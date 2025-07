Una mochila demasiado pesada

Hace décadas que no ocurre algo similar dentro del Partido Nacional; los blancos siempre se caracterizaron por tener al menos dos liderazgos fuertes en competencia

El expresidente Luis Lacalle Pou está haciendo lo que tiene que hacer. Aparece muy poco, no participa en la discusión diaria de los distintos temas y rara vez opina de los asuntos más polémicos. Se llamó a silencio. Cual surfista, condición que lo define, estuvo durante cinco años remando en el mar, subiéndose a todas las olas importantes que iban apareciendo, mostrando sus destrezas y también sufriendo alguna caída y revolcón.

Ahora resolvió salir del agua y esperar en la arena. Está ahí, a la vista de todos, pero no se expone. Trata de quedar fuera de las miradas. Eligió una silla reposera cómoda para dedicarse a mirar el horizonte. Y es evidente que se trata de una decisión consciente, premeditada. Por algo resolvió renunciar a su condición de senador y también optó por no ser elegido como presidente del Directorio del Partido Nacional. Quiere alejarse, dejar de ser el protagonista por un tiempo y no verse obligado a opinar sobre todos los temas.

Es entendible la estrategia. Terminó su mandato con una popularidad alta y prefiere dejarla en resguardo, al menos por un tiempo. La distancia le sirve también para que sus conciudadanos puedan extrañarlo, para bien o para mal. Es una forma de mostrar su vigencia sin tener que desgastarse. Queda el espacio libre y eso implica la posibilidad de que se vayan generando nuevos escenarios u otros protagonistas.

El problema es que no hay nadie que le haga sombra en el bloque ideológico que Lacalle Pou representa. La coalición republicana todavía está en formación y los liderazgos de los partidos políticos que la integran son incipientes o no masivos. No quiere decir que no los haya. El asunto es que ninguno de ellos tiene la capacidad de poder acercarse a Lacalle Pou como para competirle con posibilidades ciertas.

En otras palabras, el mar de los republicanos está muy tranquilo. Demasiado. Por más surfistas que pueda haber en el agua, casi no hay olas. Y no parece ser centro de preocupación para muchos de ellos. En especial para la mayoría de los blancos. Total, ya está Lacalle Pou, candidato seguro para las elecciones nacionales de 2029 y con posibilidades serias de ganar, dicen. Los colorados no lo manifiestan públicamente, pero muchos también lo piensan. Al igual que los integrantes del Partido Independiente.