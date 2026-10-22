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    La carrera por la libertad económica

    Fue Astori el encargado de que la izquierda no se desviara del camino de las certezas económicas y pagó un alto costo interno por eso, que lo llevó a no poder ser candidato presidencial

    Editorial Busqueda
    Por Editorial

    Hay algunas investigaciones académicas que sorprenden tanto que, a simple vista, parecen ser erróneas. Que un estudio sobre la vigencia de la libertad económica en Uruguay haya concluido que, desde el inicio del siglo XXI, los gobiernos que más la aplicaron fueron el primero de Tabaré Vázquez y el de José Mujica, los dos del Frente Amplio, llama la atención. Algo tiene que estar mal es la primera reflexión que viene a la mente de un lector atento.

    Pero no. Eso muestran los números. Entonces, es probable que la siguiente conclusión sea que los encargados de realizar el estudio no conocen mucho a Uruguay ni a sus partidos políticos. Sin embargo, tampoco esa idea es cierta. Muy por el contrario. Los que hicieron la investigación se asociaron con investigadores locales que tienen un vínculo estrecho con el Partido Nacional.

    Según informó Búsqueda en su última edición, la conclusión general de la medición elaborada por el Instituto Fraser en colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en Uruguay es que “existe una fuerte relación entre libertad económica y bienestar, tanto en términos económicos como sociales”. En promedio, quienes viven en el 25% de los países “más libres” obtienen ingresos 6,9 veces superiores a los de aquellos que residen en el 25% “menos libres”.

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    Opinión y Análisis

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    Por Andrés Danza

    Con datos de 2024, la última edición anual de este índice global de “libertad económica” —señala la nota— mostró, en el caso de Uruguay, “un mínimo aumento en su puntaje de libertad económica: se ubicó en 7,18, un 0,02 por encima del dato anterior”. Al analizar los promedios por quinquenios de gobierno, el artículo muestra que “los valores fueron los siguientes: 7,024 con Jorge Batlle, 7,298 en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, 7,384 con José Mujica, 7,264 en el segundo mandato de Vázquez y 7,088 con Luis Lacalle Pou”.

    Al revés de lo que cualquier analista económico o político se hubiera imaginado. Sin embargo, Ramiro Correa, economista jefe del CED, precisó a Búsqueda que, más allá de las orientaciones ideológicas, incide mucho en ese índice el “contexto económico que tenga cada gobierno”, como una “bonanza que venga desde el exterior o shocks negativos” que afecten al país.

    En los casos de Batlle y Lacalle Pou, el “ciclo económico estuvo muy castigado” por factores externos, como la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 y de la sequía y, del otro lado, el gobierno de Mujica se benefició del “boom de las materias primas, lo cual le da un empuje muy importante al indicador” en materia de actividad económica y de comercio exterior.

    No es tan literal. Igual o más que las medidas del gobierno de turno, juegan otras cuestiones que escapan a su manejo. Pero eso se da solo por un motivo: en Uruguay, al menos durante todo este siglo y finales del anterior, se ha mantenido la misma línea en materia macroeconómica. Nunca hubo grandes cambios y eso es por demás significativo.

    No ocurre en otros países, en especial de la región, acostumbrados a los gobiernos refundacionales. Aquí las reglas de juego básica no se cambian, mande quien mande, y la libertad suele respetarse, por más que nunca se termina de profundizar demasiado sobre ella.

    Dentro de ese esquema, hay una figura que fue muy importante para que no se generaran esos sobresaltos durante los 15 primeros años que gobernó el Frente Amplio: Danilo Astori. Gracias a él no hubo improvisaciones ni inventos raros. Tanto no los hubo, que dos de los tres gobiernos del Frente Amplio terminaron siendo lo más liberales en materia económica.

    También en la última edición del semanario, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, reivindica la figura de Astori y sostiene que algunos dentro del Frente Amplio deberían hacer una “autocrítica” porque hoy aplican las mismas medidas que antes le criticaban al exministro de Economía. Es correcta su reflexión, fue Astori el encargado de que la izquierda no se desviara del camino de las certezas económicas y pagó un alto costo interno por eso, que lo llevó a no poder ser candidato presidencial.

    Desde esta página editorial hemos tenido muchas discrepancias con el accionar de Astori y seguimos sosteniendo que no realizó las reformas que el país necesita. Pero hoy también corresponde reivindicar su papel en la sostenibilidad de esa estabilidad macroeconómica, que se ha transformado en una de las principales ventajas comparativas del Uruguay como país.

    Y ahora, según los datos, parece que hasta ganó la carrera por la “libertad económica”. Bienvenido sea.

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