“Homus uruguayensis”

Los intentos en las ocho décadas anteriores por contener la inflación casi siempre fracasaron o tuvieron logros parciales; eran ciclos de estabilización y crisis, ilusión y desencanto que dominaban el debate público y nos sacaban del foco de abordar el resto de los problemas nacionales. Según Guillermo Tolosa, ahora sí estamos en la puerta para salir de este interminable bucle. Sostiene que, más allá de esta conquista importante para el país —que debe consolidarse y no puede ser vista como el final del camino—, los uruguayos todavía no disfrutamos los “frutos del nuevo paradigma no por tontos” ni por “mal intencionados”, sino porque la sociedad está atrapada en patrones mentales, emocionales y actitudinales.