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    Plan de paz de Estados Unidos a Irán convive con nuevos ataques en Líbano y presión internacional por una desescalada

    Mientras Washington impulsa una propuesta para frenar la guerra, Israel intensifica los bombardeos en Líbano y crecen los llamados internacionales a evitar una expansión del conflicto

    Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, 24 de marzo de 2026.&nbsp;

    Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, 24 de marzo de 2026. 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según The New York Times, que cita a funcionarios anónimos, en lo que aparece como el intento más concreto de abrir una salida diplomática tras semanas de enfrentamientos.

    La iniciativa incluye un esquema que comenzaría con un alto el fuego temporal mientras se negocian condiciones más amplias, con foco en el programa nuclear iraní y en garantías para la estabilidad regional.

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    Esta fotografía, tomada el 30 de marzo de 2023, muestra una vista de la planta desalinizadora de Ras al-Khair, propiedad de la Saline Water Conversion Corporation (SWCC) del gobierno saudí, situada en la costa del Golfo, al este de Arabia Saudí. (imagen ilustrativa)
    Guerra en Medio Oriente

    El agua potable, objetivo estratégico de la guerra en Medio Oriente
    Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Trump suspende por cinco días los ataques a plantas nucleares iraníes tras abrir una vía de diálogo con Teherán

    Exigencias nucleares y señales desde Washington

    El núcleo de la propuesta es que Irán no desarrolle armas nucleares. El presidente Donald Trump afirmó que representantes iraníes “han acordado que nunca tendrán el arma nuclear”, en el marco de contactos que, sin embargo, no fueron confirmados oficialmente por Teherán.

    La negociación apunta a retomar controles sobre el programa nuclear a cambio de concesiones económicas y políticas.

    Embed - Crisis energética en países de Asia por cierre del estrecho de Ormuz

    El estrecho de Ormuz como punto crítico

    En paralelo, Irán envió una señal relevante al asegurar que los buques “no hostiles” podrán transitar por el estrecho de Ormuz, siempre que no participen ni apoyen acciones contra el país.

    El mensaje, difundido por su misión ante la ONU, apunta a reducir tensiones en un corredor clave para el comercio energético global y aparece como un gesto que podría facilitar avances diplomáticos.

    Embed - Israel asegura que "controlará" parte del sur del Líbano • FRANCE 24 Español

    Escalada en Líbano y riesgo de expansión

    Mientras se abren canales de negociación, la violencia continúa en otros frentes. En Líbano, al menos nueve personas murieron y 47 resultaron heridas en nuevos bombardeos israelíes.

    Los ataques más mortíferos se registraron en Habush y Adloun, y también hubo víctimas en Mieh Mieh y en la ciudad de Tiro. Israel, además, advirtió sobre nuevos ataques en el sur de Beirut y ordenó evacuaciones, en una señal de que la ofensiva podría intensificarse .

    Embed

    Reacciones internacionales y presión diplomática

    El escenario generó reacciones en la comunidad internacional. Canadá condenó los planes de Israel de ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani y advirtió sobre la necesidad de respetar la soberanía del país.

    Al mismo tiempo, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a Irán un compromiso “de buena fe” para avanzar hacia la desescalada y subrayó la importancia de proteger infraestructuras civiles y garantizar la navegación en Ormuz .

    FUENTE:FRANCE24

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