia voluntaria, destinada a apoyar a las Fuerzas Armadas en caso de ataque. Para ello, el gobierno ha organizado varias jornadas de reclutamiento.

“Si Venezuela fuera agredida, pasaría al periodo de lucha armada y declararíamos constitucionalmente a la república en armas, de norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz y la soberanía en cualquier circunstancia que nos toque”, remarcó Maduro al ser cuestionado al respecto este 1° de setiembre.

Embed - Maduro califica de "ilegal" el despliegue militar de EE. UU. frente a Venezuela • FRANCE 24

Colombia y Venezuela rechazan “lógica de intervención” en reunión de la CELAC

En paralelo, los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se reunieron en un encuentro que fue convocado de urgencia y de manera virtual para abordar la coyuntura en la región tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio,-cuyo país que sostiene la Presidencia protempore del grupo convocó a la reunión- condenó lo que llamó "la lógica de intervención", en referencia a las acciones navales cerca de las aguas venezolanas.

Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró que 4.200 tropas “entrenadas” de EE.UU. están “listas y preparadas para invadir” su territorio, por lo que hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las ocho embarcaciones que, según Caracas, están desplegadas cerca de sus costas.

“Estados Unidos ha concentrado activos militares cerca de las costas venezolanas, estamos hablando de ocho embarcaciones militares que poseen, hasta donde sabemos (...) más de 1.200 misiles a bordo”, afirmó Gil durante su intervención en la reunión virtual.

Asimismo, el canciller venezolano denunció “la presencia en el Caribe de un submarino nuclear” que, consideró, “viola no solo la zona de paz" declarada en 2014 "sino que también estaría violando” el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

En línea con la postura de Maduro, Yván Gil sostuvo que EE.UU. utiliza el relato “totalmente falso” del Cartel de los Soles y sus presuntos vínculos con el gobierno de Maduro para justificar el despliegue naval que calificó de “inusitado y grosero”.

“Pedimos a toda la comunidad latinoamericana y caribeña, a los 33 países que somos miembros de esta comunidad, a dar un paso al frente en defensa de la zona de paz”, expresó el canciller, quien agregó que su nación “se encuentra preparada, lista y con todos sus medios disponibles (...) Bien aceitados” para defenderse.

Maduro también llamó en las últimas horas a una nueva reunión de la CELAC, pero a nivel de presidentes para abordar lo que considera una amenaza inminente por parte de Washington.

Con Reuters, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24