Vivienda: menos de un tercio de las cooperativas afiliadas a Fucvam retomó la cadena de pagos con el MVOT

Sobre el final del gobierno pasado, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) dejó firmado un convenio con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) que beneficia a los buenos pagadores con una reducción de la tasa de interés de los préstamos que otorga la cartera.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Ese acuerdo se consideró la llave para que la federación retornara a la cadena regular de pagos al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), puesto que las cooperativas se habían declarado en “huelga” en reclamo de la baja de la tasa para sus créditos y desde el 2020 no vertieron las cuotas correspondientes al MVOT, sino que las depositaban en “cuentas paralelas”.

Pasado más de un año de trabajo en la implementación del acuerdo, menos de un tercio de las cooperativas afiliadas a Fucvam retornó a la cadena de pago y regularizó su situación.

Vivienda Juicios, acusaciones cruzadas y pérdida de dinero para el MVOT por fallas en viviendas de dos cooperativas

El titular de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), Milton Machado, informó a Búsqueda que se llevan reintegrados unos US$ 15 millones, correspondientes a 44 cooperativas —que hasta el momento firmaron el convenio y cumplieron con volcar el dinero al Fonavi— de las 149 afiliadas a Fucvam para regularizar su situación. “Estamos hablando de menos del 30%, porque el MVOT tiene para cobrar más de US$ 50 millones que quedaron congelados por años”, señaló.

“En la medida que las cooperativas se reintegran a la cadena, y empiezan a pagar la amortización de los préstamos y las cuotas que deben, obviamente le dan la posibilidad de fondos a otras cooperativas que han presentado proyectos para que puedan ejecutarlos y escriturar, y que el ministerio disponga de presupuesto para ir adelantándoles (recursos) a las que salen sorteadas”, explicó.

Consideró que el “mismo sistema cooperativo ha entrado en una situación que no es la conveniente ni la adecuada para que funcione esa calesita, más allá de que el MVOT tiene un presupuesto importante asignado” para el movimiento a través del Fonavi. “Pero el repago de las cuotas es el que habilita que eso se retroalimente. Si eso se para, obviamente, va en detrimento de nuevos beneficiarios que están a la espera para acceder a préstamos”, añadió.

La rebaja de la tasa de interés (de 5,16% al 2% anual) en los préstamos que otorga el MVOT al sistema cooperativo era un reclamo histórico del movimiento.

Entre las más de 69.000 soluciones proyectadas por el Plan Quinquenal de Vivienda (entre nuevas, mejoras de stock, subsidios de alquiler, préstamos hipotecarios, etcétera), figuran 15.484 soluciones “nuevas” para las cooperativas y 767 de autoconstrucción en terreno público o propio.

Según datos de la Dinavi, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 se finalizaron las obras de 67 cooperativas (2.101 viviendas), y de diciembre de 2025 hasta marzo de 2026 terminaron la construcción de viviendas 22 cooperativas (694 soluciones).

En tanto, están en ejecución los planes de vivienda de otras 177 entidades cooperativas, que representan 5.424 soluciones habitacionales.

“Acelerar” la instrumentación

El titular de la Dinavi dijo que la implementación del acuerdo que dejó la administración anterior ha sido “muy compleja”, por la revisión y liquidación de las cuentas de las cooperativas con retroactividad al 2020, el recálculo de los subsidios para ver la situación de las familias, ya que los mismos “son revisables” en el tiempo, por política del MVOT.

Machado planteó que después de más de un año de trabajo de la mesa de técnicos instalada para ese recálculo y la implementación del convenio, la labor “se ha encaminado”. Se ha entrado en un “sistema de régimen, donde las cooperativas están reintegrando los pagos y están sumándose a la cadena las que quedan habilitadas”, afirmó.

Explicó que también se presentan algunas dificultades y dilaciones porque hay cooperativas que tienen cuentas “por oblación”, es decir, dinero depositado a la orden de un juzgado, como en custodia, y es el juez que lo tiene que liberar, lo que en algunos casos todavía se está gestionando.

Autoridades del MVOT y de Fucvam en el anuncio de la firma del convenio para rebajar la tasa de interés y regularización de pagos.

También mencionó que hay cooperativas que no cuentan con el certificado al día, y que “algunas pocas” han gastado el dinero correspondiente al pago de las cuotas de los préstamos, por lo que habrá que ver cómo proceder en esos casos. Eso —dijo— está siendo tema de análisis del equipo técnico instalado entre la Dinavi, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y Fucvam, que se reúne semanalmente.

Según los datos de la Dinavi, considerando esas situaciones, desde octubre de 2025 hasta el 10 de julio pasado han firmado el convenio y regularizado los pagos 44 cooperativas, lo que representa el 29,5% del total de afiliadas a Fucvam.

Lo volcado a esa fecha fueron $ 604,8 millones, lo que equivale a unos US$ 15,2 millones al tipo de cambio promedio mensual de lo recaudado en cada mes.

De las cooperativas que firmaron el convenio entre el año pasado y este, faltan que ingresen al sistema $ 97,2 millones (unos US$ 2,4 millones), porque aún no tienen los fondos liberados de la oblación.

En general, como se han ido “aceitando” los procesos y la coordinación, la Dinavi se propone ir “acelerando” el trabajo para el cumplimiento, dijo el jerarca.

Apuntó que para el MVOT el sistema cooperativo “sigue siendo el principal, prácticamente el mayor sistema de construcción de vivienda que tiene el sistema público, y por eso es muy importante darle la sostenibilidad, la continuidad adecuada y el financiamiento que corresponde”.

Sortean cupos con nuevo sistema

Machado apuntó que si las cooperativas se pusieran al día con la cadena de pagos, quizás el MVOT podría ampliar el cupo de 1.500 viviendas que tiene previsto financiar este año.

El mecanismo que utiliza la cartera es la realización de dos sorteos al año.

Algo que el ministerio también analizó en las mesas de diálogo con las cooperativas y resolvió instrumentar este año —a partir del primer sorteo de 2026, que realizará el 6 de agosto— es priorizar a aquellas que hayan participado en una mayor cantidad de instancias sin salir favorecidas.

El nuevo mecanismo consiste en la distribución de los cupos en tres grupos para cada modalidad (de ayuda mutua y ahorro previo): el 50% de los lugares se destinará para las que participan en sorteos por tercera vez, 30% para las que llevan dos instancias y el 20% para las que se presentan por primera vez.

Durante el último sorteo de cupos para cooperativas del año pasado. MVOT

Machado alegó que aquellas que participan por tercera vez son cooperativas que están esperando salir beneficiadas hace por lo menos un año y medio o dos, por eso se resolvió darles mayores posibilidades.

Las que participan son aquellas cooperativas con un anteproyecto de vivienda presentado y aprobado en el MVOT, tienen definido el padrón social y el certificado de la cooperativa. Aquella que sale sorteada puede escriturar, y para esa instancia tiene que presentar el proyecto ejecutivo, con qué sistema constructivo va a hacer la obra y con qué instituto de asistencia técnica llevará adelante el proceso y dirección. Además, debe presentar un presupuesto de los recursos que necesitará, en función del cual se define el financiamiento por parte del MVOT.

Exoneración de IVA: “acción de justicia"

Si se aprueba el articulado del proyecto de Rendición de Cuentas remitido al Parlamento sobre la exoneración del IVA a los materiales de construcción para las cooperativas de vivienda, el monto de financiamiento que requerirán las entidades a partir del 2027 al MVOT sería menor, en términos relativos.

El titular de la Dinavi recordó que se trata de una reivindicación de larga data del movimiento cooperativo y encierra una “acción de justicia”, ya que todo el sistema privado de promoción de la construcción de vivienda (que comenzó en 2011) ya cuenta con esa exoneración de IVA a los materiales.

Machado señaló que la exoneración del IVA a los materiales y servicios derivados directamente de la obra civil puede influir entre un 8% y 9% en el monto total del préstamo. Explicó que se trata de una estimación del MVOT, porque la incidencia varía, dependiendo de la cantidad de viviendas del plan, el sistema constructivo que se use, los aportes, la zona del país donde se construye, etcétera.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló en el Parlamento —durante la exposición del proyecto de Rendición de Cuentas que realizó a principios de mes— que la estimación del costo fiscal de la exoneración del IVA es de US$ 10 millones, si bien “no es inmediato” porque se “materializa en un período de cuatro a cinco años”.

“Nosotros entendimos que, efectivamente, este era un costo importante para el gobierno, pero que por distintas razones era importante considerarlo”, alegó.