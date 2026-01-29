El primero, como todos aprendimos en la escuela, fue el llamado Éxodo del Pueblo Oriental, comandado por don José Artigas , jefe de los orientales, quien fue seguido por unos paisanos tristes, en medio de una crisis institucional, como así la definió el general en su carta al Paraguay del 7 de diciembre de 1811, en la que decía textualmente: “En esta crisis terrible y violenta, abandonadas las familias, perdidos los intereses, acabado todo auxilio, sin recursos, entregados solo a sí mismos, ¿qué podía esperarse de los orientales sino que luchando con sus infortunios cediesen al fin al peso de ellos?”.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero el gobierno actual, en circunstancias más que diferentes a aquellas, ha organizado el segundo éxodo, que parte este jueves desde esta patria, con finalidades que nada tienen que ver con las razones que llevaron a don José a aquella patriada.

Estos orientales viajan al Oriente, pero con vistas a conquistar la China , lo cual ha despertado inquietud en el gobierno de Xi Jinping, que ha sentido que esta troupe uruguaya comandada por don Yamandú parece inspirada en el mismo espíritu que la de Donald Trump con relación a Groenlandia.

—Estos se vienen con todo, hay que reforzar la guardia en el aeropuerto, en el Palacio y en la Ciudad Prohibida —dicen que dijo Xi a su comando de élite, integrado por los cubanos que rajaron de Caracas cuando los gringos “extrajeron” a Nicolás Maduro, y que son más fieles al régimen que el general Zhang Youxia, recientemente “purgado” por pasarle datos a Trump.

Así como los orientales de Artigas eran desconocidos, apenas de alguno de ellos se recuerda su nombre, los del segundo éxodo son más que conocidos, famosos e importantes.

Rejuntar la lista completa ha resultado un trabajo imposible de lograr, ya que las oficinas de información de la Presidencia alegaron, tras varias llamadas, que seguían recibiendo nombres de integrantes oficiales, y pidieron que no los molestaran más porque estaba resultándoles difícil alquilar un avión del tipo del Jumbo 747 con dos pisos, en el que entraran todos los viajeros.

Como esto “no es broma”, procedemos a pasarles la información obtenida hasta el momento de escribir esta columna.

Naturalmente, el jefe de estos orientales es el primer mandatario, Prof. Yamandú Orsi, asistido por su terapeuta jurídico, el prosecretario de la Presidencia, Dr. Jorge Díaz.

La tropa más conocida arranca con el canciller Mario Lubetkin y sigue con los ministros don Alfredo Fratti (Ganadería) y su sombrero, y doña Fernanda Cardona (Industria y Energía), además, la integran los subsecretarios Martín Vallcorba (Economía) y Matías Carámbula (Ganadería). Esperemos que no pase nada grave en el Ministerio de Ganadería, porque, ausentes el ministro y el subsecretario, no habrá autoridad alguna para firmar ni un pedido de licencia por enfermedad.

También contaremos con la presencia del presidente del Banco República, Álvaro García; el presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Álvaro Brugnini; el secretario de Ciencia y Tecnología, David González; el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Miguel Sierra; el presidente del Instituto Nacional de la Carne, Gastón Scayola; asimismo, integran la delegación Bruno Gili, por el Programa Uruguay Innova, y Mario Piacenza, que es el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo; Mariana Ferreira, que es la directora ejecutiva de Uruguay XXI, y Leandro Palomeque, que es el director del Sistema Nacional de Emergencias. Este último jerarca sin duda integra la delegación por si falta aire en el avión, el oxígeno llega a escasear y se produce una emergencia.

Para demostrarles a los chinos que el Uruguay no es solo Montevideo, también asistirán: por el Congreso de Intendentes, su presidente, Nicolás Olivera, intendente de Paysandú; así como los vicepresidentes de tan connotada entidad, Carlos Albisu, intendente de Salto, y Francisco Legnani, intendente de Canelones.

Lamento no poder incluir algunos nombres propios más que estén confirmados, como todos los anteriores, pero entre bambalinas se conversaba hasta ayer que quien integraría la delegación viajera sería Marcelo Abdala, cuya función sería la de asesorar al presidente acerca de la problemática de China y su relación con Taiwán, y presentar la propuesta de organizar una huelga en Pekín para sensibilizar al pueblo chino acerca de la necesidad de conquistar ese islote financiado por los yanquis, e integrarlo como Hong Kong al noble territorio chino comunista. Pero no sería fácil que finalmente lo dejaran subir al avión, y más con esas ideas locas.

Se rumoreaba también la posibilidad de integrar en la delegación al líder de Cabildo Abierto, general Guido Manini Ríos, para reconocerle a este partido el generoso apoyo que le ha prestado al gobierno para aprobar algunas leyes, y se sabe también que se descartó una idea algo extraña que surgió en la presidencia, que era la de incorporar también en el viaje al diputado Gustavo Salle. La idea fue dejada de lado porque el megáfono que usa el diputado para comunicarse no es apropiado para un viaje en un avión, que es un espacio cerrado.

Se analizaron también otras candidaturas viajeras, como la del alcalde de Puente Chamizo, don Braulio Eltam Bero, quien había manifestado su interés de explicarle al presidente Xi el grave error de construir una represa en Casupá, para la que se le expropiaría su fértil tierra lechera, y de proponerle, en cambio, que China construya otra represa en la laguna Merín, donde no molesta a nadie; otra candidatura considerada fue la del ingeniero argentino Rigoberto Alvear Unzué, quien quería asistir al encuentro para proponerle a la China hacer un túnel desde la parada 1 de la Brava hasta José Ignacio, para facilitar el desplazamiento de vehículos en esa zona de Maldonado. El reconocido técnico fundamenta su reclamación en que el tiempo que le lleva hoy en día ese recorrido determina que se le derrita el hielo del gin-tonic mientras llega de un extremo a otro.

Les prometo que si consigo más nombres, se los paso, pero ya será, me imagino, para un segundo avión en esta noble patriada de la nación oriental.