Óscar Andrade coordinará la bancada de senadores del Frente Amplio

El 28 de febrero culminará formalmente el primer año de la actual legislatura y con ello el senador Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular (MPP), dejará la coordinación de la bancada de senadores del Frente Amplio.
Durante el primer año de la legislatura, la tarea estuvo en manos del senador del MPP Daniel Caggiani
El 2025 fue un año de intensas negociaciones en el Parlamento, una tarea en la que los coordinadores de las bancadas tienen un rol clave. Gracias a los acuerdos políticos logrados, el Frente Amplio pudo aprobar el Presupuesto con amplio apoyo de la oposición y sin contar con mayoría en la Cámara de Diputados.
A partir del 1 de marzo de 2026 la responsabilidad de ordenar el trabajo legislativo del oficialismo en la Cámara Alta, y de coordinar con las bancadas de la oposición, pasará a manos del senador Óscar Andrade, del Partido Comunista, el segundo sector con más peso en la interna frenteamplista, según confirmaron a Búsqueda legisladores oficialistas.
El pasado diciembre Andrade asumió como secretario general del Partido Comunista, por lo cual deberá repartir su tiempo entre ambas responsabilidades y en la bancada asumen que habrá un trabajo más colaborativo. Consultado, Caggiani resaltó que Andrade “es un gran compañero que tiene una experiencia importante en el Parlamento”.
Las bancadas de senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado aún no definieron quiénes serán los coordinadores en 2026, informaron a Búsqueda legisladores de ambos partidos.