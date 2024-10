El domingo se despejarán varias de las incógnitas más importantes del segundo mojón de la campaña electoral 2024-2025. Sabremos si hay o no balotaje y entre quienes. Esto nos permitirá contestar algunas preguntas sobre las estrategias de campaña (aciertos y errores) de los diferentes candidatos. Sabremos cómo quedó integrado el Parlamento y cómo evolucionó el número efectivo de partidos. En consecuencia, podremos empezar a pensar, más en concreto, sobre posibles escenarios de gobernabilidad. Mientras esperamos el desenlace, aquí van ocho apuntes sobre la campaña, con un ojo puesto en el día después.

Uno. No hay dos opiniones. La campaña despertó poco interés en la ciudadanía. La gran pregunta a responder es: ¿por qué? Se han manejado distintas interpretaciones. La más común enfatiza las características de los dos principales candidatos. Es evidente que ni Yamandú Orsi ni Álvaro Delgado resultaron ser especialmente carismáticos. Pero tampoco ayuda a generar entusiasmo la timidez de sus respectivas propuestas en el plano programático. Mientras tanto, la nota diferente, y disonante, la aportó la campaña de Andrés Ojeda, con la “nueva política” como bandera.

Dos. Es un hecho que el Frente Amplio (FA) logrará recuperar una parte importante de lo que perdió hace cinco años. No es demasiado difícil entender por qué. Es evidente que, aunque el 2024 viene siendo un buen año en los principales indicadores económicos, ni la pandemia ni la sequía pasaron en vano. Aunque el gobierno hizo grandes esfuerzos por reparar heridas y apagar incendios, fueron años muy difíciles para demasiada gente. Desde luego, tampoco pasaron en vano la sucesión de escándalos, a nivel nacional y departamental. El FA crece, además, porque fue consciente de las fortalezas de su candidato (el contacto directo con la gente) y de sus debilidades (por algo evitó debates y entrevistas). Aunque José Mujica, por razones de salud, participó poco en la campaña, la lista 609 tendrá otra votación extraordinaria.

Tres. Las encuestas coinciden en que el Partido Nacional (PN) va a retroceder respecto a su votación de 2019. Las malas noticias para los blancos, que empezaron a manifestarse en la baja votación de la elección interna, se profundizaron rápidamente después. La conformación de la fórmula hizo ruido. Pero el problema más importante de la campaña del nacionalismo, desde mi punto de vista, es que funciona mucho mejor defendiendo la gestión del gobierno (y en esto se destaca la lista 40) que prometiendo novedad. La acertada consigna de construir “un segundo piso de transformaciones” (la promesa del cambio) quedó eclipsada, pese a los esfuerzos de Delgado, por la de “reelegí un buen gobierno” (la apuesta a la continuidad). Aunque todo indica que perderá algún senador, el PN no tendrá una debacle. Tiene una estructura sólida en todo el país y múltiples escenarios abiertos de competencia interna por cargos parlamentarios.

Cuatro. A principios de 2024, el panorama del Partido Colorado (PC) era francamente desalentador. La proliferación de precandidatos no tenía un impacto significativo sobre la intención de voto hacia el partido. Todo empezó a cambiar desde el momento en que Andrés Ojeda, sorpresivamente, se impuso sobre sus rivales. Rápidamente, reparó heridas internas incorporando a Robert Silva a la fórmula presidencial, y facilitó el regreso de Pedro Bordaberry. Con Ojeda y Bordaberry como sus figuras más visibles, con discursos muy diferentes y bien complementarios, el PC empezó a crecer. Poco a poco, se pusieron de manifiesto los rasgos rupturistas de la campaña de Ojeda. Temas nuevos y formas nuevas, al límite de lo admisible en nuestras prácticas políticas. En el país de la “partidocracia”, en una sociedad mesocrática como la nuestra (donde “nadies es más que nadies”), Ojeda optó por centrar la campaña electoral en los rasgos de su propia figura. Se trata, sin duda, de un experimento electoral arriesgado y de resultado incierto. En cualquier caso, lo que parecía casi imposible hace seis meses hoy es una realidad: los colorados como mínimo retendrán sus cuatro senadores.

Cinco. Los otros dos socios de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto (CA) y el Partido Independiente (PI), no la tienen fácil. Según los sondeos, los liderados por Guido Manini podrían retroceder sensiblemente respecto a 2019. Parece muy difícil que CA, a pesar de algunos méritos, como el de haber puesto en la agenda el problema del endeudamiento interno, consiga retener sus tres senadores. El PI, mientras tanto, insistiendo en el papel desempeñado por algunos de sus referentes en cargos de gobierno durante estos años, apunta a llevar a Pablo Mieres al Senado. La desconcertante recta final de la campaña de Ojeda lleva agua al molino de la seriedad del PI.

Seis. En todo caso, la Coalición Republicana (CR) llega al 27 de octubre desplegando una oferta electoral muy variada, con estilos discursivos y énfasis sustantivos complementarios. Los blancos asumen la defensa del gobierno e intentan ofrecer novedad. Los colorados presentan una mezcla sorprendente de “nueva” y “vieja” política. Los independientes recogen el legado “doctoral” de los viejos “partidos de ideas”. Cabildo Abierto, de todos los socios, ha sido y sigue siendo el más crítico acerca de la orientación de algunas de las principales orientaciones del gobierno (política económica, transformación educativa, forestación, etcétera). Aun sin Ernesto Talvi y Luis Lacalle Pou, la CR comparece a la elección con un rastrillo electoral potente.

Siete. Todo indica que los dos grandes bloques en los que se organiza el sistema político uruguayo (FA y CR) han logrado conservar durante estos años sus raíces sociales y bases electorales. Unos y otros siguen logrando representar a la gran mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, las encuestas están mostrando que es muy probable que algunos de los partidos que no forman parte de ninguno de los dos grandes bloques en pugna logren acceder al Parlamento. El caso más llamativo es el de Identidad Soberana. En el discurso de Gustavo Salle se combinan el antimperialismo radical de la izquierda de los sesenta con la crítica al establishment de las derechas contemporáneas. Su desempeño concreto nos dará alguna pista adicional para entender la falta de entusiasmo de la ciudadanía con la campaña.

Ocho. Si mi interpretación es correcta, no hay que esperar grandes cambios respecto a octubre de 2019. No tendremos un pico de volatilidad electoral. Sin embargo, pocas decenas de miles de votos pueden provocar grandes diferencias políticas. Alcanza con que el FA obtenga 45% de los votos emitidos para que quede realmente a un paso de triunfar en la segunda vuelta. Orsi puede perfectamente ser electo presidente, aunque el FA no alcance la mayoría parlamentaria. En todo caso, faltan muy pocos días para que podamos hilar un poco más fino y despejar incógnitas.