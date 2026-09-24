El discurso de los discursos

La atracción mundial se centra en estos días en la asamblea anual de las Naciones Unidas. Convergen en Nueva York presidentes, reyes, jefes de Estado, primeros ministros, dictadores implacables y dictadores light, personalidades democráticas y autocráticas, en fin, si algo faltaba para este cóctel en la Gran Manzana, y se dio, fue que la ciudad tiene un gobernador musulmán.

Ni que hablar de los miles de periodistas que asisten a todas las “previas” y después a las exposiciones solemnes de los asistentes desde el augusto podio, frente a un auditorio que a veces está repleto y muchas otras con una pobre asistencia, dependiendo del peso específico del orador central.

Entre los ilustres asistentes se encuentra, faltaba más, don Yamandú, a quien vimos por el informativo en los días previos a su discurso, justo después de su reunión con Lula, sacerdote supremo de nuestra religión gubernamental, ídolo y conductor de las reivindicaciones de los pobres do Brasil, de los jueces corruptos de la Suprema Corte y de los banqueros en desgracia (después de haber defraudado millones de dólares).

Las imágenes de ambos mandatarios sentados en mullidos sillones nos permitieron ver que, además de su permanente camisa desabotonada en el cuello (¿no le van a comprar una 42 en vez de una 40?; ¡Pacha, prestale una de las tuyas!), nuestro mandatario lucía unas medias celestes, del mismo color que la camiseta de la selección, todo un símbolo de representatividad oriental. Alguien comentó que eran las medias que Obdulio usó en Maracaná, que se las había pedido prestadas al Museo del Fútbol, aunque la versión más creíble es que son de Valverde, que se las mandó porque ahora está lesionado y no las va a usar hasta dentro de un mes.

Como sea, tras el abrazo agradecido de Lula por el gesto de Yamandú de haberle regalado la cuota de carne bovina uruguaya para que Brasil le vendiera a la China más tiritas y pulpón de vacío, el presidente brasileño se retiró y don Orsi quedó en la sala, rodeado de periodistas, dispuesto a contestar algunas preguntas.

Cuando un cronista presente le planteó cuál sería la posición de Uruguay ante el conflicto bélico de Medio Oriente, Orsi dijo: “Lo estamos analizando, como el terremoto de Colombia y otros acontecimientos para los que no hay que precipitarse, porque, claro, está lo que dice Trump y lo que dicen los iraníes, que, obviamente, merece que, bueno, lo veamos a la luz de tantos factores que inciden en el precio del petróleo, y eso del estrecho de no me acuerdo cómo se llama, Laluz, Micifuz, bueno, sí, ustedes me entienden, ese por el que no dejan pasar los barcos pero hay una pila que pasan igual, y lo de los hutíes hay que mirarlo muy de cerca, pero desde acá, ¿no?, digo cerca porque es un decir…”.

A esta altura otra periodista con acento extranjero le preguntó a Orsi cuál sería el tema nacional más destacado de su mensaje. El presidente dijo, con una sonrisa a flor de labios, que la periodista preguntante no captó: “De Nacional no me vengas a hablar ahora, que yo soy de Peñarol, y el partido ese que Nacional le ganó a Defensor fue de chiripa y alguna ayudita del juez; pero, bueno, esto era una broma, no te vayas a molestar, los temas uruguayos más destacados de mi discurso van a ser la afirmación de la democracia, siempre que podamos agregar que lo de Cuba y Venezuela nos tiene confundidos, porque los comunistas siguen extrañando a Maduro, el turco Abdala reza un avemaría todas las noches para que lo liberen, bueno, es un decir, ¿no?, pero el MPP quiere que no parezca que defendemos a los gringos por lo del petróleo, bueno, democracia no como la de Nicaragua, que nadie habla pero es terrible, ahí no hay elecciones, y en Uruguay sí las hay, pero el fraude de Maduro en Venezuela, cuando había ganado aquel veterano que ni sé por dónde anda, y la María Corina, que le regaló a Trump el premio Nobel que le dieron, no le sirvió de nada, y, claro, hay otros asuntos que van en el discurso, pero yo estoy esperando un WhatsApp del Pacha con los apuntes de lo que hay que decir de la represa de Casupá, que daremos un ejemplo al mundo de lo que es cambiar algo bueno propuesto por el gobierno anterior por algo que dicen que no es tan bueno, pero será obra de nosotros, pero quiero que me den las palabras justas, y también diremos que no al túnel por 18 de Julio, porque no está claro si el piso aguanta la perforación, y, hablando de perforación, diremos que es posible que haya petróleo en el mar uruguayo, pero recién lo haremos público cuando Trump nos visite, pero ojo que antes de Trump nos visita el papa, y en el discurso saludaremos la presencia del pontífice, pero aclarando que algunos son creyentes y otros no, por más que en Uruguay tenemos algunos que se creen todo lo que les dicen, y nosotros destacaremos esa vocación por recibir a todo el mundo, y, si no, andá viendo, el partido inaugural del Mundial del 30 se jugará en el Estadio Centenario”.

La periodista estaba tomando una pastilla con un vasito de agua que alguien le había alcanzado, y cuando se secó los labios le agradeció a Yamandú sus conceptuosas declaraciones, y hasta le acercó su libreta de notas y le pidió con ilusión un autógrafo, que Orsi le brindó sonriente.

Un periodista de habla hispana presente le estaba preguntando en voz baja a un colega, sentado al lado de él, si el discurso de Orsi sería retransmitido simultáneamente a otros idiomas a través de los auriculares.

—Sí, claro —le dijo el interrogado—, pero ¿para qué quieres que lo traduzcan si él también habla en español?

—Para escucharlo en chino, que debe ser más fácil de entender…