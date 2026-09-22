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    Orsi pidió a las empresas líderes en IA inversiones en Uruguay que no dejen “únicamente servidores”

    El presidente habló en Estados Unidos de ampliar los centros de datos y la infraestructura para esta tecnología, planteó convertir a Uruguay en un “hub regional” y defendió “una regulación que proteja derechos” sin frenar la innovación

    Yamandú Orsi.

    Yamandú Orsi.

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    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El presidente de la República, Yamandú Orsi, propuso a empresas tecnológicas internacionales invertir en Uruguay y en América Latina durante el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial (IA), organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York, en el marco de su visita oficial a esa ciudad para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Orsi mencionó entre las áreas de interés del gobierno los centros de datos, la capacidad de procesamiento, el respaldo digital y la conectividad, según la información de Presidencia. El mandatario dijo que el avance de la IA no puede limitarse a instalar infraestructura. “Si una inversión deja únicamente servidores, habrá dejado un depósito de hardware. Si, además, deja investigadores, emprendedores y trabajadores capacitados, habrá construido capacidad”, afirmó.

    El pedido de Orsi se da después de que el gobierno anunciara en agosto la construcción de un centro de datos especializado en IA, con una inversión de US$ 70 millones. El proyecto, a cargo de Antel, estará ubicado cerca de Las Piedras, Canelones. Las obras comenzarán en 2027 y se prevé que el centro quede operativo para 2029.

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    Para el mandatario, “no alcanza con formar ingenieros especializados”, sino que también es necesario preparar a “docentes, médicos, productores, emprendedores, funcionarios públicos y trabajadores de todos los sectores” para trabajar con herramientas de IA.

    El objetivo, explicó, es que esta tecnología permita “mejorar la calidad de vida, reducir tareas rutinarias y generar trabajos de mayor valor agregado”.

    Uruguay como hub regional

    Orsi también propuso “consolidar a Uruguay como un hub regional confiable” para “desarrollar, probar y escalar soluciones de inteligencia artificial para América Latina y el mundo”.

    Sostuvo que Uruguay puede ofrecer condiciones para atraer empresas que desarrollen tecnologías de IA. En ese sentido, destacó “la estabilidad democrática, la seguridad jurídica (…) y la continuidad de las reglas de juego”. “La confianza institucional es también infraestructura para la innovación”, agregó.

    El presidente también habló de adaptar la reguación al avance de la IA. “No queremos elegir entre innovación y regulación. Queremos una regulación que proteja derechos y que, precisamente por ello, genere confianza para innovar e invertir”, dijo.

    Orsi planteó una mayor cooperación entre los países de la región para “movilizar inversiones”, “conectar ecosistemas”, “fortalecer la ciberseguridad”, “desarrollar estándares comunes” y “facilitar la circulación de talento”. “La escala que individualmente no tenemos podemos construirla regionalmente”, afirmó.

    A la reunión asistieron jefes de Estado y funcionarios de 12 países de América Latina y el Caribe, junto con ejecutivos de Google, Anthropic, Microsoft y Nvidia, según informó el BID en su web.

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