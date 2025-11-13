El triunfo de Milei y el golpe de timón de los granos

El domingo 26 de octubre no fue un día más, un día cualquiera. Javier Milei , contra todos los pronósticos, triunfó en las elecciones de medio tiempo en Argentina . Y si bien ello no parece tener mucho que ver con el mercado de granos , a partir de ese momento comenzaron a darse ciertos factores que pueden empezar a cambiar la perspectiva futura en ese ámbito.

Quizá sea solo coincidencia, o tal vez no, pero la semana posterior el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente terminó por sellar un acuerdo con el primer mandatario chino Xi Jinping por el tema arancelario entre ambos países.

El gigante asiático se comprometió a adquirir 12 millones de toneladas de soja estadounidense en lo que queda de la actual temporada, al tiempo que compraría 25 millones más por temporada durante los próximos tres años. Este último volumen es el que habitualmente China compra de la oleaginosa en Estados Unidos.

Pero eso no fue todo. En esa misma semana, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), decidió –a través de su titular Gerome Powell– volver a bajar la tasa de interés de referencia en el país del norte. Ahora los valores se ubican entre 3,75% y 4% anual, y si bien no mencionó que haría lo mismo en diciembre próximo, por lo menos es un avance importante.

Como ya hemos comentado alguna vez desde estas páginas, una rebaja en la tasa de interés en Estados Unidos debiera generar en el mediano plazo una depreciación del dólar estadounidense, lo que redundaría en una mayor competitividad de los países que importan commodities en dólares.

Ello es así, ya que estas materias primas cotizan internacionalmente en dólares y una desvalorización de dicha moneda le otorga mayor capacidad de compra a otros países que adquieren estos productos con sus monedas, que ahora se ven más fortalecidas.

En otro orden de cosas, el próximo viernes 14 de noviembre el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), dará a conocer sus tradicionales cifras de oferta y demanda mundial y estadounidense. Esto ocurrirá luego de un mes sin estos guarismos, como consecuencia del cierre temporario de la administración pública por un tema presupuestario.

¿Qué se espera? Al menos un recorte en los rendimientos proyectados para la actual producción estadounidense, que se está levantando en estos momentos. En el caso de la soja en particular, los últimos comentarios de los productores en dicho país, dan cuenta de que la etapa final de los cultivos se hizo en un contexto de sequía, y que las vainas superiores se secaron. Como consecuencia, lo que pintaba para un rinde récord, quizá pueda estar más cerca del promedio.

Para este cultivo que posee, con las actuales cifras, una relación stock-consumo muy ajustada, un recorte en la producción esperada podría reducir aún más los stocks finales y, eventualmente, poner a los precios en niveles de racionamiento.

Quizá Trump sea siempre la variable más difícil de interpretar. Muchas veces hemos dado por sentado un hecho relevante y, finalmente, algo ocurre inesperadamente y vuelve todo a foja cero.

El hecho de que haya llegado a un acuerdo con China no quiere decir que esta situación será inamovible en el futuro, porque mañana Trump puede acusar al gigante asiático de no estar cumpliendo con el acuerdo y todo puede derribarse en un instante.

Hay un dicho que he creado y acuñado durante muchos años de dedicarme a esto: la oportunidad mata mercado.

Los productores agropecuarios en esta región del planeta –y sobre todo los uruguayos y argentinos que no tienen subsidios–, tienen que aprender que el negocio en el que están parados es de altísimo riesgo. Y cuando existe la oportunidad de cerrar precios que sean rentables es importante no desaprovecharlos más allá de las eventuales buenas perspectivas.

Como muchas veces hemos comentado, existe un sinnúmero de herramientas comerciales que pueden ayudar a la inteligencia comercial y hacer más flexibles las estrategias adoptadas por los productores. Pero bajo ningún punto de vista hay que perder las ocasiones de obtener rentabilidades positivas.

Así las cosas, naturalmente el pasado 26 de octubre se generó un cambio, un golpe de timón en donde los planetas parecen estar alineándose de otra manera, algo más favorable para nuestro sector.

Lo de Milei quizá sea una anécdota, una coincidencia o un presagio que puede afectar solo a la argentina. Sin embargo, la crisis de identidad por la que están atravesando las economías capitalistas democráticas de occidente no es un tema menor.

Estados Unidos lucha –quizá por primera vez en su historia– contra una fuerza que puede ser superior. China no parece tener una crisis de identidad. Acabo de volver de esa región del planeta y si algo tengo claro es que están preparados para ser la próxima potencia mundial.

Estados Unidos, por su parte, hace lo que puede. Y en ese “hacer” parecieran no importar las instituciones. La base de las democracias capitalistas del occidente son las instituciones, pero Trump no cree lo mismo.

Hoy, el presidente de Argentina se esgrime como un faro para esas economías occidentales. Prueba de ello es la tapa de The Wall Street Journal del pasado 27 de octubre, un día después del triunfo de Milei. En la misma se ve como nota principal, con foto incluida, al presidente argentino festejando, y sobre un costado de la portada –en menor orden de importancia– el acuerdo comercial entre Trump y Xi Jinping.

En definitiva, quizá algo pueda estar cambiando desde América del Sur y, sin llevar los comentarios de esta columna al terreno de lo esotérico, algo también probablemente empiece a cambiar para nuestro sector. Luego de muchos años de precios bajos y momentos de sequías históricas, el arranque de una nueva temporada siempre resulta desafiante y alentador a la vez.

Esperamos y deseamos que este ciclo 2025-2026 sea menos desafiante y más alentador que los de los últimos años.

(*) El autor es director de Nóvitas, consultora especializada en el mercado de granos.