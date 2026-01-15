¿Una CIA uruguaya?

Enero trae calma. Por más de que a veces ocurren algunos episodios que sacuden la siesta veraniega que comienza con el cambio de año, igual es un tiempo de reflexión y tranquilidad. El calor, el sonido del mar, la capital con menos personas, todo se hace de otra forma y es momento de pensar con más calma. No es tiempo perdido. Al contrario, a veces es por estas fechas cuando se toman decisiones importantes, que luego se ejecutan a lo largo del año.

Sirve también para ver algunos episodios del año recién terminado desde otra perspectiva. Para eso, lo ideal es volver a analizar con tranquilidad distintas acciones y declaraciones ocurridas durante los meses más cargados de noticias y que, por ese motivo, pasaron un tanto desapercibidas o quedaron desconectadas. O simplemente porque se generó una discusión paralela con cada una de ellas, pero muy pocos buscaron la forma de unirlas para adivinar qué era lo que había detrás.

Es lo que ocurre con el combate a la inseguridad, el tema que más preocupa a los uruguayos. Hay muchas señales enviadas por el gobierno, en especial durante los últimos meses del año, que generaron discusiones inconexas, pero que parecen ir en la misma línea y sugerir cambios para el año que comienza. Hay un trasfondo de aumentar la represión, de mano más dura, que quedó diluido debido a una discusión cada vez más ruidosa entre oficialismo y oposición y una comunicación entreverada de las principales figuras del Poder Ejecutivo. Pero todos los mensajes parecen ir en la misma línea.

El mayor debate se dio luego de que el presidente Yamandú Orsi planteara como un “ejemplo a analizar” lo que está ocurriendo en El Salvador con el presidente, Nayib Bukele, y su combate al narcotráfico y a las pandillas denominadas como “maras”. Lo de Bukele tiene dos caras. Por un lado, logró restablecer la seguridad en su país y tiene una gran aceptación popular: alrededor del 80% de sus conciudadanos lo respalda. Por otro, arrasó con las garantías individuales y con algunos de los principales derechos humanos, y encabeza un régimen autoritario. Orsi no fue claro con respecto a qué era lo que había que analizar y generó interpretaciones de todo tipo.

Después precisó sus dichos y se refirió a la importancia de discutir acerca de cómo Bukele logra tener índices de aprobación tan altos pese a haber instalado un régimen autoritario. Lo que quiso decir, explicó después, es que el tema de la seguridad se está volviendo tan importante en algunos países, asediados principalmente por el narcotráfico, que su población está dispuesta a perder libertades con tal de vivir de una forma más segura.

En los hechos, lo que Orsi hizo fue instalar la discusión sobre si es necesario o no endurecer el combate a la delincuencia y al narcotráfico. Fue algo premeditado, evidentemente, no se le ocurrió en ese momento el ejemplo de Bukele, hacía un tiempo que lo venía pensando.

Pero lo que hay detrás es mucho más. Hubo varias pistas en ese sentido en las últimas semanas. Las brindó Orsi y también otros jerarcas del Poder Ejecutivo. Es más, en el mismo Desayuno Búsqueda en el que se refirió al “ejemplo Bukele”, mencionó en varias oportunidades la importancia de fortalecer la “inteligencia” para combatir el crimen. Hasta sugirió la posibilidad de crear una nueva agencia. “Hay que discutirlo”, dijo.

Días después, al exponer durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el Radisson Victoria Plaza, Orsi se volvió a referir a la importancia de trabajar mucho más en temas de inteligencia para combatir al narcotráfico y las grandes bandas criminales y volvió a deslizar la posibilidad de crear una nueva institución que se dedicara especialmente a eso. Lo hizo en medio de otras reflexiones que acapararon la atención, pero quedó claro que el gobierno transita hacia ese lugar, lo que motivó una nota periodística de Búsqueda, en la que se incluyen algunos detalles del plan.

Se trata de una nueva agencia de inteligencia, con poder para realizar operaciones ocultas, basada en lo que ocurre en otros países. Eso también lo sugirió Orsi y lo desarrollaron las fuentes consultadas por Búsqueda. Como el Mossad en Israel, como el M15 en Inglaterra o como la CIA en Estados Unidos. Confieso que durante la entrevista a Orsi en Desayunos Búsqueda en un momento se me vino a la cabeza la imagen de una CIA uruguaya y estuve a punto de preguntárselo, pero luego la conversación derivó hacia otro lado, más cercano a El Salvador que a Estados Unidos.

Un mes antes, fue el ministro del Interior, Carlos Negro, el que también esbozó una idea similar. Al ser entrevistado en el ciclo Desayunos Búsqueda, se refirió a la futura creación de un “grupo de elite”, integrado por especialistas de distintas áreas, destinado a abordar los temas más complejos y a perseguir a los delincuentes más importantes.

Pues, después de tantas señales en el mismo sentido, parece evidente que este año algo va a ocurrir al respecto. Y también que se pondrá arriba de la mesa la creación de una nueva agencia, que debería ser votada por el Parlamento, con potestades muy significativas.

No estaba tan lejana de la realidad esa idea de una “CIA uruguaya”. Ese es el concepto que están manejando algunos de los principales integrantes del Poder Ejecutivo, según me comentaron. La intención es clara. Dar un vuelco en el combate a la inseguridad y frenar el avance del narcotráfico.

Para avanzar en ese sentido es necesario que haya un consenso político, eso es evidente. Quizás en eso también se enmarca el diálogo que mantienen representantes del oficialismo y de la oposición en temas relacionados con la inseguridad. Negro, al menos hasta hace unas semanas, estaba optimista con respecto a poder lograr políticas de Estado en este punto tan trascendente.

Si la opción es endurecer la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, y hacerlo imitando el modelo de países que dedican muchos esfuerzos a tareas de contrainteligencia, espionaje y similares, es posible que exista un consenso político bastante generalizado. Este es el momento de hacerlo.

Porque todas las encuestas muestran ese malestar creciente en una mayoría importante de la población con respecto a la inseguridad. Ya no sirve más aquel consuelo de que somos el país más seguro de América Latina y que aquí nunca va a pasar lo que está ocurriendo en la región. La gente sabe que no estamos tan lejos. Y reclama medidas más firmes, antes de que sea demasiado tarde.

Hasta una CIA uruguaya podría llegar a ser bien recibida en estos momentos, por más que está asociada a momentos terribles del pasado reciente. Lo siguiente podría ser Bukele. Y de eso sí tendríamos que quedarnos lo más lejos posible.