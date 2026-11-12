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    Oposición pidió la renuncia de tres ministros en una semana

    La interpelación a Castillo, una resolución del gobierno que involucra a Lustemberg y una tragedia en Río Negro motivaron los reclamos en la Cámara de Diputados

    El ministro de Trabajo, Juan Castillo, durante su reciente interpelación en la Cámara de Diputados.

    El ministro de Trabajo, Juan Castillo, durante su reciente interpelación en la Cámara de Diputados.

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    Mauricio Zina, adhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    La interpelación al ministro de Trabajo, Juan Castillo, el miércoles 4, culminó con toda la oposición unida y consiguiendo que se apruebe una moción de desaprobación a sus explicaciones en esa cámara. Fue la primera vez que eso ocurrió con un secretario de Estado en un gobierno del Frente Amplio. El martes 10, el Partido Colorado, al que pertenece el miembro interpelante, Adrián Juri, publicó un comunicado donde pidió su renuncia o que el presidente Yamandú Orsi lo remueva de su cargo.

    Durante esa interpelación, también el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez pidió la renuncia de Castillo. No se quedó ahí. Al referirse en sala a la renuncia el día anterior del ministro de Transporte español Óscar Puente, luego de una tragedia ferroviaria en la que murieron 69 personas el 28 de octubre, expresó que “alguna otra ministra tendría que pensar en renunciar ante fallecimientos recientes”. Fue una referencia a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y a la muerte de tres militares frente a las costas de Fray Bentos durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay para un curso de buzos tácticos del Ejército, el 29 de octubre.

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    Seis días después, el diputado Federico Casaretto, del Partido Nacional, volvió a pedir la renuncia de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg. Eso fue luego de conocerse que el Poder Ejecutivo decidió revocar una resolución firmada en octubre de 2025 por esta jerarca, que reducía de cinco a tres años una sanción de inhabilitación de ejercicio profesional para la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable a raíz de la muerte de Soledad Barrera tras una intervención quirúrgica en 2023.

    Desde la oposición se consideró que esta decisión, firmada en conjunto entre Lustemberg y Orsi, desautorizó y dejó en falsa escuadra a la secretaria de Estado al rescindir una resolución que le había provocado una crisis política en su cartera —con la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública— y que había defendido reiteradas veces en el Parlamento.

    El propio Casaretto será quien interpele, en fecha aún no confirmada, a la ministra Lustemberg, según se hizo público este miércoles 11.

    Los tres pedidos no tienen la misma fuerza, según las consultas realizadas por Búsqueda entre legisladores opositores. En el caso de Lazo, aún hay una investigación en curso sobre lo ocurrido en Fray Bentos, y no todo el bloque está de acuerdo en achacar las responsabilidades a la ministra. En las otras dos situaciones el planteo tiene otro peso, aunque ninguno se expresó optimista en que los involucrados o el gobierno se acojan a los reclamos.

    En espera

    “Parece que tanta vergüenza no pasé”, ironizó Juri. El diputado colorado se refirió a un encontronazo que tuvo con su par frenteamplista Sebastián Valdomir, quien le dijo que estaba “pasando vergüenza” durante un tenso cuarto intermedio. Buena parte de su intervención giró en torno a que consideraba “incompatible” que un dirigente comunista sea ministro de Trabajo. “Ahora la palabra la tienen Orsi y el ministro”, agregó. En la oposición tienen claro que la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo.

    En eso influye también que, aunque no se han reunido por este tema, blancos, colorados e independientes no creen que elevar la apuesta a nivel parlamentario —o sea, impulsar la censura al ministro— tenga andamiento. En esas bancadas admiten que no se tenían grandes expectativas en la interpelación a Castillo y la primera parte de su desarrollo no permitía visualizar que tendría un desenlace histórico. Fue una moción entre Cabildo Abierto e Identidad Soberana, a la que se plegaron los tres partidos coalicionistas, la que permitió el resultado final.

    “No queremos convertir triunfos en derrotas”, afirmó por su lado el nacionalista Rodríguez. “No creo que para una moción de censura tengamos los votos de Cabildo. No me lo dijeron, pero somos pocos y nos conocemos”, agregó. Según la Constitución, aun si se aprobara esa moción en Diputados el tema sería elevado a la Asamblea General, donde el Frente Amplio tiene 65 votos, exactamente la mitad.

    “Lo que nos queda por hacer es resaltar que el ministro no tiene respaldo parlamentario y por ende debe renunciar o que el presidente le exija la renuncia”, señaló el colorado Felipe Schipani. Gerardo Sotelo, el único diputado del Partido Independiente, no cree en este extremo: “Deberían sacarlo (a Castillo) de acá a dos semanas, pero no espero nada de este gobierno y menos un gesto republicano”.

    En el caso de Lustemberg, el diputado Casaretto, cuyos cuestionamientos a la jerarca comenzaron casi desde que asumiera el cargo, aplaudió la decisión del mandatario y cuestionó a la secretaria de Estado. “Que una ministra termine firmando una resolución con el presidente que contradice todo lo que sostuvo en estos meses, pese a toda la información que le brindamos en el Parlamento, es inaceptable. Si yo fuera ministro y el presidente me pide que yo firme una resolución que contradice lo que yo generé, que fue un problema para el gobierno, yo tendría que dar un paso al costado”, afirmó.

    Casaretto rechazó que esta oleada de pedidos de renuncia —de los cuales el de Lustemberg, ya reiterado y secundado por varios de sus compañeros de banca, fue el último— termine resultando contraproducente a los intereses de la oposición. “Yo pregunto al revés: ¿no desgasta al gobierno que sus ministros estén constantemente haciendo acciones que ameriten estos pedidos? Ninguno es descabellado. Es como cuando el oficialismo cuestionaba el número de interpelaciones”, expresó.

    En el Frente Amplio, hasta el momento, esto no ha pasado de conversaciones de pasillo. “Llama un poco la atención el aluvión, pero tampoco extraña tanto. Si rompieron el récord de interpelaciones, capaz pueden romper el de pedidos de renuncia también”, ironizó el diputado Alejandro Zavala.

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