Héctor Cancela, rector de la Udelar: “Para mí, la familia es lo número uno, sin duda”

Es ingeniero en Sistemas de Computación, sin embargo, hasta hace poco no usaba celular. ¿Por qué? En realidad, hace mucho que ando con la computadora portátil para un lado y para el otro. El celular es una computadora muy chiquita, sin teclado, poco cómoda. La diferencia está en que con la computadora, en el momento en que uno baja la pantalla, no te pueden ubicar. Cuando tomé posesión en el rectorado me pidieron que, por favor, tuviera un celular. Me dieron uno institucional y accedí porque tampoco es cuestión de complicar a la gente que trabaja con uno. Es una cuestión de manía, si se quiere, de que realmente me gusta escribir con los 10 dedos.

Tampoco tiene auto. ¿Por alguna razón filosófica? Es una suma de muchas cosas. Una de las áreas en las que yo he trabajado en investigación tiene que ver con el transporte público y efectivamente es más ecológico y eficiente. Es mejor desde el punto de vista social. Entonces, prefiero el ómnibus. También me parece que es bueno promover los hábitos de transporte activo, así que cuando puedo me traslado en bicicleta. No lo logro hacer todos los días porque, a veces, la agenda es muy apretada. Empiezo muy temprano y termino muy tarde.

¿Su familia también se adhiere a ese estilo de vida? Sí, es un estilo familiar, todos tenemos más o menos la misma filosofía. En verano a veces alquilamos un auto para ir de vacaciones a algún lugar. No es una negación, pero en la ciudad, sin duda, el impacto que tiene el auto es muy negativo por todo lo que implica: espacio de estacionamiento, polución, gasto energético.

Es hincha de Nacional. ¿Cuál es su grado de fanatismo? No es enorme. Me gusta el fútbol, pero me gusta mucho más el básquetbol. Soy hincha de Larre Borges. Capaz que soy más fanático en básquetbol que en fútbol.

¿Tiene algún hobby? Hoy la verdad que no tengo demasiado tiempo libre, pero me gusta armar rompecabezas y el go, un juego chino de estrategia. A veces se lo compara con el ajedrez, es un juego de ese estilo, pero mucho más estratégico.

También le gusta jugar al truco, ¿no? Sí, me gusta, pero no soy fanático. En general, juego con la familia de mi esposa. Mis suegros juegan bastante. También a la conga.

No toma alcohol. ¿No le gusta? No me gusta, ni me cae muy bien. Tampoco es un cero. En un brindis de fin de año, puedo tomar algo, pero de forma muy puntual. No me llama la atención.

Suele veranear en distintos lugares del interior del país. ¿Cuál es su lugar preferido? Es difícil elegir uno. Hemos estado en varios balnearios del interior, como Las Cañas, laguna Merín, San Gregorio. El balneario de río o de lago es muy interesante. En general, tiene más vegetación sobre la costa y más tranquilidad. Esos lugares así, con menos locura que la costa, me gustan. La costa me gusta más en invierno, cuando está más tranquilo. La Pedrera en julio es espectacular. Me encanta el viento, entonces julio allá es fantástico.

Fue decano de Ingeniería y tuvo la oportunidad de ir por un segundo período, pero prefirió no presentarse para dedicarle más tiempo a su familia. ¿Se arrepiente? Para mí, la familia es lo número uno, sin duda. En aquel momento había hecho el período de decanato. Mi hija tenía 15 años, mi hijo 10. Realmente estaba muy a las corridas. Salía del decanato corriendo para ir a buscar a mi hijo al club. Había actividades en la escuela a las que no llegaba. Mi hija estaba en la adolescencia, una etapa de afirmación de la personalidad y búsqueda de límites. Quería tener un tiempo más directo para estar con ellos, no saltarme actividades, pero tampoco quería incumplir en el decanato. Por eso preferí no presentarme. Hoy estoy contento de haber tomado esa decisión porque pude acompañar esa etapa de mis hijos. Ahora tienen 25 y 20, hay que acompañarlos, pero desde otro lado.

Con su esposa forman parte de la asociación civil Pircayllus. ¿Qué trabajo realiza esa asociación y cuál es su tarea y la de su esposa? Es una asociación de fomento barrial y social que se encuentra en un espacio cedido por la intendencia, muy cerca del Cilindro Municipal, un barrio relativamente desfavorecido. A lo largo del tiempo, la asociación ha llevado adelante distintas actividades, desde fomento cultural, talleres de candombe, de guitarra, dictado de cursos, apoyo escolar, merendero. Tiene aproximadamente 25 años, a lo largo de los años se ha ido adaptando a las necesidades del barrio. Yo ahora le estoy dedicando poco tiempo. Al tomar el rectorado, dejé mi lugar en la directiva porque los tiempos no iban a ser viables. Pero mi esposa sigue teniendo un rol bastante activo.