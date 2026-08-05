El arquitecto Jorge Sierra es el nuevo director del Museo Blanes

El nuevo director del Museo Juan Manuel Blanes es el arquitecto Jorge Sierra, quien asumió en los últimos días después de ganar el concurso abierto de oposición y méritos convocado por la Intendencia de Montevideo (IM) en abril de 2025. El museo depende de la División Artes y Ciencias de Cultura de la IM.
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El tribunal del concurso estuvo integrado por Cristina Bausero (exdirectora del Museo Blanes), como presidenta, Andrés Azpiroz (director del Museo Histórico Nacional) y Andrés Duprat (director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina), como miembro externo.
El fallo del tribunal se conoció en febrero de 2025, y en mayo de 2026 el intendente Mario Bergara firmó la resolución para su contratación. Sin embargo, la asunción de Sierra en el cargo no se pudo hacer efectiva hasta ahora por recursos presentados por uno de los finalistas, que cuestionó la actuación del tribunal. Finalmente, la Asesoría Jurídica de la IM desestimó el recurso y continuó con la contratación del finalista ganador.
Sierra (Montevideo, 1975) es arquitecto por la Facultad de Arquitectura (FADU) de la Universidad de la República (2013), donde también obtuvo en 2015 un diploma en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico.
Profesor adjunto del Instituto de Historia de la FADU, ha trabajado desde 2003 vinculado a la investigación, la enseñanza y la gestión documental. También integró equipos de investigación sobre iconografía, arquitectura nacional y arquitectura hospitalaria, y participó en diversas publicaciones.
Fue asistente de la dirección del Museo Histórico Nacional (2009-2015) y responsable del Área de Conservación Edilicia para museos en la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del MEC (2016-2020), y formó parte del equipo de Infraestructuras Culturales de la DNC.