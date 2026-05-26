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Uruguay en el Mundial 2026: cuándo juega, a qué hora y dónde ver los partidos

La selección de Marcelo Bielsa tendrá horarios cómodos para el público uruguayo y presencia asegurada en televisión abierta, cable y plataformas de streaming

Agustín Canobbio, volante ofensivo de la selección uruguaya.

Agustín Canobbio, volante ofensivo de la selección uruguaya.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con horarios cómodos para el público uruguayo, la selección nacional volverá a instalar la rutina mundialista de noches pegadas al televisor.

El debut celeste será el 15 de junio frente a Arabia Saudita, en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 19 horas de Uruguay. El escenario, con capacidad para 65.000 personas, es uno de los más modernos de Estados Unidos y será sede de varios de los partidos más importantes del torneo.

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Seis días después, el 21 de junio, Uruguay volverá a presentarse en el mismo estadio y en el mismo horario para enfrentar a Cabo Verde, una de las selecciones debutantes de esta Copa del Mundo. Miami, con su enorme comunidad latina y fuerte presencia uruguaya, promete convertirse en una especie de segunda casa para la Celeste durante la primera fase.

El cierre del grupo llegará el 26 de junio con un partido de máxima exigencia: Uruguay frente a España en el Estadio Akron de Guadalajara. El encuentro comenzará a las 21 horas de Uruguay y se jugará en un recinto con capacidad para casi 50.000 espectadores, considerado uno de los estadios más modernos de México.

Uruguay Argelia (1)
Uruguay en su amistoso frente a Argelia, en marzo.

Uruguay en su amistoso frente a Argelia, en marzo.

Si Uruguay logra avanzar de fase —ya sea como primero, segundo o uno de los mejores terceros—, volvería a jugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, dependiendo de cómo quede armado el cuadro final. El Mundial 2026, que por primera vez tendrá 48 selecciones, extenderá también la fase eliminatoria, con más cruces y menos margen de descanso entre partidos.

Los encuentros podrán verse por televisión abierta, cable y streaming. Antel TV y Canal 5 transmitirán 32 juegos, incluidos todos los de Uruguay, mientras que DirecTV y DGO emitirán los 104 partidos del Mundial. También habrá cobertura a través de Disney+ y Paramount+, plataformas que contarán con distintos paquetes para el torneo.

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