Uruguay en el Mundial 2026: cuándo juega, a qué hora y dónde ver los partidos

La selección de Marcelo Bielsa tendrá horarios cómodos para el público uruguayo y presencia asegurada en televisión abierta, cable y plataformas de streaming

Con horarios cómodos para el público uruguayo, la selección nacional volverá a instalar la rutina mundialista de noches pegadas al televisor.

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El debut celeste será el 15 de junio frente a Arabia Saudita, en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 19 horas de Uruguay. El escenario, con capacidad para 65.000 personas, es uno de los más modernos de Estados Unidos y será sede de varios de los partidos más importantes del torneo.

Seis días después, el 21 de junio, Uruguay volverá a presentarse en el mismo estadio y en el mismo horario para enfrentar a Cabo Verde, una de las selecciones debutantes de esta Copa del Mundo. Miami, con su enorme comunidad latina y fuerte presencia uruguaya, promete convertirse en una especie de segunda casa para la Celeste durante la primera fase.

El cierre del grupo llegará el 26 de junio con un partido de máxima exigencia: Uruguay frente a España en el Estadio Akron de Guadalajara. El encuentro comenzará a las 21 horas de Uruguay y se jugará en un recinto con capacidad para casi 50.000 espectadores, considerado uno de los estadios más modernos de México.

Uruguay Argelia (1) Uruguay en su amistoso frente a Argelia, en marzo. AFP