La mala educación

Un rato antes de empezar a escribir, llega el mensaje de Fiscalía: “Hay una mujer detenida por agresión en la escuela. Mañana se realizará el control de detención”. Se trata de la madre de una alumna, detenida por haber entrado a la Escuela 153 de Jardines del Hipódromo acompañada de un grupo de personas a golpear a otra niña que supuestamente había golpeado a su hija un día antes. A golpear a una niña. Además de a la niña golpearon a todo lo que se cruzó por delante. Otros niños, padres, madres, maestras. El video que recorrió los medios es escalofriante. Casi no se ve lo que pasa, pero se escuchan los gritos de los adultos y el llanto de los niños que fueron rehenes de una situación que jamás debieron vivir.

No son pocas, lamentablemente, las veces que damos este tipo de noticias. Una madre golpeó a una maestra en alguna escuela del país. Pero esta vez fue mucho más grave. No solo entró la madre, sino que fue preparada para golpear a una niña. Lo escribo y no lo creo. Cruzado este límite impensable, inmediatamente la cabeza va hacia la hija de esa mujer, en las condiciones de violencia que evidentemente vive en su casa, a la otra niña, a todos los niños de la escuela que fueron obligados a vivir el terror de ver a un grupo de adultos a las piñas y patadas, incluso contra ellos mismos. Pensamos en qué hay que hacer, cuáles son las medidas para proteger a los niños y a las maestras para que ir a trabajar no sea un suplicio, y que ir a la escuela, el supuesto lugar seguro, no lleve el miedo a cuestas.

Inmediatamente, como dispone una decisión tomada por los maestros cada vez que uno de ellos es agredido, se activa un paro de 24 horas para el día siguiente. Es una medida que se ha discutido bastante dentro y fuera del sindicato porque todos saben que no soluciona el problema, pero a la vez es necesario visibilizar la violencia que los docentes deben soportar. Se ha debatido sobre encontrar otras formas de protesta y reclamo que no dejen a las familias desamparadas, a los niños solos en su casa o en manos no tan seguras, o a una madre jefa de hogar perdiendo un trabajo por tener que quedarse en su casa a causa del paro. No todos los niños pueden quedarse solos ni todos los niños tienen otras personas que los puedan cuidar. Entonces, es ahí cuando el paro se pone en cuestión. Y esto no es un enfrentamiento a los maestros, en absoluto. Ellos son los que descubren moretones, abusos de todo tipo, los que se enteran de que el padre volvió borracho y le pegó a la madre, los que están atentos a que los chiquilines tengan las vacunas y los controles de salud. Los que los cuidan. Muchas veces más que en sus propias casas. Pero esta vez se desataron otros problemas, en algún caso, de difícil explicación.

El paro se extendió durante tres días en medio de reclamos por seguridad y negociaciones entre delegados del sindicato de maestros y las autoridades. El lunes 10, el presidente Yamandú Orsi recibió a un grupo de maestros y al presidente de la ANEP, Pablo Caggiani. Mientras, muchos otros docentes aguardaban en las puertas de la Torre Ejecutiva con cantos, reclamos, carteles. En la reunión, según las declaraciones de los propios maestros a la salida, se lograron avances y garantías. Sin embargo, a la salida, un hombre increpó a Caggiani y no lo dejaba avanzar. La movilización era contra la violencia, ¿verdad? Bueno. Algo pasó ese mismo día por la tarde que cambió todo de lugar. Una asamblea de la Asociación de Maestros de Montevideo decidió retomar las clases, pero además resolvió, por mayoría, desafiliar del sindicato a Caggiani.

¿Por qué? Las versiones son distintas dependiendo de con quién se hable. Hay quienes cuestionan su accionar en el conflicto; otros, no se sienten representados por su figura. Otros que aseguran que el tema es la interna dentro del propio gremio. En palabras de la secretaria general de Ademu, Paola López, se entiende que es incompatible que un afiliado al sindicato tenga un cargo político. Sacado del contexto actual se entiende. Quizás los afiliados que ocupen cargos políticos —que muchas veces son propuestos por los propios docentes— deban pedir licencia sindical hasta dejar el cargo. Está bien, parece razonable. Es esperable que haya tensiones entre los docentes y las autoridades, aunque vengan del mismo lugar. Quizás Caggiani debió hacerlo y se hubiera ahorrado que lo echen de su propio sindicato sin incurrir en una mala conducta o en un hecho delictivo, o alguna razón de peso por las que en general se desafilia a alguien sindicalizado. Pero el asunto es que, al menos en Ademu, no hay un protocolo en este sentido. Entonces, si se entiende que es incompatible, ¿por qué lo desafilian en este momento? ¿No era incompatible cuando asumió en la ANEP? ¿Por qué no lo desafiliaron o le reclamaron la licencia sindical en ese momento?