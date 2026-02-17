  • Cotizaciones
    Senado instalará comisión preinvestigadora por Cardama

    El Frente Amplio se adelantó a la oposición y presentó una solicitud para indagar la contratación al astillero español en la Cámara Alta, donde tiene mayoría; comenzará a funcionar este miércoles

    Sebastian Sabini
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El pedido fue presentado por el senador Sebastián Sabini (Movimiento de Participación Popular) ante la presidenta de la Cámara Alta, Carolina Cosse. Tras la solicitud, la preinvestigadora se instala de manera automática y tiene 48 horas para analizar el tema y evaluar si hay mérito para crear una comisión investigadora.

    Fuentes de la bancada frenteamplista indicaron que la preinvestigadora comenzará a trabajar mañana miércoles y que será integrada por los senadores oficialistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta, y por la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.

    Si no hay consenso entre los integrantes la comisión, puede producir un informe en mayoría y otro en minoría. Si la comisión considera que hay mérito para instalar una investigadora, la decisión se traslada al plenario, que debe votar su creación.

    En paralelo, el Partido Nacional tenía la intención de instalar una investigadora en la Cámara de Representantes, donde el oficialismo no tiene mayoría. La iniciativa, según publicó El País este martes, obtendría suficientes votos porque, además del respaldo del Partido Colorado y del Partido Independiente, tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana habían asegurado que la apoyarían. El objetivo de la oposición era poner el foco en la decisión y los procedimientos del actual gobierno para rescindir el contrato con Cardama, ya que, según sostienen, la motivación es “política” y puede exponer al país a un juicio costoso.

    No obstante, ahora que el oficialismo se adelantó e inició los pasos para instalar una investigadora en el Senado, no es claro qué suerte correrá la iniciativa en Diputados. Según fuentes de la bancada oficialista, la investigación en la Cámara Baja ahora “carece de sentido”, ya que, además, uno de los principales involucrados en la contratación de Cardama, el exministro de Defensa Javier García, integra la Cámara de Senadores.

    "Fraude" y daño al "prestigio institucional" de Uruguay

    La solicitud presentada este martes por Sabini detalla los incumplimientos e irregularidades detectados por el actual gobierno y que motivaron la decisión de rescindir el contrato con Cardama. Entre ellas, la presentación de una garantía falsa y los resultados de un informe pericial realizado por la sociedad de clasificación Bureau Veritas, que detectó problemas en la construcción del primer buque, que se encuentra en marcha.

    “De constatarse veracidad en todos o en algunos de los puntos antes mencionados, el país queda expuesto a pérdidas cuantiosas, materiales e institucionales, porque cuando en un contrato estratégico se produce un encadenamiento de incumplimientos esenciales, el debate ya no es técnico: pasa a ser institucional y de responsabilidad porque falla el sistema de protección del Estado”, planteó Sabini en su escrito.

    A partir de estos hechos, surgen preguntas “que deben se aclaradas por una eventual Comisión Investigadora”, añadió. Entre ellas, por qué el gobierno anterior dejó sin efecto el procedimiento competitivo y optó por una compra directa, quién acercó a Cardama al Ministerio de Defensa, por qué se aceptó la garantía de fiel cumplimento de EuroCommerce —que finalmente se demostraría falsa—, por qué no se tuvieron en cuenta las advertencias del estudio Delpiazzo, quiénes dieron las órdenes y qué controles administrativos se realizaron.

    “Por lo antes expuesto, y teniendo presente que el prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado, así como las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías, promuevo la creación de una Comisión Investigadora con el objetivo de aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el Astillero Cardama”, cierra la solicitud.

