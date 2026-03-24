Plan de paz de Estados Unidos a Irán convive con nuevos ataques en Líbano y presión internacional por una desescalada

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según The New York Times, que cita a funcionarios anónimos, en lo que aparece como el intento más concreto de abrir una salida diplomática tras semanas de enfrentamientos.

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La iniciativa incluye un esquema que comenzaría con un alto el fuego temporal mientras se negocian condiciones más amplias, con foco en el programa nuclear iraní y en garantías para la estabilidad regional.

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El núcleo de la propuesta es que Irán no desarrolle armas nucleares. El presidente Donald Trump afirmó que representantes iraníes “han acordado que nunca tendrán el arma nuclear”, en el marco de contactos que, sin embargo, no fueron confirmados oficialmente por Teherán.

La negociación apunta a retomar controles sobre el programa nuclear a cambio de concesiones económicas y políticas.

En paralelo, Irán envió una señal relevante al asegurar que los buques “no hostiles” podrán transitar por el estrecho de Ormuz, siempre que no participen ni apoyen acciones contra el país.

Embed - Crisis energética en países de Asia por cierre del estrecho de Ormuz

El mensaje, difundido por su misión ante la ONU, apunta a reducir tensiones en un corredor clave para el comercio energético global y aparece como un gesto que podría facilitar avances diplomáticos.

Embed - Israel asegura que "controlará" parte del sur del Líbano • FRANCE 24 Español

Escalada en Líbano y riesgo de expansión

Mientras se abren canales de negociación, la violencia continúa en otros frentes. En Líbano, al menos nueve personas murieron y 47 resultaron heridas en nuevos bombardeos israelíes.

Los ataques más mortíferos se registraron en Habush y Adloun, y también hubo víctimas en Mieh Mieh y en la ciudad de Tiro. Israel, además, advirtió sobre nuevos ataques en el sur de Beirut y ordenó evacuaciones, en una señal de que la ofensiva podría intensificarse .

Embed Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.



J’ai rappelé l’absolue nécessité de mettre fin aux attaques inacceptables contre les pays de la région, à préserver les infrastructures énergétiques et civiles et à rétablir la liberté de navigation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2026

Reacciones internacionales y presión diplomática

El escenario generó reacciones en la comunidad internacional. Canadá condenó los planes de Israel de ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani y advirtió sobre la necesidad de respetar la soberanía del país.

Al mismo tiempo, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a Irán un compromiso “de buena fe” para avanzar hacia la desescalada y subrayó la importancia de proteger infraestructuras civiles y garantizar la navegación en Ormuz .

FUENTE:FRANCE24