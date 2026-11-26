Hace unas semanas, mientras se preparaba el célebre encuentro en la China entre Xi Jining, Putin y Trump, en Europa se discutía y se recontradiscutía por qué ese continente no había sido convocado para tan señalada oportunidad, siendo, como es, una potencia mundial impresionante.

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Después la “cumbre” resultó un fiasco, y los capitostes de China, Rusia y Estados Unidos se sentaron entorno a una mesa redonda, comieron rico, se contaron anécdotas del inmenso poder de cada uno y habrán bravuconeado en grande, como corresponde. Ni noticias de la amenaza y la contención nuclear, de la terminación, o al menos el apaciguamiento, de las guerras y los conflictos internacionales, el cambio climático y los alcances de la inteligencia artificial.

Pero, mientras el encuentro se anunciaba y se preparaba, en Europa había un frenesí interrogativo: por qué la vieja, históricamente poderosa y respetada Europa no tenía un sillón en la mesa, y por qué en vez de tres los participantes no eran cuatro, que hasta podría haber dado al menos para un truco de sobremesa.

En la Unión Europea (UE) se discutía cotidianamente sobre el tema, desplazando los dramas arancelarios, la invasión musulmana, la guerra híbrida, el desborde de turistas y los temas internos de algunos de los socios, como el combate político-electoral en España, el ascenso de la derecha en Francia y la consolidación de la derecha en Italia, los drones rusos que caen en Polonia y Rumania, y se dedicaron horas a ver cómo se podía hacer para estar presente como potencia en la reunión de Shenzhen.

En una de las reuniones más importantes sobre el tema, se decidió por consenso que los 27 miembros de la UE deberían procurar demostrar individualmente por qué alguno de ellos (o más de alguno) merecía representar a la Unión Europea en el importante encuentro.

Se dieron 15 días de plazo para que todos volvieran a una reunión colectiva con los resultados de sus pruebas, y allí entonces se decidiría qué hacer y a quién o quiénes mandar a la China, invitados o no.

La extensión de esta nota limita la posibilidad de describir aquí la totalidad de los ejercicios llevados a cabo por los países europeos para ganarse el lugar en disputa, pero no está mal que los lectores se enteren de algunos de ellos.

En Alemania, por ejemplo, se resolvió llevar a cabo un concurso de bebedores de cerveza, aprovechando la celebración de la October Fest, donde hay mucha materia prima. A lo largo de una semana, el presidente alemán y el primer ministro bebieron valerosamente hectolitros de cerveza, y resultó vencedor el canciller Merz, con 20 litros por día, superando con distancia al presidente Steinmeier, quien apenas llegó a los 15 litros. Quedó seleccionado Merz para la ronda final.

Mientras tanto, los franceses designaron a Macron y a Marine Le Pen para que corrieran una carrera en bicicleta, que denominaron “la París-Versalles”, lo cual produjo un clima de gran expectativa en la población, que dejó de romper vidrieras y de saquear comercios en la avenida Champs Elysées, absteniéndose asimismo de apedrear a la policía, la que fue destinada a asegurar una fluida circulación en la autopista A13, por donde se realizaría la carrera, evitando que los fanáticos se acercaran demasiado a los dos contendores, a los que sin duda intentarían saludar con el cariño que ambos despiertan en el pueblo francés. Ganó Macron, pero por poco, y los dos improvisados ciclistas fueron aplaudidos con entusiasmo mientras una lluvia de pétalos de rosa caía sobre ambos en medio de los acordes de La marsellesa, que fue coreada con entusiasmo por la multitud.

La elección en España no resultó menos apasionante. Habiendo podido ya desalojar a los 1.000 acampantes que se pasaron un mes en la Puerta del Sol, lo cual causó un escándalo político, sanitario y revolucionario de proporciones, se procedió a montar en ese generoso espacio un ring de box en el que se enfrentaron el presidente Sánchez y el candidato a la presidencia Núñez Feijoo, en un match a 10 asaltos. Los contendores firmaron antes de la pelea un documento en el que convenían que el resultado de la pelea era exclusivamente para determinar quién de los dos clasificaba para representar a España en la decisión de la UE sobre el candidato a ir en lugar de Europa a China, y que, por tanto, el resultado no se contaría para las elecciones del 29 de noviembre. El pueblo respondió como se esperaba de parte de una ciudadanía respetuosa, alegre y entusiasta como la española. Los pasacalles que decían “Gobierno ladrón”, “Sánchez corrupto”, “Feijoo más ladrón y corrupto que Sánchez” fueron dejados de lado y sustituidos por otros que decían “Que gane el mejor, viva España”, y “¡España por Europa a China, vamos, chavales!”. A pesar de que Feijoo le dio la tal paliza a Sánchez, ganando por knock out en el tercer round, el ganador le cedió el lugar a Sánchez para que fuera como titular de España a la decisión de la UE, “porque España es una sola, y aquí se decide el futuro votando y no pegando”, según declaró a la prensa.

Me abstengo de describir el aporte de Grecia, que eligió al ciudadano que subiera y bajara más rápido del Partenón, el de Suecia, que seleccionó al sueco que aguantó más tiempo sumergido en el agua helada del mar Báltico, y el luxemburgués, que eligió al jinete que diera la vuelta completa a su país en menos tiempo.

Llegados todos a la reunión decisiva de la Unión Europea, a ver quién representaría a Europa en la reunión cumbre, las sesiones se prolongaron de manera inexplicable, sin llegar a un mínimo de consenso, y el tiempo pasó hasta que la reunión de China tuvo lugar, sin que los europeos se hubieran puesto de acuerdo.

Una vez que se pudo apreciar que en la famosa reunión cumbre no había pasado nada, bien que Europa pudo haber mandado a un ciclista, un boxeador o un bebedor de cerveza. El ambiente pudo haber sido más productivo y entretenido.