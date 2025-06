Según su creador, el experimento buscaba “explorar los límites de la autoría y la creación intelectual en la era de la inteligencia artificial”. Vamos, señor Colamedici, no me venga con experimentos cuando todo indica que si la periodista no lo desenmascara, usted sigue facturando las regalías del libro escrito por sus esclavos digitales hasta que las velas ardan.

La falta de transparencia y la utilización de una biografía falsa provocaron una reacción de rechazo y de desconfianza en los medios, la academia y los lectores, que se sintieron manipulados. Indignadísimos, gritaron “¡engaño!”. Eso sí, siguieron comprando libros de extraños autores anónimos, viendo documentales narrados por voces generadas por IA o retuiteando contenido de bots. Parece que para defender la “autenticidad” alcanza con indignarse de manera selectiva.

El caso de Xun nos demostró que una narrativa convincente puede engañar a los expertos y a los medios, puede poner en jaque la capacidad de la sociedad para discernir entre lo auténtico y lo artificial. Surge así uno de los tantos dilemas éticos: la transparencia de la autoría. Por ejemplo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial de 2024 exige identificar los contenidos generados o creados en colaboración con IA, algo que no se cumplió en el caso de Xun (¿o de Colamedici?). El ocultamiento deliberado de la naturaleza del autor habría vulnerado tanto el actual reglamento como los viejos y olvidados principios de honestidad, de confianza, de buena fe, tanto del lado de la divulgación científica como de la creación literaria y filosófica.

Este fenómeno deja a la luz la vulnerabilidad de los sistemas de validación académica y mediática frente a identidades ficticias bien diseñadas. La credibilidad de publicaciones de expertos que citaron a Xun se vio gravemente afectada, dejó ver una crisis de confianza en los mecanismos tradicionales de legitimación. Y no era para menos.

Desde una perspectiva filosófica, algunos dicen que Jianwei Xun no es un fraude, sino una manifestación de una nueva forma de autoría, en la que la voz surge de la interacción entre inteligencias humanas y artificiales. Xun no existe como individuo, pero sí como “acontecimiento del pensamiento”, una configuración momentánea que plasma el diálogo entre humanos y máquinas. Sin embargo, esta visión, con la que tiendo a estar de acuerdo, no exime de responsabilidad ética a quienes diseñan y sobre todo difunden identidades falsas. La creación de Xun, aunque pueda entenderse como un experimento académico o artístico, no fue presentada como tal desde el inicio, y eso dificulta su justificación moral. El debate recuerda otros casos de seudónimos literarios, algunos que ya mencioné, pero la diferencia es que aquí no hay uno o varios sujetos humanos detrás del nombre, sino una combinación de agentes y algoritmos.

El caso Jianwei Xun obliga a reflexionar sobre la necesidad de nuevos marcos éticos y legales, de transparencia para la creación intelectual en la era de la IA. La protección de la confianza pública se vuelve esencial para evitar la manipulación y el descrédito de los sistemas culturales y académico.

En definitiva, aceptar el hecho de que Jianwei Xun no existe, que es una construcción híbrida entre IA y creatividad humana, nos enfrenta al dilema de cómo mantener la honestidad y la confianza en la cultura y en el pensamiento. Al mismo tiempo, el fenómeno invita a reconsiderar el valor de las ideas independientemente de su origen: si la idea es valiosa, ¿importa quién o qué lo generó? Esta pregunta, lejos de tener una respuesta simple, seguirá alimentando el debate sobre los límites de lo humano y lo artificial en la producción intelectual.

En un mundo donde lo auténtico, lo falso y lo artificial están más mezclados que un licuado multifruta, Jianwei Xun nos recuerda una verdad incómoda: la IA, no contenta con escribir tuits y corregir gramática, decidió que ya era hora de inventarse un filósofo, un filósofo entero. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Una IA postulándose a presidente con un discurso generado en 0,3 segundos? ¿O muy pronto descubriremos que eso ya sucedió?

Nota: Esta columna fue escrita por Mercedes Rosende en colaboración con Perplexity y Grok (no, no sé bien quién colaboró con quién).