... que oscurece

Los informativos de cierre de la televisión suelen ser un resumen de lo ocurrido en el día, en la comarca y en el mundo.

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Para un laburante como Fortunato, que a gatas si al mediodía se puede soplar en un boliche del Centro un sánguche caliente con un cortado largo entre la jornada matutina y la vespertina, y a la tardecita reunirse en casa con su mujer y sus hijos para recordar que todavía son una familia, el informativo de cierre, después de cenar y con una copita de vino digestiva, es casi un ritual sagrado.

En esa actitud estaba el Fortu, pero con un agregado: los últimos días habían sido tan cambiantes y sorprendentes que —pensó para sí mismo— capaz que mientras pasaban el informativo surgían novedades en la novela de terror del auto del presidente y sus innumerables variantes. “Al paso que van las cosas, en fija que no le erro”, reflexionó mientras se sentaba en su sillón frente a la pantalla.

Como era de esperar, la noticia principal era la incomprensible calesita de camionetas, rebajas especiales, publicidad encubierta para el concesionario de la marca, la aparición de descuentos a los que tirarse de cabeza con una guiñada es lo recomendable, las transferencias, la propiedad de la segunda camioneta, la rifa con un solo ganador llamado Yamandú, en fin, lo esperable.

Pero, como era previsible, el informativista interrumpió las noticias ya conocidas para decir que el presidente acababa de reunirse con cuatro personas de la prensa, elegidas a dedo por él, y había impedido el acceso a la reunión a todos los demás periodistas de radios y canales de televisión. Más se sorprendió Fortunato cuando el informativista dijo que los cuatro colegas, a los que esperaban entrevistar para conocer los detalles de la extraña reunión, ya se habían retirado de la Torre Ejecutiva, pero por la puerta de atrás, sin rencontrarse con sus colegas de otros medios. Algo realmente sorprendente.

Finalmente, cuando Fortunato ya empezaba a cansarse de tanta sorpresa desagradable y noticias repetidas, llegó la información de que el presidente había dicho en esa reunión que iba a donar la camioneta Hyundai a la ANEP, para que llevaran a los niños a pasear o a la escuela.

Ahí se le entrecerraron los ojos al pobre Fortu, porque su cabeza no podía registrar más desatinos incomprensibles.

“Serán, pues, los niños los beneficiarios de la discutida camioneta Hyundai”, decía al aire el informativista, mientras los párpados de Fortunato bajaban como el telón del teatro al final de la obra.

“Se informa, pues, que la primera actividad de la nueva camioneta de la ANEP será la de transportar a 200 niños de varias escuelas rurales del norte del país, para asistir a una kermés que organiza este fin de semana la escuela Maestra Florentina Burruchaga de la capital del departamento de Durazno”. Ahí Fortunato ya no registraba.

“Se estima que la capacidad máxima de la camioneta es de seis niños por viaje, por lo que 200 dividido seis da 33,33333, siendo, pues, esa la cantidad de viajes que hará la camioneta en su estreno en tan noble tarea. Digamos 34, para hacerlo más sencillo”, agregó el locutor.

A continuación el informativo trajo más informaciones sorprendentes, que Fortunato creía escuchar mientras dormía.

El presidente Trump llamó al presidente Orsi para informarle que en pocos días llegaría al puerto de Punta del Este un crucero deportivo de lujo de 45 metros de eslora, marca Hyundai, con capacidad para 25 pasajeros más la tripulación. Este fue bautizado El Canario, y se trata de un obsequio personal del primer mandatario norteamericano, para compensar la visita que el presidente Orsi había hecho al portaviones USS Nimitz hace unas semanas. La información agrega que Orsi ha rechazado el obsequio, pero que lo que a él le interesa es adquirir la nave, para evitar problemas. Ha ofrecido a cambio y como forma de pago la entrega de la estructura inconclusa de una patrullera que se encuentra en el astillero Cardama en España, y que Trump puede mandar a buscar cuando quiera. El prosecretario de la Presidencia, Dr. Jorge Díaz, está redactando el documento que firmarán ambos mandatarios, en oportunidad de la visita del presidente Orsi a los Estados Unidos, en ocasión de la Copa del Mundo. Se anuncia que Orsi se alojará en Mar-a-Lago, la residencia de veraneo de Trump, y que el Dr. Díaz también viajará para presenciar la firma del trascendente documento, desde donde se trasladará a Guadalajara para presenciar el encuentro de Uruguay contra España. Orsi ha indicado asimismo que el yate lo usará para llevar a navegar a sus compañeros de clase de la escuela rural a la que él asistió en Canelones hace décadas, con los que proyecta organizar torneos de pesca y de truco, a lo largo de los meses de enero y febrero. “El tema de los alumnos escolares es una de mis grandes preocupaciones —indicó a la prensa el presidente Orsi— y, de esta manera, florecerán nuevamente los recuerdos de aquellos tiempos, con la barra canaria”, concluyó.

Desde el gobierno han surgido varias voces de preocupación por estas decisiones que ha adoptado el presidente, pero la única que ha trascendido es la del presidente del Frente Amplio, Sr. Fernando Pereira, quien ha expresado que a él no le importa que Trump le regale un yate a Orsi y que lo lleve a alojarse en su residencia veraniega en Miami, sino que “lo importante es que el yate Hyundai sea seguro y que no se sacuda demasiado si hay mar de fondo, para que no se le siga moviendo el piso a Yamandú”, afirmó.

Fortunato estaba entredormido y escuchó alguna de estas informaciones cuando se iba a ir a dormir a su cama.

“Dentro de todo, si bien no escuché todo, lo raro es lo poco que han criticado los integrantes de la oposición. Con este escándalo bien que podrían iniciarle un juicio político”, pensó Fortunato, sin pensar que tal vez era mejor que Orsi siguiera este tortuoso e inconcebible camino, pero que no se alejara de su cargo por ningún motivo.