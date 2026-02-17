“Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos dirige las unidades de élite del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. Bajo su órbita se encuentran los Navy SEAL y los Army Ranger, frecuentemente retratados por Hollywood en misiones confidenciales de alto riesgo de contraterrorismo, rescate de rehenes, acciones encubiertas, reconocimiento estratégico y ataques contra objetivos específicos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Hasta hace días, el vicecomandante de ese comando era Francis L. Donovan, un general del Cuerpo de Marines que, debido a su experiencia en combate, fue designado al frente del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), la unidad militar estadounidense que supervisa América Latina y el Caribe. “A lo largo de su carrera ha liderado unidades en todos los niveles, desde un pelotón de reconocimiento de fuerza a un equipo de desembarco de batallón a una unidad expedicionaria y fuerzas de tarea navales”, valoró Southcom en un comunicado de prensa emitido el 5 de febrero, el día que Donovan asumió su puesto durante una ceremonia en el Pentágono.

Un mes antes, Donovan había comparecido frente al Comité de Servicios Armados del Senado durante su audiencia de postulación. Allí mencionó tres prioridades que tendrá su gestión al frente del Southcom: contrarrestar redes de narcotráfico y terrorismo ; impedir que potencias extrarregionales posicionen fuerzas militares o ejerzan control sobre ubicaciones estratégicas, y fortalecer la relación en seguridad con los países socios de la región. Añadió que lo hará sustentado en 37 años de experiencia militar en distintas zonas geográficas.

“Me comprometo plenamente a liderar un comando preparado para la guerra, capaz de ejecutar operaciones conjuntas con alcance, velocidad y escala. Trabajaré estrechamente con aliados y socios regionales y con otros comandantes para proteger los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, disuadir conflictos y, si fuera necesario, ganarlos de manera rápida y decisiva”, concluyó.

Donovan sucede como líder de Southcom a Evan Pettus, quien ejerció como comandante interino desde diciembre. Antes que Pettus estuvo Alvin Holsey, quien llegó al cargo en noviembre de 2024 y el año pasado visitó dos días Uruguay para reunirse con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas.

Los antecesores de Hosley Laura Richardson y Craig Faller también realizaron misiones oficiales en el país con la misma premisa: acercar a Uruguay como socio de Estados Unidos, fortalecer vínculos en defensa y seguridad, ofrecer material militar y capacitaciones, y alertar sobre los peligros de ciertas actividades, como el despliegue de China en distintos ámbitos de infraestructura, la amenaza de Venezuela, la pesca ilegal y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas para financiar prácticas terroristas.

Donovan, a diferencia de los jerarcas que lo precedieron, apunta a una estrategia de posicionamiento más agresiva en Uruguay y el resto de los países de la región. “Según mi entendimiento, el Comando Sur y su área de responsabilidad —es decir, la región de América Latina y el Caribe bajo su jurisdicción— han estado crónicamente limitados en recursos y financiamiento. Esa situación está cambiando, lo que presenta tanto desafíos como oportunidades”, planteó en el Congreso, donde mencionó que buscará “optimizar el estado mayor del Comando Sur y sus comandos subordinados con foco en la preparación para la guerra”.

Información-Portaaviones USS Gerald R. Ford-Mar Caribe-Southcom El grupo de ataque del portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, transita el pasaje de Anegada e ingresa al mar Caribe a fines de 2025. Southcom

Ante consultas de los senadores, se refirió incluso a la operación Southern Spear, una campaña militar iniciada por Estados Unidos en noviembre. Liderada por Southcom, tiene como objetivo desmantelar redes de narcotráfico y “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental. La operación incluye el despliegue naval y aéreo, la integración de sistemas no tripulados para vigilancia e interdicción, y una serie de acciones militares en aguas internacionales del mar Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones supuestamente dedicadas al comercio de estupefacientes. Hasta el momento las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron más de 20 lanchas, la última el 13 de febrero, operaciones en las que murieron más de 100 personas.

Embed On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

“Me aseguraría de que cualquier medida de efectividad de los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico, incluidas las operaciones letales, se evalúe en función de objetivos claros y establecidos, con resultados medibles”, declaró Donovan.

La amenaza de China

Buena parte de la comparecencia de Donovan ante el Senado se centró en China. Su audiencia de nominación se realizó el 15 de enero y los congresistas se interesaron en conocer cuáles serán sus iniciativas para contrarrestar la expansión de la potencia asiática en Latinoamérica. En referencia a la operación Southern Spear, Donovan apuntó incluso que tanto China como Rusia “han tomado nota del creciente nivel de atención que Estados Unidos está otorgando al hemisferio occidental” y que es probable que perciban ese tipo de acciones militares como un mecanismo norteamericano para proyectar poder y enfrentar las amenazas que afectan la estabilidad regional.

“Trabajaría para asegurar que Estados Unidos sea el socio preferido en la región, capaz de ofrecer alternativas oportunas, accesibles y relevantes frente a la influencia de China. Muchos países dependen de asistencia externa para desarrollar capacidades y mantener la preparación de sus fuerzas. Al ofrecer opciones que generen mejores resultados y mayores capacidades, Estados Unidos puede utilizar acuerdos, ventas de equipamiento y programas de entrenamiento para fortalecer alianzas de largo plazo y consolidar su posición como socio estratégico de referencia”, indicó Donovan.

A fines de enero, un oficial de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo dijo a Búsqueda que el gobierno de Donald Trump manifestó a Uruguay su preocupación por el accionar de China en temas relativos a seguridad, prácticas laborales y comerciales.

Información-Carpetas-Uruguay-Estados Unidos-Matthew Lucibell-U.S. Army

El mensaje se transmitió en el marco del viaje oficial del gobierno uruguayo a Beijing y Shanghái en febrero, que encabezó el presidente Yamandú Orsi junto con una delegación de más de 150 personas. Orsi instó a empresarios chinos a invertir en el país, destacándolo como un destino confiable y rentable para los negocios. China se mantuvo en 2025 como el principal destino de las exportaciones uruguayas, con ventas que alcanzaron los US$ 3.493 millones.

En una declaración conjunta, Uruguay y China acordaron avanzar en proyectos de cooperación en industria e inversión, energía y transición energética, agroindustria y seguridad alimentaria, industria manufacturera, infraestructura hídrica, minería sustentable, gestión de emergencias, asuntos tributarios, aduaneros, logística, transporte marítimo y portuario, tecnologías de la información y comunicación, inteligencia artificial, economía digital, infraestructura ferroviaria y laboratorios conjuntos de investigación.

Durante el viaje, se acordó que la gigante china Shanghai Dredging Company - China Communications Construction Company continúe con el contrato de dragado del Puerto de Montevideo. El gobierno de Orsi, además, se pronunció sobre dos temas que son de particular inquietud para Estados Unidos: reafirmó que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y que cualquier forma de independencia es contraria a dicho principio, y reconoció la participación de empresas chinas en la construcción de la red 5G del Uruguay y la disposición a continuar analizando diferentes soluciones tecnológicas basadas en estándares internacionales abiertos.

Información-Orsi-Cumbre-Xi Jingping-China-Presidencia

“En toda Sudamérica, la influencia china amenaza los intereses de Estados Unidos mediante el control de infraestructura crítica, sistemas de telecomunicaciones y puertos. También ha persuadido con éxito a varios países de la región para que cambien su reconocimiento diplomático de Taiwán a la República Popular China”, indicó el senador republicano por Mississippi, Roger Wicker, durante la audiencia de nominación de Donovan. “Tres de nuestros principales adversarios —Rusia, China e Irán— están coordinando esfuerzos para contrarrestar los intereses comerciales, políticos y de seguridad de Estados Unidos en Sudamérica. Lo están haciendo ante nuestros propios ojos. Está claro que representan una amenaza directa a nuestros intereses. Es momento de restaurar la primacía de Estados Unidos en nuestro propio vecindario”.