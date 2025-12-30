Redoblar las esperanzas en educación

Pablo Atchugarry, fundador y director de la Fundación Pablo Atchugarry, y Silvana Neme, directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry ( MACA ), conocido como un museo para la humanidad, me invitaron a presentar, en el marco del calendario de eventos de la fundación, el libro Redoblar las esperanzas en la educación . Compendio educación 2021-2024 el 7 de enero a las 19.00 horas en el acogedor teatro del MACA. La generosidad y la apertura a la producción y diseminación plural de las ideas y del conocimiento, y a apreciar su diversidad como factor de progreso de las sociedades, caracterizan, entre otros atributos, a Pablo y a Silvana.

El panel de excepción que preside la presentación del libro, integrado por el expresidente de la República Oriental del Uruguay Julio María Sanguinetti, el director nacional de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, la decana del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay, Denise Vaillant, y el músico, sociólogo y periodista Fernando Santullo, es indicativo de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la reafirmación del valor de la educación per se más allá de toda desavenencia o crítica; y, por otro lado, que el compromiso con la educación puede asentarse en la unicidad de propósitos fortalecida por la diversidad de perspectivas.

Seduce que un libro comprometido en conectar sensibilidades e ideas se pueda presentar en un espacio donde la sabiduría y la creatividad se comparten a cielo abierto y bajo la premisa de que la naturaleza y el arte constituyen un espacio de unión ideal ( https://www.fundacionpabloatchugarry.org/es/la-fundacion/ ). Asimismo, el sentir y el trajinar de la fundación y el MACA resuenan mucho con una concepción de la educación como formación integral, de elevación de la vida y del espíritu de las personas. La educación nos conecta con el universo y la humanidad, y como arguye Pablo Atchugarry se trata de “abrazar el cosmos y todo lo que siente el ser humano”. Su monumental escultura Abrazo cósmico es una lección de humanismo (entrevista a Atchugarry, La Mañana, enero de 2024, https://centroculturalpareja.com/1720-2/ ).

Por otra parte, el libro brega por evidenciar que uno de los mayores desafíos que enfrentan los sistemas educativos yace en entender a los alumnos como personas y seres singulares, y apuntalar sin excepciones o excusas el potencial de excelencia de cada uno de ellos. Esta visión democrática de la inclusión, preconizada con fuerza por la Unesco desde hace por lo menos dos décadas, conecta con lo que asevera Pablo Atchugarry, que cada niño sea estimulado para identificar su propio potencial, encontrar su propio camino, y referido a la experiencia de visitar el MACA: “Los niños vienen y hacemos la experiencia que elijan, que opten por su bloque de mármol, lo mismo que hago yo, pero en la cantera de Italia” (entrevista a Atchugarry, La Mañana, enero de 2024, https://centroculturalpareja.com/1720-2/ ).

Precisamente, una educación de excelencia, que congenie equidad, calidad y pertinencia, es aquella abierta a que se entrelacen diversidad de experiencias de aprendizaje que sean apropiadas por los alumnos y promuevan su integridad espiritual, moral y estética. O, siguiendo el deseo de Próspero, en el Ariel de José Enrique Rodó, que los alumnos “aspiren a ser individuos completos” y que abracen “los intereses de la humanidad” (Ariel, de Rodó).

El libro cuenta con el prólogo del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericano (OEI), Mariano Jabonero, que es un gladiador del multilateralismo como expresión de un mundo que se entiende sobre las cuestiones que precisamente nos unen como humanidad. Jabonero argumenta que el libro constituye un “esfuerzo paradigmático por conectar con sentido ideas, sensibilidades, temas, enfoques, estrategias y prácticas que, en su conjunto, redoblan las esperanzas sobre el valor de la educación”, y donde “se opta por una visión de la educación de puertas abiertas a diversidad de corrientes y enfoques, y busca acercar diferentes posicionamientos programáticos”.

El compendio incluye cuatro libros producidos entre el 2021 y el 2024. Se trata de un itinerario de viaje realizado luego de la pandemia del Covid-19 —a la vez global, regional y local— en favor de una educación que debiera ser la prioridad de las prioridades en un mundo turbulento y disruptivo, y marcado por una América Latina que le cuesta agendar su desarrollo, desigual socialmente y con debes de relevancia en lograr una educación de calidad para todos por igual.

Asimismo, el libro cuenta con una introducción donde se plantean 10 ideas fuerza de cambio asentadas en la convicción de que la educación constituye la vía más poderosa y perdurable de sembrar futuros alternativos a un mundo que reproduce a pasos agigantados su propia insostenibilidad. Brevemente, hago referencia a las 10 ideas fuerza.

La primera idea argumenta en favor de una educación transformacional de compromiso planetario que desencadene un movimiento intergeneracional orientado a reafirmar que los humanos nos necesitamos mutuamente para hacer sostenible nuestra vida en el planeta en armonía tensional con la naturaleza y los robots.

La segunda idea tiene que ver con forjar una educación movida por el propósito de formar seres libres, pensantes y solidarios que permita a los alumnos ejercer la libertad sin ataduras, y disfrutar del pensamiento autónomo, crítico, ético, creativo y futurista. La autonomía del pensamiento se sustenta en un manejo fluido de la lectura y escritura, así como de los diálogos entre los saberes de las ciencias, la matemática, la ética, las humanidades y el arte que ayudan a desencriptar la complejidad del mundo.

La tercera idea versa sobre una educación que asume sus roles interdependientes como política cultural que promueve el entendimiento entre credos e identidades; política social que iguala en oportunidades; política ciudadana que fortalece la democracia, la convivencia y la pluralidad; política comunitaria que conecta con expectativas y realidades locales; política económica que promueve la excelencia y la competitividad de los recursos humanos; y política de familias que, atendiendo su diversidad, estimula su involucramiento en la enseñanza.

La cuarta idea reafirma una educación universalista y humanista que pone foco en lo que es común y diverso, esto es, valores universales que, a la vez de reafirmar una humanidad compartida, permitan la apreciación y el respeto recíproco de la diversidad de las personas y de los particularismos de las comunidades. Asimismo, se aboga por la complementariedad entre los valores de libertad, justicia, inclusión, cohesión, excelencia, cooperación y convivencia como ejes transversales de formación desde la educación de primera infancia en adelante.

La quinta idea pone la mirada en conectar los conocimientos y ampliar los espacios de aprendizaje para estimular las interrelaciones entre las emociones y las cogniciones; la razón y los sentimientos; el cuerpo, el cerebro, la mente y el espíritu; y el aprender a aprender, ser, conocer, hacer y vivir juntos. La educación es la conjunción envolvente y armoniosa del bienestar individual y colectivo.

La sexta idea alude a una educación ciudadana, global y local que integre la educación civil (pluralidad, diversidad, tolerancia y convivencia) y cívica (historia, política y democracia) a lo largo y ancho de la formación. Se sugiere promover talleres de filosofía, desde la infancia, como espacios de reflexión y de ejercicio democrático.

La séptima idea profundiza en una visión transformacional del currículo y de la pedagogía como los puntos de enlace entre el para qué, el qué, el cómo, el dónde y el cuándo educar y aprender a la luz del imaginario de sociedad perseguido. Se trata de formar a las nuevas generaciones para mejores futuros como el norte de referencia de la educación.

La octava idea prioriza el apuntalamiento de las inteligencias humanas para direccionar la inteligencia artificial (IA) bajo el entendido de que lo que la singulariza es la capacidad de problematizar y vivenciar situaciones. Una alfabetización intensiva de educadores y alumnos acerca de la comprensión y los usos de la IA es condición sine qua non para que la inteligencia humana sea el socio mayoritario del socio minoritario, la IA.

La novena idea se enfoca en promover el bienestar y la salud mental de educadores y alumnos como base insoslayable de relaciones empáticas y de procesos efectivos de enseñanza y de aprendizaje. Resulta clave estimular oportunidades y espacios para generar confianza entre educadores y alumnos, así como la retroalimentación y el aprendizaje mutuo.

La décima idea proponer avanzar en una educación iberoamericana asentada en la unidad de propósitos y acción, y en resguardar su diversidad. Se aboga por una nueva generación de políticas públicas que ponga el foco en revertir la calidad y la equidad altamente deficitarias de los aprendizajes en lengua materna, matemáticas y ciencia, que ponen en riesgo la sostenibilidad de la democracia y del desarrollo, así como de cimentar una sociedad de cercanías culturales y sociales.

Finalmente, comparto el enlace del acceso gratuito al libro para que cada lector arme su propio rompecabezas de ideas fuerza de cambio educativo (https://oei.int/oficinas/secretaria-general/publicaciones/redoblar-las-esperanzas-en-la-educacion/ ). Los espero en la presentación (https://macamuseo.org/eventosmaca/ikff8av4i2wascwwaa13xnvnukmtew).

Renato Opertti es asesor en proyectos internacionales del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay; presidente del Consejo Asesor de la OEI.