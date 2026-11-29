Mike Love, el músico estadounidense cofundador de la banda de pop Beach Boys y conocido por su excéntrica presencia escénica, falleció a los 85 años de edad, sin que se precisaran las causas ni los detalles de su muerte

El músico estadounidense Mike Love, cofundador de la banda de pop Beach Boys y conocido por su excéntrica presencia escénica, falleció a los 85 años de edad, informó el sábado la prensa. Su muerte fue confirmada por su publicista a varios medios estadounidenses, sin dar detalles sobre la causa o dónde ocurrió.

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“Con gran respeto comparto que Mike Love murió esta noche, rodeado por su familia”, comentó su publicista Katie Altman a los medios Variety, Rolling Stone y otros. “Como ícono cultural estadounidense, será recordado por su singular talento y como inspiración para generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sintió al actuar para sus amados seguidores”, agregó.

Mike Love nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles. Su madre era hermana de Murry Wilson, padre de sus futuros compañeros de los Beach Boys. Cofundó los Beach Boys en 1961 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, y su amigo Al Jardine.

Con la ayuda de Brian Wilson, Love escribió la letra y la melodía de la primera canción de los Beach Boys, Surfin, que inauguró su singular estilo, mezcla del rock de Chuck Berry y Little Richard con armonías vocales, y se convirtió en un gran éxito. A finales de 1962, con Surfin' USA, todos los adolescentes conocían a los Beach Boys.

“¿Por qué soy el malo?” Love fue coautor de numerosas canciones, entre ellas Good Vibrations, Fun, Fun, Fun y Kokomo, pero se ganó la animadversión de muchos seguidores al llevar varias veces a los demás miembros del grupo a los tribunales, incluso por los créditos de composición. Sin embargo rechazó siempre las acusaciones de ser egoísta, celoso y avaricioso. En 2016, declaró a Rolling Stone: “¿Por qué soy el malo (...), cómo hemos llegado a esto?”.