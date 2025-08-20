  • Cotizaciones
    miércoles 20 de agosto de 2025

    “No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de Estados Unidos cerca a Venezuela

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la posibilidad de una intervención militar en la región tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses cerca de aguas venezolanas, operación que Washington justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico. En Colombia, el mandatario Gustavo Petro advirtió que, de concretarse una “invasión”, Estados Unidos transformaría a Venezuela en una nueva Siria. Por su parte, Cuba acusó a la potencia norteamericana de actuar con una “agenda corrupta”

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Se prenden las alarmas en la región luego de que el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) señalara estar dispuesto a usar “todo su poder” para frenar el paso de estupefacientes hacia su territorio.

    Su advertencia estuvo acompañada por el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca a Venezuela. Se trata de los navíos USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson.

    Nicolás Maduro en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela)
    Venezuela

    Venezuela: Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de Estados Unidos

    Por RFI
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de febrero de 2025.
    Video
    Estados Unidos

    Estados Unidos ordena el despliegue de militares en el sur del Caribe para combatir al narcotráfico

    Por France 24

    Ante este panorama, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró estar a favor de la no intervención, en referencia a los supuestos operativos militares que la primera potencia realiza en el mar Caribe. “No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución (mexicana)”, señaló la mandataria horas después de conocerse el despliegue.

    Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, indicó que el compromiso adicional de activos militares en la región en general incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque. Y agregó que el proceso se extendería durante varios meses y que el plan apunta a que operaren en el espacio aéreo y las aguas internacionales.

    Los activos navales pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma la decisión, agregó la fuente.

    Cuba acusa a Estados Unidos de tener una “agenda corrupta”

    Luego del despliegue de los más de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses cerca a aguas venezolanas el gobierno de Cuba denunció que ese movimiento forma parte de una "agenda corrupta" del secretario de Estado, Marco Rubio. Por tanto, exigió respetar la región como “una zona de paz”.

    Entre los medios asignados a esta misión de vigilancia se incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

    Asimismo, dos fuentes gubernamentales señalaron a la agencia de noticias Reuters, el martes 19 de agosto, que tres destructores de EE.UU. con misiles guiados Aegis llegarán a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas, como parte del esfuerzo para abordar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos.

    El nuevo despliegue militar de Washington en la zona llega meses después de que se hiciera pública una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que aseguraba que el Ejército tiene por tarea defender la patria, lo cual incluye “sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales”.

    Petro compara eventual operación contra Venezuela con Siria

    Tras conocer el nuevo movimiento, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que una eventual invasión de EE.UU. a Venezuela convertiría al país latinoamericano en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto. “Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema (de) que se arrastran a Colombia”, manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país.

    Según Petro, en caso de una invasión a Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, los “traquetos” (traficantes de droga) que operan entre los dos países aprovecharían para “apoderarse de las riquezas del subsuelo, (de los) minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida”.

    “Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error”, insistió Petro sobre una posible operación militar contra Venezuela.

    En una aparente referencia al grupo delictivo, autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la que acusa de cambiar su ideología revolucionaria por el narcotráfico, Petro aseguró “que los que se decían contrarios a los paracos (paramilitares) hacen lo mismo (que esos grupos) porque se volvieron también traquetos”.

    En ese sentido dijo que, aunque el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, “dice que en Venezuela no están (los traquetos), sí están”.

    “Yo lo que he hecho es invitarlos a sacarlos coordinando” acciones en la frontera, agregó Petro.

    Con Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

