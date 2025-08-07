  • Cotizaciones
    Teatro argentino del bueno durante un mes en El Galpón Internacional

    Comienza este fin de semana con Suavecita y reunirá a Leonor Manso, Miguel Ángel Solá, Camila Peralta, Luciano Cáceres, Maxi de la Cruz, obras de clown, títeres y máscaras

    Camila Peralta en Suavecita

    Camila Peralta en Suavecita

    FOTO

    Difusión El Galpón
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Con sus 800 butacas, la sala César Campodónico del teatro El Galpón se ha transformado en la principal plataforma de teatro argentino en Montevideo. Siempre lo fue. Antonio Gasalla y Enrique Pinti la llenaban muy seguido en la primera década del siglo. Hernán Casciari y Natalie Pérez lo hicieron en las últimas semanas con sus aclamados espectáculos. En un marco de dificultades financieras que afecta a la institución galponera, y mientras su director, Héctor Guido, reclama con vehemencia la aún pendiente reglamentación de la Ley de Teatro Independiente, aprobada en 2019, pero aún sin presupuesto, esta gran sala se presenta como un tanque de oxígeno para el histórico colectivo teatral montevideano.

    Durante agosto y setiembre tendrá lugar allí la tercera edición del ciclo El Galpón Internacional, un verdadero festival de teatro argentino de calidad (son cinco obras de ese país y una de Austria) producido por la propia compañía que, con entradas en venta en RedTickets de $ 900 a $ 2.300, presentará seis espectáculos en cinco fines de semana consecutivos: Suavecita, Miniaturas, Cae la noche tropical, Mi querido presidente, Muerde y Gaspet.

    Realismo mágico porteño

    El ciclo comienza con Suavecita, éxito del off porteño consagrado en 2024 en la calle Corrientes, que llegará a la Campodónico el sábado 9 a las 21 horas y el domingo 10 a las 19.30. Se trata de una obra unipersonal escrita y dirigida por Martín Bontempo y protagonizada por Camila Peralta, una actriz en franco ascenso en la escena teatral y audiovisual argentina, a quien el público puede reconocer como la hermana de Griselda Siciliani en la serie Envidiosa, que en breve estará en el spin off de El marginal, de próximo estreno en plataformas.

    Suavecita-Camila-Peralta
    Camila Peralta en Suavecita

    Camila Peralta en Suavecita

    Suavecita funda un mito. Una fantasía marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja, el rumor corre a sus espaldas. El Dr. Rodríguez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales”, reza la sinopsis de esta obra, que cuenta una historia imbuida de una especie de realismo mágico a lo porteño, un relato que combina ciencia ficción, misterio y erotismo. Una mujer descubre que tiene el don de despertar pacientes en coma mediante el poder de su cuerpo, y de esa manera puede ganarse la vida y darle a su hija un futuro mejor que el suyo. Así, recorre hospitales públicos del conurbano bonaerense, devolviendo la vida a quienes la tenían casi perdida. Junto al componente sobrenatural, la obra también explota la problemática social del acceso a la medicina en los sistemas de salud de esta parte del mundo.

    Embed - SUAVECITA

    La actriz ganó en 2023 tres importantes premios por su actuación: el ACE a la Actuación femenina en unipersonal, el Trinidad Guevara a la Revelación femenina, el María Guerrero a la Actuación unipersonal. “En ese espacio entre lo mágico y lo terrenal aparece ella, con un objetivo más terrenal que mágico: ganar dinero para mantener a su hija y darle las mejores condiciones de vida posibles”, concluye el anuncio.

    Un uruguayo en Viena

    El sábado 16 y el domingo 17 a las 16 horas se presenta en la sala Cero Miniaturas, anunciado como “un espectáculo para toda la familia”. Se trata de una creación de la Compañía de Teatro de Objetos y Títeres Die Kurbel, proveniente de Austria, fundada y dirigida por Fabricio Ferrari, actor y titiritero uruguayo, que desde 2020 forma parte del conjunto de títeres de la Ópera Popular de Viena.

    Miniaturas, de Fabricio Ferrari
    Miniaturas, de Fabricio Ferrari

    Miniaturas, de Fabricio Ferrari

    La obra está inscripta en el género del teatro de objetos, y reúne situaciones cotidianas que son narradas con una mezcla de humor y poesía. El argumento, según su creador, es simple: “Tres sillas se pelean por la primera fila, dos despertadores se despiertan mutuamente, una cuerda se convierte en una graciosa y nostálgica presentadora que nos acompañará durante toda la obra”. Miniaturas es presentada así: “Una serie de minidramas en imágenes y sonidos representados con viejos objetos. En manos del manipulador, los objetos cobran vida y cuentan una historia tras otra, siempre presentadas por Klara, un títere creado a vista del público con apenas un par de nudos en una cuerda. Miniaturas es una invitación a jugar con la imaginación”.

    Vuelve la Manso

    Leonor Manso es una verdadera actriz de culto de la escena argentina, un prodigio de versatilidad, tan buena en una telenovela comercial como en una pieza de teatro experimental. El viernes 16 a las 21 horas y el sábado 17 a las 19.30 se presentará en la sala Campodónico Cae la noche tropical, versión teatral de la célebre novela de Manuel Puig, adaptada por Santiago Loza y Pablo Messiez, y dirigida por este último. Junto a Manso completan el elenco Eugenia Guerty y Carolina Tejeda.

    Cae la noche tropical
    Leonor Manso y Eugenia Guerty en Cae la noche tropical

    Leonor Manso y Eugenia Guerty en Cae la noche tropical

    Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y conversan acerca de los amores de una vecina más joven. Se trata de un obra teatral que habla de los vínculos, de los afectos y de los temas fundamentales de la vida, que, más allá de la obra, son los mismos de siempre: el amor, el paso del tiempo y la muerte.

    Embed - Cae la noche tropical FHD

    Maxi & Solá

    Del jueves 21 al domingo 24 la comedia Mi querido presidente, éxito de la calle Corrientes con el argentino Miguel Ángel Solá y el uruguayo Maxi de la Cruz, hará cinco funciones (el sábado 23 es en doble horario) en la Campodónico. Se trata de la versión argentina de un éxito francés de exportación, escrita por Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, y dirigida por el argentino Max Otranto, experto en los secretos del teatro comercial porteño.

    Mi querido presidente
    Maxi de la Cruz y Miguel Ángel Solá en Mi querido presidente

    Maxi de la Cruz y Miguel Ángel Solá en Mi querido presidente

    Esta es la historia: “En el momento que debe pronunciar su discurso de asunción, el flamante presidente de la República (Maxi de la Cruz) sufre una absurda picazón en la nariz. Le es imposible hablar en público sin quedar en ridículo, necesita que lo ayude un famoso psiquiatra (Miguel Ángel Solá). Sólo tienen una hora. Los dos hombres se lanzan a un duelo en el que cada uno intenta tomar el poder. ¿Quién tendrá la última palabra?”.

    Cáceres vuelve a morder

    “A René lo abandonaron en el taller familiar cuando tenía diez años. Desde ese momento, ¿cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber. Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne. Sangre. Aserrín. Ladridos. Sus pensamientos se desatan sin vuelta atrás”. Así se presenta Muerde, el unipersonal escrito y dirigido por Francisco Lumerman y protagonizado por Luciano Cáceres que fue aplaudido en 2024 en esta misma sala y que volverá el sábado 30 a las 21 horas.

    Muerde
    Luciano Cáceres en Muerde

    Luciano Cáceres en Muerde

    Definida como “un thriller en solitario, casi policial”, esta obra consiste en el relato del protagonista que se pregunta de dónde vienen sus heridas mientras debe lidiar con la angustia de los misterios de su pasado. Cáceres y Lumerman ganaron por esta obra los premios ACE, Estrella de Mar, Escuela de Espectadores y Teatro del Mundo, y el premio Fondo Nacional de las Artes a la Obra inédita. Recientemente fue nominado por esta obra a los premios Martín Fierro de Teatro como Mejor actor.

    Habla la máscara

    Los amantes del clown y el teatro de máscaras tienen su cita en el fin de semana que cierra este ciclo, el sábado 6 y el domingo 7 de setiembre en la sala Atahualpa. La obra se llama Gaspet, está escrita por Martin Joab y Marcelo Katz, es dirigida por Joab y actuada por Katz, y combina el teatro de máscaras, el clown y la manipulación de objetos.

    Gaspet foto
    Marcelo Katz en Gaspet

    Marcelo Katz en Gaspet

    El único actor en escena interpreta a una variedad de personajes para abordar el mundo de un viejo artesano constructor de máscaras, introducirnos en su oficio y dar vida a sus creaciones. Ambientada en su taller, Gaspet, el artesano, cuenta al público los secretos que le llegaron a través de las cuatro generaciones de su familia que lo precedieron en ese oficio. “Mientras habla, talla, modela, pinta, retoca y lija los objetos con destino de rostro humano a los que da forma”, cuentan Joab y Katz. En clave poética y narrativa, el personaje reflexiona sobre esas vidas y personalidades que crea y moldea con sus manos.

    Los creadores explican: “Los temas que transita el artesano son la pasión, la paciencia, la obsesión y la sorpresa. La disyuntiva entre mantener intacto el legado que le llega desde sus ancestros, o generar cambios que siente necesarios, pero que atentan contra la tradición familiar”.

    GASPET

    Algunos de los personajes que habitan las máscaras de Gaspet son un aventurero ruso del siglo XIX y contrabandista de té, una cantante de boleros que intenta seducir al público, un clown de feria que cuenta sus rutinas y un actor fascinado por el mundo de las máscaras y las posibilidades que le brindan a su oficio.

