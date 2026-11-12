Como señala el ministro de Economía, la estabilidad macroeconómica es un requisito pero no alcanza para avanzar en el camino al desarrollo; faltan reformas audaces

Seguramente la gestión del ministro de Economía no conforma a todos y tiene aspectos cuestionables. Pero a Gabriel Oddone se le puede reconocer una gran capacidad para exponer con claridad su análisis sobre la realidad económica y los desafíos que entiende tiene el país por delante. La disertación que realizó en Buenos Aires la semana pasada en el marco de una reunión anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) es un ejemplo de esa habilidad retórica.

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Un eje de su exposición fue subrayar, ante un público mayoritariamente de empresarios argentinos, algunos ya con negocios e inversiones en Uruguay, el compromiso del gobierno del Frente Amplio con los equilibrios macro como un requisito para ir a más en términos de desarrollo. “La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente. Uruguay es un país con estabilidad macroeconómica, yo diría que hace unos 10 o 15 años, lo cual celebramos (...), pero claramente ni el crecimiento ni las inversiones ni la mejora de la distribución del ingreso se pueden explicar solamente por esto”, afirmó. Sabiendo que el mensaje iba a cruzar el Río de la Plata, Oddone también les habló a los uruguayos y llamó a descreer que por haber logrado esa estabilidad macroeconómica el país alcanzó “la tierra prometida”, porque “la experiencia uruguaya indica que eso no es así y supone una agenda muy intensa hacia adelante”.

Avanzó y planteó que Uruguay necesita crecer más y que la única forma es a través de un aumento sostenido de la productividad. “Eso requiere de un ambiente favorable a la innovación, un ambiente favorable a la asunción de riesgos, un ambiente favorable a los horizontes largos y una conexión más profunda y dinámica entre el proceso de generación de conocimiento y de la innovación y el mundo de los negocios. En Uruguay esos dos mundos han estado largamente divorciados: la generación de conocimiento y la generación de tecnología no están adecuadamente integradas con el mundo empresarial”, y para revertir eso, dijo, el gobierno está “desplegando una serie de políticas a través de incentivos tributarios” orientados a que las empresas “destinen más recursos, más pienso y más talento a la innovación y a la contratación de talento innovador”.

Oddone también remarcó que el sistema político uruguayo se diferencia de otros en la región por su capacidad para “gestionar el disenso” y lograr “cohesión, pero tiene un precio: las velocidades de transformación son lentas. Ese es el tradeoff que tenemos acá”.