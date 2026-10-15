Acuerdos internacionales y capacidad estatal: convergencia en membresía

Más allá de la disyuntiva entre Estados Unidos y China, se abren muchas otras opciones, y algunas de ellas están madurando justamente ahora

Vivimos una época compleja. Impera la confusión: hay relatos y acciones contradictorios. Es necesario desenredar la madeja y encontrar el hilo adecuado para empezar a tirar. Hay que identificar el foco de las preocupaciones y actuar en consecuencia. Hay muchos asuntos y están interrelacionados; la pregunta es cómo promover un cambio en los incentivos que transforme la dinámica actual.

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No digo nada nuevo al señalar que se requiere un mayor ritmo de crecimiento económico, sostenido en el tiempo, y que para ello se debe dar un salto en el nivel de inversión. Para las economías pequeñas, con reducido mercado doméstico, el partido se juega en su inserción internacional. Las oportunidades de inversión y de nuevos empleos directos e indirectos se crean a través de la demanda externa. Las mejoras en el consumo y en la productividad —a través del progreso técnico— se vinculan con la capacidad de comprar mejor en el resto del mundo. Los países pequeños son tomadores de reglas. Tienen poca capacidad de influir sobre ellas; sin embargo, sí pueden seleccionar el menú que van a adoptar. Hoy hay varios disponibles, lo que forma parte de la confusión antes mencionada.

Este es un año importante para la inserción internacional tanto de Uruguay como de toda Latinoamérica. La afirmación va a contracorriente de las noticias que solemos consumir, centradas en los conflictos y en las nuevas pautas de relaciones internacionales que Estados Unidos impuso durante la segunda administración de Donald Trump. Más allá de la disyuntiva entre Estados Unidos y China, se abren muchas otras opciones, y algunas de ellas están madurando justamente ahora.

En el trabajo en que se basa esta columna se identificó una dinámica de convergencia entre los procesos de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los tratados de libre comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) y la participación en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Esta convergencia se manifiesta en dos planos complementarios: por un lado, en el plano de las membresías, donde se observa que los países de la región tienden a avanzar de manera concurrente en estos tres procesos, alcanzando distintos grados de vinculación según su etapa de desarrollo institucional; por otro, en el plano de la agenda y las disposiciones, donde se constata una superposición significativa de temas.

El relacionamiento con la OCDE, los TLC con la UE y la adhesión al CPTPP conforman una tríada de asuntos presentes en la agenda de muchos países de la región. Hay un conjunto de economías latinoamericanas que participan de los tres ámbitos: México, Chile y, más recientemente, Costa Rica, que se incorporó a la OCDE y ya culminó la negociación de su adhesión al CPTPP. En dos de ellos participan Perú (UE y CPTPP) y Colombia (UE y OCDE). Perú además tiene una hoja de ruta ya establecida para el ingreso a la OCDE. Uruguay tiene un flamante acuerdo con la UE, está en proceso de adhesión al CPTPP y mantiene un relacionamiento creciente con la OCDE. Hay muchas otras variantes, pero estas son las más destacadas. Lo interesante es la diversidad de signo político de los gobiernos que han impulsado estos procesos, lo que sin duda revela una fortaleza. Los tres países mencionados en primer lugar mantuvieron esa continuidad a través de la alternancia democrática. Uruguay también ha sostenido esta agenda bajo distintos gobiernos, un logro que debería culminar con su adhesión al CPTPP y con el inicio del proceso de ingreso a la OCDE. Justamente la semana pasada, en Montevideo, tuvo lugar una importante reunión en este proceso de acercamiento entre esta organización y la región.