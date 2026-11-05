Ministro Gabriel Oddone: sería “muy torpe” que el Mercosur no aproveche sus acuerdos con Europa

Los gobiernos de Argentina y de Brasil, los socios principales del Mercosur, mantienen un enfrentamiento; a mediados de este año el embajador brasileño en Buenos Aires fue retirado y la huida a Estados Unidos del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, con una supuesta colaboración argentina, sumó más tensión a la relación.

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“Todavía tenemos que terminar de entender muchas cosas que están sobre la mesa”, dijo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, interrogado sobre la visión uruguaya acerca de ese conflicto, entrevistado el lunes 2 en el programa Odisea argentina del canal de cable La Nación+.

El jerarca evitó referirse en concreto al diferendo entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva e instó a no desaprovechar las posibilidades que ha logrado recientemente el bloque sudamericano. “Tenemos una oportunidad enorme que es lo que el Mercosur acaba de lograr, por primera vez cerrar un acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, que entró en vigor el pasado domingo 1º). Por lo tanto, sería de parte nuestra muy torpe no estar en condiciones de aprovechar esta oportunidad”, planteó.

Oddone agregó, de cara a la próxima cumbre de presidentes, que Uruguay “pretende tener un rol protagónico, no solamente en lograr que el Mercosur se siga abriendo” y “habilitar mayores flexibilidades” para poder negociar tratados con otros países de manera independiente del bloque. También aspira a “tejer, para poder evitar que diferencias circunstanciales no sustantivas” puedan “perjudicar” a este espacio económico.

“En este mundo más fragmentado geopolíticamente y donde los aspectos geopolíticos juegan un papel tan relevante, estas relaciones que Argentina tiene con el mundo occidental, en particular con Estados Unidos, y estas relaciones que Brasil tiene con el mundo del Asia y con el mundo europeo, también son una forma de diversificar riesgos, y, por tanto, si el bloque es inteligente, sin renunciar ninguno de los países a sus principios, va a poder sacar una enorme oportunidad”, evaluó. El ministro entiende que la región puede ofrecerse al mundo como “un territorio de paz” y un proveedor de energía y de alimentos, además de tener una localización geográfica “espectacular. O sea que todas las condiciones están abiertas para que, si somos inteligentes y ponemos el objetivo de largo plazo, deberíamos ser ganadores de esta nueva lógica mundial”.

Balance ministerial del acuerdo con la UE

En un análisis publicado el domingo 1.º, el Ministerio de Economía (MEF) hizo un balance preliminar positivo del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en sus primeros meses de vigencia.

El acuerdo entró en aplicación el 1.° de mayo y acaba de cumplir seis meses en vigor. Considerando datos hasta setiembre, el MEF consignó que las exportaciones de bienes desde Uruguay con destino a la UE alcanzaron a US$ 860 millones, un incremento del 12% respecto a los mismos cinco meses del año anterior, que se dirigieron a un total de 17 países del bloque europeo. “Esto en un contexto en que las exportaciones globales experimentan un leve retroceso (-1,5%) en igual período”.

De este total de exportaciones a la UE, unos US$ 38 millones se canalizaron al amparo del acuerdo, puntualizó. El MEF explicó que algunos productos no usan el tratado debido, entre otros posibles factores, o bien a que sus aranceles son 0% —como la celulosa, principal rubro de venta a la UE— o que acceden en forma preferencial usando otras alternativas, como ser los cupos de la Organización Mundial del Comercio, el caso de la carne bovina (si bien el arancel pagado en la cuota Hilton pasa de 20% a 0% debido al acuerdo).

En el marco de las cuotas de acceso concedidas por la UE, las colocaciones uruguayas se concentraron —el 54% de las exportaciones totales— en cuatro rubros tradicionales: carne bovina refrigerada, carne bovina congelada, arroz y miel. El MEF señala que eso se dio “según lo previsto”; el 46% restante correspondió a bienes que ingresaron al mercado europeo aprovechando el acceso preferencial directo, como los cítricos (impulsados por la coincidencia del semestre con la zafra local de producción), seguidos por el pescado y la carne equina.

El análisis ministerial destaca una “paulatina ampliación en la variedad de bienes colocados bajo el esquema preferencial” del acuerdo. Entre los productos que han comenzado a registrar negocios, menciona el jugo de naranja, los arándanos frescos y “diversos productos de panadería”.

Otro acuerdo con mercados europeos

Por otro lado, el gobierno celebró la puesta en marcha del acuerdo con la EFTA, que integran Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

“Estamos hablando de nuevos socios que tienen una capacidad adquisitiva y una solidez muy importante”, declaró el canciller Mario Lubetkin en una videoconferencia que brindó desde un hotel en Oslo, Noruega. “Estamos terminando con todos estos acuerdos operativos y que tienen que demostrar resultados concretos, y esos resultados pasan por más fuentes de trabajo, por elevar los aspectos comerciales y por reducir la pobreza”.

El acuerdo que entró en vigor establece compromisos en materia de bienes y servicios, compras públicas, inversiones, derechos de propiedad intelectual, intercambio de información, entre otros.

El Mercosur acordó un cronograma unificado; por cada producto se define una única categoría de desgravación, aunque la base arancelaria puede variar por país. Por otro lado, los miembros de la EFTA presentaron sus compromisos arancelarios de forma individual (Liechtenstein suscribe los de Suiza), explicó el Instituto Uruguay XXI. Como regla general, los bienes industriales reciben mayor apertura, eliminando los derechos arancelarios en muchos casos. Las restricciones están concentradas, sobre todo, en los productos agrícolas.