Alejandro Sánchez: “Es legítimo” cuestionar el accionar de Charles Carrera ante el caso Hernández

El jefe de campaña de Yamandú Orsi y cabeza de la lista 609 al Senado, Alejandro Sánchez , sostuvo que no fue un error político haber incluido al exlegislador Charles Carrera como candidato a la Cámara Alta por el MPP. Carrera renunció al Senado el pasado 25 de setiembre, luego de que la fiscal Silvia Porteiro pidiera su desafuero en el marco de una investigación por el uso irregular de los servicios del Hospital Policial mientras era director general de Secretaría del Ministerio del Interior.

—Una cosa es defenderse de una demanda civil que puede causar un perjuicio económico para el ministerio, y otra cosa es si Carrera cometió o no un abuso de funciones.

—No. Una cosa es el Guapo Larrañaga y otra cosa es Heber. Esa es la diferencia en términos de calidad de política. Hay algunos que piensan que en política vale todo y se dedican a golpear al otro, y hay otros que creen en valores en la política. Yo comparto la visión de que en el contexto de ese momento, donde todo el mundo presuponía que la bala había salido de una dependencia del Ministerio del Interior y había una familia a la que le trancaste la vida, se necesita hacer un tratamiento de fisioterapia que no lo podía hacer en Rocha.

—Pero, más allá de eso, ¿fue una buena idea ponerlo en la lista cuando existía una denuncia penal y la fiscal eventualmente podía pedir su formalización?

—No somos frívolos en política. No hacemos política por el oportunismo. Hacemos política por las convicciones. Y, si yo creo que la actitud de mis compañeros fue correcta, no voy al oportunismo de evaluar qué me conviene más o menos con la calculadora. Nuestros compañeros son estos y son los que ponemos en la lista porque son los que tienen que representar al sector. Carrera es un dirigente de esta casa, pensamos que había sido un buen legislador y que era valedero para la sociedad uruguaya que fuera legislador nuevamente. La Justicia lo reclamó y se bajó de todo, y se presenta a la Justicia como un hijo de vecino.

—Es claro que la familia estaba en un contexto vulnerable. Pero también que en el ejercicio de la administración pública no se pueden tomar decisiones discrecionales ¿Hay un respaldo absoluto a cómo se actuó en ese momento?

—No, no… Acá hay dos cosas. Primero, hay un tema que son las decisiones que tomó la cúpula del Ministerio del Interior. Uno tiene que situarse en el momento. Es obvio que la administración tiene que cumplir las reglas. Y uno puede tener errores administrativos que no necesariamente son delitos. Creo que, en ese momento, se tomaron las decisiones que había que tomar porque, en caliente, era lo que podían resolver. ¿Se podría haber resuelto de otra manera? Tal vez sí. Ahora la Justicia tiene que dirimir si esas decisiones fueron correctas o no, y si son decisiones antijurídicas o no. Con el diario del lunes podés decir capaz que había que haber hecho otras cosas. Se tomaron decisiones de carácter humanitario. ¿Es cuestionable? Es legítimo que se cuestione.