¿Cuánto hace que no visita la Biblioteca Nacional?

No es un reproche. No hay nada que reprochar si no pisó la Biblioteca en años. Casi nadie va. Los usuarios suelen ser investigadores o lectores en busca de libros difíciles de conseguir. En 2023, por ejemplo, hubo 1.490 consultas presenciales en la sala de lectura, 40 extranjeros recorrieron las instalaciones y unos 10.000 estudiantes acompañados por docentes participaron de visitas guiadas. Los datos surgen de la Memoria anual de gestión de la Biblioteca, un documento engorroso de leer que refleja la variedad de tareas asignadas a la institución. Ese mismo año, uno solo de los shoppings de Montevideo recibió cerca de 15 millones de visitas. Por eso, en el lenguaje coloquial y cortando grueso, se dice: “no va nadie”.