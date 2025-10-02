El atentado a Ferrero dilata aún más las negociaciones por cargos, que ya venían “estancadas”

Además de un sinfín de reflexiones sobre la situación de la seguridad en el país, el atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , provocó múltiples reacciones políticas y prendió alertas entre los principales dirigentes del Frente Amplio . La situación se da en un contexto que no es el más cómodo para la izquierda, que, si bien se solidarizó con Ferrero y respaldó el trabajo de la institución que representa, venía cuestionando su gestión y tenía en la mira designar a una nueva persona en ese cargo.

La designación de un fiscal de Corte es parte del paquete de cargos que el oficialismo quiere negociar con la oposición en el Parlamento. Eso también incluye la renovación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los organismos de contralor: la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Tanto fuentes del gobierno como del Frente Amplio afirmaron a Búsqueda en varias ocasiones la especial importancia de lograr un acuerdo para designar un titular en la Fiscalía, un desafío que el gobierno de Luis Lacalle Pou no pudo resolver.

Ferrero, además, había tenido una serie de cruces con la bancada oficialista. La fiscal de Corte rechazó acudir el 2 de julio a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado , a solicitud de la bancada del Frente Amplio, para dar explicaciones sobre por qué dispuso “de manera poco clara y confusa el traslado de ciertos fiscales que tenían a su cargo causas sensibles”. Ferrero, que respondió por escrito, manifestó verse “sorprendida”, ya que no era “común” que un fiscal de Corte “haya sido intimado a responder cuestionarios o interpelaciones en forma presencial, urgente y sin presencia del órgano tutelante”, en referencia al Ministerio de Educación y Cultura.

El 16 de setiembre, la fiscal fue cuestionada por el senador frenteamplista Eduardo Brenta, luego de que el programa La tapadita, de Radio M24, difundiera que Ferrero había solicitado a la “caja de los profesionales” datos de 320 fiscales. En su cuenta de X, Brenta afirmó que la fiscal no podía acceder a esa información y dijo que la bancada oficialista evaluaba un llamado a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado.

Pero ahora, tras el atentado, buena parte de la oposición propuso que Ferrero sea designada como titular de la Fiscalía. Esa idea fue defendida por los senadores Andrés Ojeda, del Partido Colorado, y Sergio Botana, del Partido Nacional, mientras que el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, dijo, según publicó ayer miércoles El País, que tras el atentado Ferrero quedó “presupuestada”.

Orsi, en cambio, llamó a no “entreverar lo tantos” y a no “contaminar una cosa con la otra”, porque implicaría no “poner el foco” donde hay ponerlo. El mensaje que dio el presidente el lunes 29 buscó otro tipo de acción legislativa: agilizar el tratamiento del proyecto de ley presentado en junio que modifica normas sobre el combate al lavado de activos, una urgencia que fue cuestionada por algunos legisladores de la oposición como la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

Aunque era esperable para algunos integrantes de Presidencia, la postura de los dirigentes opositores irritó a la dirigencia del Frente Amplio. “Mezclar los tantos es poco táctico y poco humanitario”, dijo el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, que resaltó el respaldo político unánime a Ferrero, pero a su vez valoró que el pedido de la oposición coloca a la jerarca “en un punto que es incómodo para ella”. El exsindicalista dijo que utilizar la situación para pedir a Ferrero como fiscal de Corte es un exceso, y sostuvo que si bien “la oposición puede generar opinión, no gobierna”. Además, quien tiene la potestad para proponer el nombre del fiscal de Corte es el presidente, añadió.

Pereira sostuvo que ahora no es tiempo de definir la sucesión de Ferrero, sino de respaldarla, pero claramente el gobierno tiene que resolver la situación “frágil” de tener como fiscal de Corte “a una subrogante de un subrogante”, y para eso es necesario “enviar un nombre que genere las mayorías necesarias” y así resolver una situación que viene “complicada desde el gobierno pasado”.

Al igual que Pereira, otros integrantes del equipo de Presidencia dijeron a Búsqueda que se hace evidente que la negociación sobre un nuevo fiscal de Corte no debe ser ahora. Incluso algunas fuentes del Ejecutivo dieron por hecho que esas conversaciones no se llevarán adelante hasta el año que viene. “Es una negociación difícil, pero además no venía encaminada, sino estancada. Y esto encima la puede alterar más”, sintetizó una fuente de Presidencia. En esa línea, un dirigente del Frente Amplio sostuvo que antes de avanzar en ese punto se insistirá en espacios de diálogo interpartidario sobre seguridad, como el que se realizó el pasado lunes en Torre Ejecutiva con representantes de todos los partidos.

Mientras tanto, y si bien los móviles del ataque aún no están del todo claros, algunos dirigentes del Frente Amplio resaltan que el atentado sufrido por Ferrero apuntaba a sus éxitos como fiscal de Estupefacientes y no a su rol como fiscal de Corte. El lunes 29, en el Secretariado del Frente Amplio la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, destacó algunos de los trabajos de Ferrero como fiscal de Estupefacientes y recordó la incautación de 2.200 kilos de cocaína en Punta Espinillo, equivalentes a US$ 70 millones en los destinos de venta. Ese dato había sido ya manejado por el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa el mismo día del atentado.

Por lo pronto, tanto fuentes del gobierno como de la fuerza política coinciden en que el suceso, si bien a todas luces trágico, terminó beneficiando a Negro. El ministro, destacan, pasó de ser cuestionado por la oposición por una ola de homicidios en los últimos días de setiembre —que llegó a siete asesinatos en dos días— a encabezar conferencias de prensa donde anuncia avances en la investigación por el atentado contra Ferrero. “Involuntariamente, terminó recibiendo una bocanada de oxígeno inmensa”, resumió una fuente del secretariado frenteamplista.