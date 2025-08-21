¿Fusionar los bancos públicos?

Puesta sobre la mesa en el período pasado, la eventual unificación del BHU con el BROU no llegó a prosperar; ahora, el nuevo presidente de la República, en sintonía con su predecesor, entiende que debería analizarse

Durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, como parte del proyecto que buscó darle solución a la problemática de los deudores del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda en unidades reajustables (UR), el Poder Ejecutivo propuso fusionar a esa entidad bancaria con el Banco República (BROU). Sin embargo, la combinación de esos dos temas en una misma iniciativa ayudó poco a que lo que podía ser una buena idea —unificar la banca estatal— pudiese superar el tratamiento legislativo.

Ahora, en una entrevista publicada en la anterior edición de Búsqueda, el presidente del BROU, Álvaro García, se refirió al tema dándole respaldo a, por lo menos, considerar la absorción del BHU. “Los cambios institucionales siempre hay que tenerlos en consideración cuando implican ventajas. Habrá que hacer un estudio acerca de esto”, afirmó este contador que integró el Partido Socialista y actualmente es uno de los referentes del espacio Progresistas 76. También dijo que ha mantenido conversaciones tanto con las autoridades del BHU como con el Banco de Seguros buscando “hacer sinergia” entre las tres entidades financieras estatales.

Poner bajo estudio un eventual camino de fusión de la banca pública parece oportuno. El negocio está en una creciente competencia y se está digitalizando a pasos agigantados, con lo que se relativiza la importancia de la presencia física con sucursales: la población se ha ido habituando a utilizar el dinero o pedir préstamos desde su celular.

¿Tiene sentido hoy como país que tengamos tres instituciones estatales cuando podrían unificarse en una única entidad que preste servicios de banca clásica, que otorgue préstamos hipotecarios y que ofrezca coberturas de seguros? ¿Se podría actuar con una estructura patrimonial, una red física, de plantillas de personal, de cuerpo gerencial mucho más chicas, sólidas y eficientes? ¿Sería posible generar ahorros al eliminar varios cargos de directores?

En el período de gobierno anterior, parte del sistema político mostró disposición a dar una discusión de esta naturaleza. Lo hizo en parte porque se asumía que el Hipotecario venía perdiendo participación —actualmente tiene un tercio de los créditos para vivienda— frente a los bancos privados en un mercado de crédito muy competitivo, y también debido a que la propia ley para los deudores en UR le supuso una reducción del patrimonio y de ingresos.