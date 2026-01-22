Eso es relativo

Ya no se recurre a los hechos para cambiar (y hasta mejorar) las narrativas, simplemente se los acomoda dentro de lo que la narrativa necesita para poder imponerse sobre las demás

Una de las cosas que viene resultando más evidente en la charla pública es que los hechos ya no importan. No es que los hechos no estén allí, es que simplemente ya no hay manera de ponerse de acuerdo sobre ellos. La misma situación, los mismos datos, la misma foto, el mismo video serán “analizados” de manera completamente distinta, dependiendo de en qué narrativa estemos inmersos o a cuál seamos adeptos. Los hechos siguen allí, tercos, inalterables, esperando su futura prueba de carbono-14. Pero como sociedad ya no somos capaces de tasarlos para luego poder actuar en consecuencia. Los efectos de esto son, claramente, catastróficos.

Un ejemplo concreto: la muerte de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente del ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. A la luz de lo que se veía en los muchos videos que se hicieron del momento de los disparos, de inmediato se armaron dos “versiones” sobre los mismos hechos. Los videos, que deberían haber servido para dilucidar unos hechos tan concretos y materiales como la muerte de Good, fueron usados para potenciar dos narrativas distintas. La más delirante, la de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien afirmó, contundente, que al intentar alejarse de los agentes del ICE Renee Good "utilizó su auto como arma" en un "ataque terrorista doméstico" y que, por eso, los tres tiros que el Estado le pegó en la cara estaban bien dados.

Sin entrar en ese delicado asunto según el cual, en una situación de confusión callejera, sacar el arma y pegarle tres tiros a alguien en su coche sea parte de algún protocolo razonable en la relación entre ciudadanos y Estado, lo llamativo es la inversión de términos: ya no se recurre a los hechos para cambiar (y hasta mejorar) las narrativas, simplemente se los acomoda dentro de lo que la narrativa necesita para poder imponerse sobre las demás. Esto, que puede parecer delirante (y estúpido en términos de la supervivencia de la especie) y que se ha convertido en moneda corriente en la conversación publica, nos retrotrae a los tiempos previos a la modernidad. A esos tiempos en donde la idea de usar los datos de la realidad para construir mejores estrategias de supervivencia quedaba sepultada por una narrativa omnipotente que demandaba actos de fe ciega. De hecho, ese sigue siendo el método de cualquier religión hoy en día. Lo que estamos perdiendo a toda velocidad es el acuerdo sobre la preeminencia de los hechos por encima de los relatos y su relevancia a la hora de decidir qué caminos colectivos nos conviene seguir.

Lo que sí hizo la ciencia en su momento fue plantear la idea de que la verdad, esto es, aquello que se puede medir, contrastar y controlar, pertenece a una órbita que es esencialmente distinta a la de las narrativas. De ahí el inmenso valor instrumental de la ciencia, un valor que se encarna en, por ejemplo, la reducción drástica de la mortalidad infantil gracias a las vacunas. Sin embargo, nuestra cabeza, que en alguna parte sigue siendo esencialmente religiosa, descree de los datos, descree de la realidad. Excepto cuando esa realidad le sirve para confirmar su narrativa, sus creencias previas. Y si no le sirve, bien los descarta (“las vacunas producen autismo”), bien dice los disparates que dijo Kristi Noem (“terrorismo doméstico”).

Lo interesante es que ese mecanismo, tradicionalmente impulsado desde las religiones, lleva cincuenta años siendo impulsado también desde una parte de las ciencias sociales. En su ensayo Cómo defender a la sociedad contra la ciencia de 1975, el filósofo Paul Feyerabend escribía que su intención era “defender a la sociedad y a sus ciudadanos de toda clase de ideologías, incluyendo la ciencia. Toda ideología debe ser vista en perspectiva. Uno no debe tomarlas demasiado en serio. Debe leerlas como cuentos de hadas que tienen muchas cosas interesantes que decir, pero que además contienen mentiras descaradas".