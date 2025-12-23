Óscar Andrade, el ascenso “esperable” y “natural” que permite al Partido Comunista despegarse del gobierno

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El Partido Comunista tiene un nuevo secretario general a partir del sábado 20: el senador y exsindicalista de la construcción Óscar Andrade . El legislador había sido el segundo dirigente más votado el sábado 13 en el congreso, con 609 votos, y ahora se erige con el rol más importante del partido, pese a que no fue el único nombre que estuvo en consideración en la reunión del Comité Central que definió su elección y la de otros 14 dirigentes en diferentes tareas de responsabilidades del partido.

Andrade llegó al Comité Central como uno de los tres nombres posibles, junto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo (el más votado en la interna), y la diputada Ana Olivera, quien renunciará a su banca en febrero. Pero previo a ese encuentro, donde se discute y se define la composición de todo el Comité Ejecutivo del partido, la integración saliente del órgano discutió otra propuesta.

Según dijeron fuentes del sector a Búsqueda , en ese encuentro se discutió en primer lugar la continuidad de Castillo en el cargo, pero el ministro volvió a reiterar que, dada su compleja agenda como secretario de Estado, no estaba interesado en volver a asumir como secretario general, cargo que ocupa desde 2017. Descartada la candidatura de Castillo, el Comité Ejecutivo tenía arriba de la mesa otros dos nombres. Uno era el de Olivera, impulsada por buena parte de los que querían a Castillo en el cargo, y el otro era el de Andrade, con un fuerte respaldo del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), del que fue un destacado dirigente. En esa instancia, Olivera tomó un camino similar al de Castillo y decidió retirar su candidatura, lo que le dejó vía libre a Andrade para que fuera electo, con el apoyo del ejecutivo partidario.

El nombre del sindicalista fue luego propuesto al Comité Central, junto con el del resto de los dirigentes que integrarán el Comité Ejecutivo, en una plancha que fue aprobada con pocas modificaciones. Uno de los cambios fue el nombre del secretario de Propaganda del partido. El candidato original era el actual secretario de Prensa y Propaganda del Sunca, Cristian Techera, pero según dijeron fuentes partidarias a Búsqueda el dirigente tenía compromisos con su sindicato hasta febrero, por lo que continuará en el cargo quien venía desempeñándose en ese puesto, Gabriel Mazzarovich, al menos hasta ese mes.

Sin Techera, el Comité Central mantendrá tres personas directa o indirectamente asociadas al Sunca: Andrade, Ignacio Bardesio como alterno de Relaciones Internacionales y el diputado Daniel Diverio como secretario departamental de Canelones.

En lo demás, el nuevo ejecutivo comunista tiene continuidades y cambios. En la Secretaría de Organización se mantiene Guillermo Rehermann, y Ana Olivera seguirá al frente de Unidad Política, una figura que, aseguran, genera respeto y garantías en filas frenteamplistas. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, continuará en la Secretaría de Sindicales, en Programa se mantendrá el diputado Bruno Giometti y en Derechos Humanos quedará Graciela Montes de Oca. También Juan Bernassa seguirá al frente de la Secretaría de Educación.

Entre los principales cambios, Castillo pasará a la Secretaría de Relaciones Internacionales, mientras que la Secretaría de Finanzas será ocupada por Silvia Rehermann. Ejercerá ese puesto en sustitución de la dirigente del Sunca Laura Alberti, indagada por desvíos de dinero del Fondo de Vivienda de la Construcción. El rol de Alberti en el partido había traído algunas complicaciones adicionales. Durante el segundo semestre del año, la dirigente dejó de manejar los recursos del sector político. A su vez, el hecho de que Alberti fuera secretaria de finanzas tanto del partido como del Sunca le valió una denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura realizada por un afiliado al sindicato en el entendido de que los estatutos del Sunca establecen una incompatibilidad para ocupar ambos puestos.

Mensajes y expectativas por Andrade

Tras reunirse el Comité Central, el partido emitió una declaración en la que cuestionó los proyectos del senador colorado Pedro Bordaberry y el diputado blanco Rodrigo Goñi para establecer prisión domiciliaria a represores de la dictadura hoy detenidos en Domingo Arena: “Los dos proyectos parten de una base que es inaceptable: igualar la situación de las víctimas y los victimarios y buscar reinstalar una versión de la historia que justifica la impunidad”.

Andrade también encabezó una conferencia de prensa. “Nuestra bandera es roja y está inspirada en la lucha de la clase obrera de más de un siglo”, sostuvo el exsindicalista, que subrayó que esa bandera “decidió seguir siendo roja cuando se desplomaban los muros y las convicciones”.

El ascenso de Andrade como máxima figura partidaria era algo “esperable” y “natural”, evaluaron jerarcas del gobierno consultados por Búsqueda. Ya en el congreso anterior, el exsindicalista había potenciado su liderazgo, con tres figuras del Sunca en roles clave: Diverio, Bardecio y Alberti. El hecho de haberse convertido en la figura máxima del partido era, señalaron, un proceso que tarde o temprano ocurriría.

Además, algunos integrantes del Poder Ejecutivo ven que esta “estrategia” del Partido Comunista le permitirá hacer más énfasis en temas distintivos del sector en los cuales confronta con el gobierno, como la propuesta de añadir un impuesto adicional al 1% más rico del país. Castillo, al ser parte del gabinete, quedaba en cambio en una posición “incómoda” porque formaba parte del gobierno y a la vez debía cuestionar e impulsar propuestas contrarias a la agenda oficial.

La elección de Andrade tampoco sorprendió en la bancada frenteamplista. Los legisladores oficialistas descartan que el exsindicalista vaya a ser una piedra en el zapato del gobierno de Yamandú Orsi, ya que en lo que va del período ha tenido una actitud colaborativa. “Hasta ahora ha sido un soldado”, dijo una fuente de la bancada.