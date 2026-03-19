Inversores del parque eólico Valentines deben cambiar de corredor de bolsa o vender sus acciones

Pocos días antes de avivado el debate sobre la posibilidad de que los pequeños ahorristas uruguayos puedan apalancar proyectos de empresas públicas a través del mercado de valores, los inversores del parque eólico Valentines —bajo la firma de Areaflin S.A., sociedad con participación estatal de UTE— recibieron en sus casillas de correo electrónico una comunicación del gestor privado de las acciones preferidas donde informaba la rescisión del vínculo y les daba un plazo de 10 días para encontrar otro corredor de bolsa o, de lo contrario, sus posiciones serían vendidas.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La emisión de estas acciones en 2016, usualmente referenciadas como ejemplo de éxito, entre otros aspectos, por sus altos retornos —así lo hizo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al instalar el tema en entrevista con la diaria Radio y en declaraciones posteriores—, incluyeron desde el inicio la administración de los dividendos por parte de Corredor de Bolsa Sura S.A., que fue seleccionado mediante proceso de licitación. A fines del 2024, el corredor Latin Securities S.A. comunicó al Banco Central (BCU) que compraría el paquete accionario de Sura y, según el mensaje enviado a los inversores de Valentines, el proceso de “fusión” continúa en curso.
A causa de esa “jubilación” de Sura, financiera que “se va del rubro” del mercado accionista uruguayo, y de la compra del nuevo interventor, que no mantiene interés en la gestión de las ganancias del parque eólico, en los primeros días de marzo “se les dio a los ahorristas la opción de transferir sus acciones a otro corredor de bolsa, o incluso venderlas”, confirmaron fuentes de UTE a Búsqueda. Aclararon que “es un tema entre privados” y que la empresa pública tiene poco margen de acción respecto a las molestias que la decisión de Latin Securities podría haber causado. No obstante, señalaron que sí pudieron “intervenir” para que el plazo sea mayor a los 10 días estipulados al inicio.
Ahorristas
La sensación que prima entre algunos remitentes del mensaje es que hubo una falta de difusión respecto al cambio de administración de sus acciones.
“Es una macana que puedan hacer esto sin dar por lo menos 90 días de aviso, porque mucha gente mayor ni va a ver el mail”, lamentó en conversación con Búsqueda el ingeniero Juan Pablo Landoni, participante de varias asambleas de accionistas. En ese ámbito, indicó, suelen faltar personas que residen lejos de Montevideo y que probablemente no quieran vender sus acciones, tanto por su renta como por la “confiabilidad” que transmiten. “Es horrible, tenés gente de Bella Unión que la única vez que interactuó por un tema de acciones fue con esto por las facilidades que se les dio, y ahora tienen que ir a buscar un corredor de bolsa, que por US$ 400 no te agarra nadie”, agregó.
Landoni tomó conocimiento de que otros inversores recibieron el mail en una fecha diferente a la suya (martes 3), “seguramente” por el gran volumen de clientes. Desde el BCU, relató, le trasladaron que Latin Securities estaba actuando mayormente ajustado a derecho, pero que el plazo legal para los accionistas debería ser de 30 días hábiles a partir de la notificación. Luego, procedió a contratar otro corredor de bolsa —mencionó a Balanz y Nobilis como algunas de las firmas que están captando las acciones—, algo que, según las fuentes de UTE, “decenas” dentro de un grupo de 2.000 inversores ya tramitaron.
Desde la empresa pública creen que el nuevo gestor de las operaciones de Sura se encargará de “buscar todas las líneas de contacto para procurar tener una comunicación con las personas”, aunque no es algo que puedan controlar dado que desconocen el listado de inversores en Areaflin, por tratarse de información confidencial.
Vuelta al mercado
El pasado viernes 13 el Poder Ejecutivo autorizó a UTE la oferta pública de un programa de obligaciones negociables “alineado con los objetivos de gestión de deuda definidos” por un monto máximo de hasta 1.110 millones de unidades indexadas, equivalentes a unos US$ 177 millones al tipo de cambio actual.
Según el prospecto que el ente presentó ante la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU en diciembre del año pasado, la emisión será dividida en dos series, una en unidades indexadas y otra en unidades previsionales, por un plazo de 19 y 25 años, respectivamente. Ambas serán amortizables en tres cuotas pagaderas en el período 2026-2028, con opción de cancelación anticipada.
UTE cuenta con una calificación de riesgo AAA.uy —mayor calidad en la escala— con perspectiva estable, otorgada por Fix SCR. Para este quinquenio planea profundizar en la mejora de las redes de distribución y la ampliación de las instalaciones de generación eléctrica.