Catorce fracasos y una muerte

La posibilidad de vida de Jonathan terminó hundida no una, sino varias veces en la maraña de una burocracia que destina ingentes cantidades de dinero a generar dispositivos que, aunque muchas veces son redundantes, otras tantas no funcionan porque la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha

Termino de leer los detalles de la vida y muerte de Jonathan Correa y toda la bronca que traía encima es aplastada por una sensación de profunda tristeza. Pienso en el infierno que fue la vida para ese adolescente casi niño. En el horror de ser molido a golpes constantemente por un entorno que, lejos de protegerlo, se dedicó a destrozarle la vida hasta, finalmente, matarlo. Y pienso también que Jonathan, que casi no conoció otra cosa que violencia, se las ingenió hasta el último momento para seguir estudiando. Pienso en los cientos de oportunidades perdidas, de vidas dilapidadas. Pienso en la distancia abismal que existe entre el país que creemos ser y el país que realmente somos.

Y pienso, claro, en que el Estado recibió 14 denuncias a lo largo de los 15 años de vida de Jonathan. Pienso en el CAIF donde detectaron las primeras señales de la violencia extrema contra él. Pienso en la Policía, que recibió las denuncias a lo largo de los años y, en apariencia, no hizo mucho más que visitar su casa. En la UTU de Flor de Maroñas, que era donde Jonathan estudiaba y que fue la institución que hizo la última denuncia. Catorce denuncias en 13 años y, de alguna forma, nadie fue capaz de garantizarle nada a un pibe que, en medio de esa nube de violencia que lo acompañó toda su corta vida, fue capaz de estudiar, de ser becado, de hacer todo lo que estuvo al alcance de sus posibilidades para salir de ese dolor, que fue casi lo único que conoció.

Jonathan, que recibió trompadas y patadas toda su existencia, fue capaz de estudiar en condiciones en las que la inmensa mayoría de nosotros moriría de puro dolor y angustia. Jonathan, que era buen alumno, estaba dentro del sistema que se suponía lo protegía de quien se suponía era su núcleo de protección más inmediato, la familia. Yo no sé si nos damos cuenta, a mí me cuesta medirlo en este momento, de cuanta resiliencia, cuanto aplomo, cuanta entereza se necesita para seguir adelante cuando la brutalidad familiar es el único ecosistema que has conocido. Pero es precisamente para cuando las familias son como la de Jonathan que tenemos ese nutrido dispositivo estatal que debería sostenerlo. Y que le falló 14 veces a lo largo de su vida.

En estas columnas se suele recordar el problema que supone para el futuro (y el presente) del país que la mitad de los jóvenes no terminen el ciclo de bachillerato. Y, en particular, que ese porcentaje llegue hasta el 80% entre los más pobres. Es un problema por las trayectorias truncas y por el hecho de que todos esos jóvenes tienen altas chances de vivir el resto de su vida colgados de un pincel. Es un problema que, se supone, se puede evitar mientras esas trayectorias sigan dentro de la red de protección que brindan liceos, UTU, INAU y Mides. Una red que se prolonga en el BPS al comenzar la vida laboral. Y sin embargo, a Jonathan esa red no lo protegió. No solo les fallamos a quienes no egresan; les fallamos también a quienes egresan. O lo harían, si su padre no los matara a palos.

Los que carecemos de formación religiosa no le damos demasiada pelota a la culpa en el sentido cristiano. La confesión y el arrepentimiento no sirven para corregir deficiencias del Estado. No hay proyección a futuro si solo se busca encontrar responsables para después seguir haciendo más o menos lo mismo. Por supuesto, en casos como este es bueno poder trazar la cadena de (ir)responsabilidades que terminó en el asesinato de Jonathan. El problema extra aquí es que el Estado le falló a uno de los más resilientes, a uno de los mejores. Por eso, más importante que encontrar culpables y darse golpes en el pecho es lograr que la protección no falle de forma catastrófica, como ocurrió.