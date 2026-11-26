Apellidarse Rodríguez en Uruguay puede ser un incordio. Hay muchos, demasiados. Sin contexto ni nombre de pila, podríamos estar refiriéndonos al exjugador de fútbol Cristian Cebolla Rodríguez, a la conductora Victoria Rodríguez, al actor Franklin Rodríguez o al periodista Mauricio Rodríguez. A secas, Rodríguez también podría aludir al famoso cuento de Paco Espínola, aquel en el que un paisano se encuentra con un forastero que lo quiere llenar de tentaciones. Rodríguez, en el texto, representa al hombre común de la campaña. Obviamente esto tiene que ver con las oleadas migratorias que se dieron entre los siglos XIX y XX, principalmente la inmigración española que llegó a estas tierras. En España también hay muchísimos Rodríguez, aunque el apellido más común es García. Algo similar ocurre en Estados Unidos con el apellido Smith, compartido por alrededor de dos millones y medio de personas. En Alemania, en tanto, el apellido más común es Müller, y en Italia Rossi. Cuando las personas tienen cierto grado de notoriedad y un apellido común, muchas veces optan por incluir su segundo apellido, caso del crítico literario Emir Rodríguez Monegal, algún Rodríguez Villamil u otro Rodríguez Puppo.

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El apellido Abdala, sin embargo, no es tan común por estos lados. Tiene origen árabe y deriva de la expresión Abd Allah, que significa “servidor de Dios”. Podemos encontrar, por lo menos, cuatro personas públicas apellidadas Abdala en Uruguay, y los hay blancos, frentistas y colorados. Acá un racconto que intenta evitar equívocos, digamos que un servicio a la comunidad.

Marcelo Abdala es comunista y es el actual presidente del PIT-CNT. Es algo menudo, pelado, porta gafas de marco grueso y usa remeras ceñidas al cuerpo. Parece un boxeador rápido de peso pluma. Pertenece a la rama de la metalúrgica y, hace un tiempo, y en respuesta a los que afirman que los sindicalistas no trabajan, fue contratado como soldador temporario en el astillero Tsakos. Es casi sociólogo y es de esas personas que hablan con la seguridad del que usualmente sabe imponer sus ideas. La virtud en el defecto. Hace unos años fue noticia por haber chocado, borracho, un par de autos. Lo gracioso del caso es que Astesiano, que en ese entonces trabajaba en Presidencia, utilizó las cámaras del Guardián porque creyó que Abdala había ido a una boca de drogas a comprar cocaína. Luego se descubrió que la supuesta boca de drogas era un almacén a donde Abdala fue por un par de botellas de agua para matar la resaca. El pasado domingo fueron las elecciones del BPS, esas elecciones obligatorias en las que ninguno de nosotros quiere ir a votar, y a casi los únicos que se les va la vida en ganar es a los del PIT-CNT, que, después de muchos años, perdió la representación en la rama de los trabajadores. Desde la dirigencia gremial salieron a justificar el tropiezo denunciando una sistemática maniobra de desprestigio de los trabajadores organizados. Ahora aguardan la autocrítica. La que le ganó al representante del PIT-CNT, por cierto, fue procesada por transporte de drogas en 2012. Marcelo Abdala fue la cara de la derrota.

Washington Abdala es colorado, fue varias veces diputado y, desde las elecciones nacionales de 2004, se lo conoce como “el soldado del Foro Batllista". Estuvo alejado de la política partidaria, fue panelista de Esta boca es mía, hizo stand up y, en el gobierno pasado, fue embajador uruguayo ante la OEA. Es alto, tiene un porte importante y es el único Abdala que detenta una envidiable cabellera. En 2013 publicó El botox que el alma pronuncia. El libro tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges, que es el escritor preferido de los lectores de derechas. Es como que Borges los pone seguros, a salvo. “Este no es un libro de humor, más bien está escrito con mal talante, y afirmando ideas que son críticas a nuestra idiosincrasia”, anuncia desde el comienzo. Asegura que los uruguayos somos falsamente humildes. Afirma que no creemos en la excelencia, en el esfuerzo del trabajo, sino en la viveza criolla. “En el fondo somos pedantes porque, escondidos detrás de esa falsa humildad, en el saco azul y el pantalón gris, nos consideramos ocultamente más inteligentes, más sólidos, más mesurados y mejores”. Según él, somos envidiosos, mediocres, holgazanes, infantiles, aunque con inexplicables sueños de grandeza. También somos odiadores seriales, impuntuales, lentos, perezosos, informales, mediocres, boludos crónicos, pachorrientos, faltos de confianza. Se trata de un libro de ensayos que busca escandalizar y que también contiene frases graciosas: “El uruguayo parece un argentino unplugged”. Una periodista de este semanario reseñó la publicación con un título provocativo: “El payaso maníaco”. Abdala no lo tomó con humor y se granjeó el rechazo de varios colectivos por su violenta respuesta, bastante más cercana al enojo que a la gracia. Hace un tiempo viajó a Noruega y saludó a Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz. Parece que alguien del público dijo: “El uruguayo más venezolano”. Sigue siendo un ampuloso animador de las redes.

Pablo Abdala es diputado, pertenece al Partido Nacional y, en el gobierno pasado, fue presidente del INAU y viceministro del Interior. Es una persona amable, atildada, respetuosa de las formas caballerescas. De a ratos parece un tipo de otra época injertado en pleno siglo XXI. Es alto y flaco, levemente desgarbado y, si bien tiene pelo a los costados de la cabeza, también detenta una pelada con cierto brillo. Comenzó en el Herrerismo, luego se unió a Alianza Nacional de Jorge Larrañaga y actualmente integra el sector D Centro. Como legislador ha impulsado varias citaciones parlamentarias, principalmente en temas de seguridad. Corre, más bien camina habitualmente por la rambla de Pocitos. Su papá, Carlos Abdala, fue asesinado en Asunción, mientras ejercía como embajador de Uruguay en Paraguay. Lo mató un croata que lo confundió con el embajador de Yugoslavia. Podríamos definir a este Abdala como un político de traje… gris.