Medio Oriente: se desata peor crisis energética en décadas a causa de la guerra

La prensa iraní reportó explosiones en Teherán luego de que Israel anunciara una “oleada de ataques” contra la capital iraní, mientras Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también interceptaron misiles y drones.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Al menos 40 “infraestructuras energéticas en la región están gravemente o muy gravemente dañadas a lo largo de nueve países” de Oriente Medio, afirmó el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.

Guerra en Medio Oriente Irán advierte sobre posibles ataques a destinos turísticos en todo el mundo

Guerra en Medio Oriente Irán lanza una clara advertencia a Israel y a Estados Unidos tras noche de intensos combates

Teherán respondió a los ataques con misiles y drones contra Israel y los países del Golfo, golpeando sitios energéticos y embajadas estadounidenses. También frenó el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% de la producción mundial de hidrocarburos.

En respuesta al ultimátum, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, prometió que las infraestructuras de Oriente Medio serían consideradas “un objetivo legítimo” y quedarían ”destruidas irreversiblemente” si el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , cumple la amenaza.

Por su parte, el jefe de la AIE sostuvo que cada día se están perdiendo 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esa dirección”, declaró Birol a periodistas en Canberra.

Embed - Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo límite para la reapertura del estrecho de Ormuz

Peaje en el estrecho de Ormuz

Este lunes, las bolsas asiáticas cayeron y los precios del petróleo subieron, manteniéndose en torno a los 100 dólares el barril. En los últimos días, Irán permitió la navegación de algunos buques de países que considera amigos por el estrecho de Ormuz, y advirtió que impediría el paso a navíos de países que, a su juicio, se unieron a la “agresión” en su contra.

El Parlamento iraní está contemplando imponer peajes a los barcos que cruzan el estrecho, y Ghalibaf afirmó que el tráfico marítimo “no volverá a su condición previa a la guerra”.

A su vez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que la campaña contra Irán podría durar tiempo. Israel también expandió su campaña terrestre contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano, y advirtió que sería una operación prolongada.

Israel ordenó destruir puentes que a su juicio son usados por Hezbolá para cruzar el río Litani, 30 km al norte de la frontera.

Más de 1.000 personas han muerto en Líbano desde los ataques lanzados por Israel, según el Ministerio de Salud, y más de un millón se han visto desplazadas. El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió que los ataques contra el puente son “el preludio de una invasión terrestre”.

Embed - Ras Laffan, clave del gas mundial, enfrenta interrupciones tras ataques iraníes

Irán golpea a Israel

Pero el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, responsabilizó a Hezbolá, que arrastró al país a la guerra al lanzar ataques contra Israel tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en bombardeos de EE.UU. e Israel al inicio del conflicto.

“Se declaró que esta guerra fue una represalia por el asesinato de Jamenei, así que esta guerra nos fue impuesta”, declaró Salam al canal Al Hadath.

Israel se enorgullece de su defensa aérea, y tanto Trump como Netanyahu afirman haber eliminado sitios militares clave de Irán.

Algunos misiles iraníes lograron evadir la defensa aérea y golpearon el sábado dos ciudades sureñas de Israel, incluyendo Dimona, cercana a unas instalaciones nucleares.

Irán justificó los misiles lanzados hacia Dimona como una “respuesta” a un ataque “enemigo” contra uno de sus complejos nucleares en Natanz.

Sin embargo, el ejército israelí aseguró "no tener conocimiento" del ataque contra Natanz.

Según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), una organización radicada en EE.UU., la guerra habría dejado al menos 3.230 muertos en Irán, incluidos 1.406 civiles. Sin embargo, la prensa no pudo verificar de forma independiente las cifras de víctimas en Irán.

Los precios del petróleo subieron el lunes en el comercio asiático, donde las bolsas se desplomaron en toda la región tras el ultimátum de Trump a Irán.

Embed - Misiles iraníes alcanzan las ciudades de Arad y Dimona, en el sur de Israel • FRANCE 24 Español

El barril de West Texas Intermediate (WTI) subió 1,66% a 99,86 dólares. El de Brent subió 0,7% a 112,98 dólares.

En tanto, las bolsas de Seúl y Tokio cerraron el lunes con marcadas caídas. El índice Nikkei de Tokio retrocedió 3,47% y el Kospi de Seúl se desplomó 6,5%. La Bolsa de Hong Kong terminó en -3,5%, y la de Shanghái en -3,6%. Sídney retrocedió -0,7%. El won cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde 2009. En Europa, las plazas abrieron a la baja: París -1,44%; Londres -1,46%; Milán -1,76%; Fráncfort -1,89%.

China advirtió del riesgo de que la situación en Medio Oriente se vuelva “incontrolable” si Trump cumple su amenaza de destruir las centrales eléctricas de Irán.

“Si la guerra se extiende y la situación se deteriora aún más, toda la región podría verse sumida en una situación incontrolable”, dijo el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

Con AFP

FUENTE:RFI