“Altamente sensible”: Israel exhibió a legisladores un documental para mostrar “la verdad” del conflicto en Gaza

Eli Sharabi fue uno de los casos más conocidos del ataque terrorista de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Ese día, integrantes del grupo palestino irrumpieron en su casa del kibutz Be’eri y lo llevaron como rehén a Gaza. Su esposa y sus dos hijas, de 16 y 13 años, fueron asesinadas dentro de la vivienda. Sharabi permaneció 491 días en cautiverio y fue liberado en 2025.

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A tres años de aquel hecho, el embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, recordó a Sharabi y su familia al citar pasajes de su libro autobiográfico. Hayet encabezó un acto de conmemoración al ataque, organizado el martes 6 por la embajada israelí en el World Trade Center de Montevideo. “Fue la mayor masacre de judíos en un solo día desde el Holocausto”, afirmó. Al acto acudieron integrantes de la comunidad judía, empresarios, rabinos y líderes de otras religiones, diplomáticos y dirigentes políticos, sobre todo legisladores. Por parte del gobierno asistió el director de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Martín Vidal.

Más allá de las palabras de Hayet, el evento tuvo como protagonista central la exhibición de un documental de 52 minutos sobre el ataque de Hamás a los asistentes a un festival de música. “La película que estamos a punto de proyectar es altamente sensible”, advirtió el embajador, quien aclaró que cualquier invitado que quisiera abandonar la sala durante la proyección podía hacerlo sin que fuera interpretado como una ofensa.

“Hemos decidido proyectarla porque no podemos permitir que la realidad sea distorsionada. Lamento que deba ser de esta manera. Ojalá no fuera necesario mostrar estas imágenes para explicar algo que nunca debió haber sucedido. Creemos que estas imágenes deben ser vistas no para alimentar el odio, sino para conocer la verdad”, explicó.

El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayed, durante una actividad de la Guardia Republicana de la Policía Nacional realizada en setiembre.

El documental, llamado #NOVA, se estrenó en diciembre de 2023. Reconstruye cronológicamente lo ocurrido en el festival de música electrónica del mismo nombre, Nova, celebrado entre el 6 y el 7 de octubre en un descampado del desierto del Néguev, a aproximadamente 5 kilómetros de la barrera que separa Israel de la Franja de Gaza. Aproximadamente 360 personas fueron asesinadas en el festival y sus alrededores, además de otras que fueron secuestradas y trasladadas a Gaza por Hamás.

La película se basa en los videos, audios y mensajes registrados por los asistentes con sus teléfonos celulares y cámaras de los automóviles, además de imágenes obtenidas de los propios miembros de Hamás. Muestra, a partir del amanecer, la huida de los participantes, sus intentos de ocultarse y escapar del lugar y el avance del ataque.

El embajador Hayet indicó que la decisión de proyectar el documental en una actividad oficial de la embajada está relacionada con hacer “frente a la desinformación” sobre lo ocurrido el 7 de octubre y el posterior conflicto en la Franja de Gaza. “Es una batalla por contar lo ocurrido, por preservar los hechos, por impedir que las víctimas sean convertidas en victimarios y que los terroristas responsables de estas masacres sean disfrazados de médicos, terroristas o maestros”, sostuvo.

Finalizada la proyección, el acto de conmemoración se dio por terminado. En silencio, distintos legisladores fueron a saludar personalmente a Hayet. Entre ellos estuvieron los senadores del Partido Nacional Carlos Camy, Javier García y Sebastián da Silva; los diputados Pablo Abdala, Rodrigo Goñi y Pedro Jisdonian, y Santiago Gutiérrez Silva, integrante del directorio del partido. Por el Partido Colorado participaron los senadores Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda y el diputado Gabriel Gurméndez. Por el Partido Independiente estuvo su presidente, Pablo Mieres. Del Frente Amplio no hubo representantes.

Goñi, como presidente de la Cámara de Representantes, fue el único que participó oficialmente de la ceremonia al encender una vela en memoria de las personas fallecidas. Además, se leyó una carta de Julio María Sanguinetti. “Desgraciadamente aún los fanatismos, los prejuicios e inexplicables incomprensiones siguen cuestionando los derechos del pueblo de Israel a vivir en paz”, escribió el expresidente.

La situación en Gaza

Hayet asumió su cargo como embajador en agosto. El martes 6 brindó una entrevista a El Observador en la que fue consultado sobre la posición de Uruguay en el conflicto de Medio Oriente, que promueve una solución de dos Estados para Israel y Palestina y ha adoptado posiciones críticas respecto de las acciones del gobierno israelí en Gaza. “Voy a concentrarme en trabajar con las autoridades de Uruguay tratando de mantener un diálogo con todos los que estén dispuestos a hablar conmigo”, respondió.

En la ceremonia de conmemoración del ataque del 7 de octubre, el embajador afirmó que Israel enfrenta una guerra en siete frentes: en Gaza contra Hamás; en el Líbano contra Hezbolá; en Siria e Irak ante milicias afines a Irán; en Yemen frente a los insurgentes hutíes; en Cisjordania contra facciones armadas locales, y de forma directa contra Irán, considerado por Israel su principal adversario en la región.

Hayet se refirió además a la desinformación como un octavo frente de batalla: “Los efectos del 7 de octubre resquebrajaron no solo a la sociedad israelí, sino que alcanzaron a todas las comunidades judías del mundo. También aquí, en Uruguay, desde aquel día la comunidad judía ha tenido que hacer frente al aumento del antisemitismo, de las amenazas, del hostigamiento y del miedo”.

Autos incendiados durante la infiltración de Hamás a Israel desde la Franja de Gaza, en el ataque de octubre de 2023. Jack Guez/AFP

Actualmente, en Gaza hay un alto al fuego desde octubre de 2025 que puso fin a las grandes operaciones militares, permitió el retorno de todos los rehenes israelíes capturados por Hamás y abrió una etapa de negociación entre ambas partes. Sin embargo, informes de Naciones Unidas y otras agencias señalan que el alto al fuego es sumamente frágil, ya que continúan las operaciones israelíes contra grupos armados palestinos, Hamás no ha sido desarmado, Israel mantiene control militar sobre aproximadamente dos tercios de la zona y la población gazatí continúa en una situación humanitaria de extrema gravedad.

“El impacto acumulado de los bombardeos ha dejado edificios en toda Gaza estructuralmente inestables, como quedó trágicamente demostrado por el derrumbe de un edificio dañado que causó la muerte de al menos 21 personas, entre ellas ocho niños. Después de casi tres años de guerra, la recuperación de decenas de miles de restos humanos y su entierro digno deben facilitarse sin demora”, cuestionó en setiembre un informe de la Oficina del Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio.

“Nosotros quisiéramos que la guerra terminara hoy mismo, pero no podemos simplemente decidir que una guerra terminó. Una guerra termina cuando nadie tiene que preguntarse si mañana volverá a ser víctima de otro 7 de octubre”, concluyó Hayet.