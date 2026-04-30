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    El eslabón perdido de la erradicación de la pobreza infantil en Uruguay

    Casi dos de cada tres uruguayos creen que es posible reducir significativamente la pobreza en cinco años (60%) y parecen estar anuentes a un esfuerzo fiscal mayor para lograrlo

    Pablo Ruiz Hiebra
    Por Pablo Ruiz Hierba

    Pocos países han dedicado tanta atención política a la reducción de la pobreza infantil. Uruguay, un referente en la discusión del bienestar desde los países en desarrollo, logró reducir sustancialmente la pobreza en este siglo. Pero como muchos analistas señalan, el núcleo duro sigue casi intacto desde más de una década, sin que ni el Estado ni el mercado hayan superado sus propios límites. Conclusión: aún hoy uno de cada cuatro niños y adolescentes es pobre.

    Cumplir con la Agenda 2030 exigiría al país reducir la pobreza un 50% en los próximos cuatro años. Cabe recordar que los partidos políticos incorporaron el tema con seriedad en sus programas políticos en el 2024. Es más, este gobierno le ha asignado recursos relevantes e incrementales en la Ley de Presupuesto de 2025. La pregunta es si estos fondos son suficientes para revertir la situación actual y a qué ritmo pueden hacerlo.

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    Los datos presentados recientemente nos muestran una foto estancada en la última década, con un leve descenso en los últimos años. Es un tema acuciante en un país cuya población envejece paulatinamente y donde el mercado se ha mostrado incapaz de permear ese núcleo duro de la pobreza. ¿Por qué esta lucha no avanza? ¿Qué oportunidades se presentan para cambiarlo?

    La primera pregunta es imposible de responder con la debida certeza. Pero sí podemos constatar una realidad. La inercia institucional y la realpolitik —los niños no votan ni son un grupo de presión— parecen conspirar en su contra en muchos países, incluso en los más ricos.

    No se trata de voluntad política en la infancia, que en el caso de Uruguay es manifiesta. Pero para invertir más en pobreza infantil hay tres caminos posibles. Gastar menos en otros asuntos, recaudar más con el sistema impositivo actual o innovar con nuevas fuentes de financiación.

    Parece improbable que se pueda reducir el gasto, más con el espacio fiscal existente, sin acometer cambios políticos por el momento inéditos en Uruguay. Tampoco cabe prever un aumento significativo en la recaudación a corto plazo, en un mundo convulso e inestable. Entonces, se puede plantear la necesidad de buscar recursos adicionales, siempre controvertida.

    Según una encuesta reciente de Opción para Naciones Unidas, casi dos de cada tres uruguayos creen que es posible reducir significativamente la pobreza en cinco años (60%) y parecen estar anuentes a un esfuerzo fiscal mayor para lograrlo. Frente a la pregunta de “si estaría dispuesto o no estaría dispuesto a pagar más impuestos durante un tiempo para financiar medidas que erradiquen la pobreza infantil en Uruguay”, un 61% de las respuestas fueron favorables, y superiores al 50% para los diferentes niveles de ingreso y afinidades ideológicas.

    Tal vez no sea posible inmediatamente, pero es un asunto que vale la pena conversar con creatividad entre los diferentes actores políticos y sociales del país.

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