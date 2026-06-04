Futbolistas binacionales, entre la identidad y la oportunidad mundialista

La cuestión adquiere una relevancia todavía más importante cuando aparece en el horizonte un torneo como el Mundial 2026 , que del 11 de junio al 19 de julio atraerá la mirada de todo el planeta hacia Estados Unidos, Canadá y México.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Desde hace varios años, cada vez más futbolistas dan la espalda a grandes selecciones europeas para vestir los colores del país de origen de sus padres.

En boca de todos ¿Quién será el campéon del Mundial? 16 personajes se arriesgan con este y otros pronósticos futboleros

El fenómeno se amplificó cuando la FIFA decidió autorizar desde 2003 que los jugadores que han sido internacionales con un país en categoría juvenil pueden pasar a defender a otro en su paso a la absoluta.

La última actualización de la normativa al respecto, en 2020, estipula principalmente que los futbolistas que han estado con una selección absoluta pueden cambiar de combinado si no han participado en una fase final de una gran competición (Mundial, Eurocopa, Copa América o Copa de África, por ejemplo).

De esta forma, 210 jugadores han obtenido un cambio de nacionalidad deportiva desde 2025, según la plataforma de registros de la FIFA.

La joven promesa de 18 años Ayyoub Bouhaddi, del Lille francés, protagonizó un caso muy comentado recientemente.

Después de jugar diez veces con la selección Sub-21 de Francia, decidió pasar a defender a Marruecos, el país de origen de sus padres, para poder participar en el Mundial 2026 en un tira y afloja que se ha hecho cada vez más frecuente.

Marruecos-Jugadores-Mundial-2026 Los jugadores de Marruecos Brahim Díaz (izq.) y Achraf Hakimi, durante el calentamiento previo a un partido de la Copa de África de Naciones contra Zambia, en Rabat, el 29 de diciembre de 2025 Gabriel Bouys / AFP/Archivos

El Mundial, factor decisivo

También la Copa del Mundo de este año está detrás de la decisión de Josué Casimir, nacido en Francia, pero que optó por cambiar a la camiseta de Haití, con el que suma ya seis partidos.

“Para mí supone una alegría inmensa poder servir al país de mis padres y honrarles así. La decisión llegó de una manera natural y me daba una posibilidad de jugar el Mundial”, admitió este jugador del Auxerre francés a la AFP.

Uno de los hijos de la leyenda francesa Zinédine Zidane, Luca, tomó su decisión el pasado octubre en favor de Argelia, la nación de sus abuelos paternos.

Luca Zidane jugó como arquero en selecciones juveniles de Francia y optó por los Zorros del Desierto el año pasado, pensando en la Copa de África que se jugó en diciembre y enero. Pero sobre todo en el Mundial, aunque una lesión en la mandíbula pone en duda su presencia en el torneo de Norteamérica.

Con problemas en ataque, el seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, consiguió convencer a Matías Fernández-Pardo de unirse a sus Diablos Rojos. El atacante del Lille, seleccionado varias veces en su etapa juvenil con España, vivirá el Mundial con la nacionalidad futbolística belga.

Matias Fernandez-Pardo El delantero belga del Lille Matías Fernández-Pardo marca de penalti en un partido de la Ligue 1 contra el Lens, en el Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, en Francia, el 4 de abril de 2026. Sameer al Doumy / AFP/Archivos

Convencer a las familias

En este tipo de procesos, los seleccionadores suelen tener un rol determinante en las conversaciones para convencer a los futbolistas de que tendrán hueco en su proyecto.

Son frecuentes también las conversaciones con otros miembros de la familia por la trascendencia de la decisión.

El seleccionador de Haití, Sébastien Migné, es consciente de que para su país ha sido vital convencer a varios binacionales para “unirse a la aventura”.

”Hay que ir a buscar las informaciones, encontrar jugadores de ascendencias haitianas y luego seguirles en las plataformas. También hay que seguir los partidos, para ver si el perfil viene bien a nuestro proyecto de juego”, explica a la AFP.

Nico-Paz El centrocampista de la selección argentina Nico Paz, durante un partido amistoso contra Zambia, en La Bombonera de Buenos Aires, el 31 de marzo de 2026. Luis Robayo / AFP/Archivos

“Una decisión del corazón”

A veces, más que por estrategia de carrera, la decisión responde más “al corazón”, como asegura Achraf Hakimi, nacido en Madrid pero que optó por Marruecos: “Lo intenté (con España), pero no me sentía cómodo”, contó el actual capitán y estrella de los Leones del Atlas.

Marruecos también se llevó a otro español, Brahim Díaz.

A la inversa, el otro caso emblemático es el de Lamine Yamal, el fenómeno de 18 años que podría haber jugado por Marruecos, el país de su padre, pero que eligió a España.

“Nos dimos cuenta de que un chico puede estar preparado con 17 años, por lo que decidimos adelantar el proceso”, explicó a la AFP Francis Hernández, director deportivo de las categorías inferiores de la Federación Española de Fútbol entre 2018 y 2024, al hablar de su visión como cazatalentos.

España, en cambio, no pudo convencer a Nico Paz de jugar con La Roja y el jugador nacido en Canarias puede defender en el Mundial la camiseta de Argentina.

Con AFP

FUENTE:RFI