¡Arrasó Milei! (los motivos que ni él sabía)

Contra todo pronóstico, La Libertad Avanza se llevó el triunfo en las últimas elecciones parlamentarias en la Argentina. A partir del 10 de diciembre, cuando se cumplan dos años exactos desde el inicio de su gestión, el oficialismo tendrá para sí el tercio de los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso. En alianza con el bloque macrista, será primera minoría en Diputados y mantiene las bancas en el Senado.

Pero esta columna empezó así: “contra todo pronóstico”. El resultado sorprendió hasta al mismo Javier Milei.

Vamos con un raconto, sucesos que ocurrieron en lo que va del año. El caso $LIBRA, una memecoin promocionada por el presidente en X, presunta estafa investigada en los Estados Unidos y en la Argentina. Las 160 víctimas del fentanilo contaminado, cuyo control depende de un área del Ministerio de Salud. Los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran a Karina Milei, y a Martín y Lule Menem, en un supuesto sistema de coimas en el que ella se quedaría con el 3% de la venta de medicamentos. El vínculo del candidato José Luis Espert con Fred Machado, un empresario argentino acusado por un tribunal de Texas de lavado de dinero y tráfico de cocaína, lo que le valió a Espert tener que bajarse de la lista de candidatos a Diputados en representación de la Provincia de Buenos Aires, que encabezaba. Y una derrota en una elección menor aunque significativa: la renovación de la legislatura bonaerense del 7 de setiembre cuando La Libertad Avanza perdió por casi 14 puntos contra el oficialismo local comandado por Axel Kicillof. A pesar de todo eso, la sociedad argentina renovó su voto de confianza a Javier Milei.

El del 26 de octubre fue un comicio nacionalizado y polarizado al máximo. ¿Qué explica el triunfo de Milei en medio del ajuste, una economía paralizada y el consumo en baja? Han pasado unos 15 días desde la votación y aquí seguimos buscándole la quinta pata a la mesa. Pero Agustín Laje, politólogo, intelectual orgánico de La Libertad Avanza, lo tiene clarísimo. Autor prolífico y presidente del think tank libertario Fundación Faro, antiaborto, anticolectivista, anti lo que sea que no tenga que ver con su mirada del mundo, sentenció: “La gente feliz es de derechas”. Lo dijo unos 10 días después de las elecciones en La misa, programa conducido por Daniel Parisini, alias Gordo Dan. La emisión está disponible en YouTube. “La batalla cultural tiene un registro moral”, coló Laje en medio de la exposición del monitoreo hecho por la organización que preside. La encuesta estaba inspirada en una anterior realizada en los Estados Unidos a unas “40.000, 50.000” personas, según Laje.

En La misa, Laje hizo malabares para presentar su informe. Dijo que Faro relevó más de 4.300 casos a nivel nacional. Ahí lo disculpamos, se han publicado notas con títulos grandilocuentes a partir de muestras que no pasaban los mil casos.